Новости
В «Сокольниках» пройдет пикник, посвященный проблеме стигматизации хронических заболеваний
Дерматологи расскажут, как заботиться о здоровье и почему не стоит бояться людей с псориазом
Новости
В «Сокольниках» пройдет пикник, посвященный проблеме стигматизации хронических заболеваний Дерматологи расскажут, как заботиться о здоровье и почему не стоит бояться людей с псориазом
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«Экстренно ищу партнера»: 3 истории о сексе и псориазе Когда живешь от ремиссии до ремиссии
Личный опыт
«Как я живу с псориазом»19-летняя Варя рассказала The Village, как она работает, тусуется и встречается, несмотря на постоянные зуд и кровь на теле
Личный опыт