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Новости

В «Сокольниках» пройдет пикник, посвященный проблеме стигматизации хронических заболеваний

Дерматологи расскажут, как заботиться о здоровье и почему не стоит бояться людей с псориазом

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Новости

В «Сокольниках» пройдет пикник, посвященный проблеме стигматизации хронических заболеваний Дерматологи расскажут, как заботиться о здоровье и почему не стоит бояться людей с псориазом

«Экстренно ищу партнера»: 3 истории о сексе и псориазе
СПЕЦПРОЕКТ
«Экстренно ищу партнера»: 3 истории о сексе и псориазе Когда живешь от ремиссии до ремиссии
«Экстренно ищу партнера»: 3 истории о сексе и псориазе
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

«Экстренно ищу партнера»: 3 истории о сексе и псориазе Когда живешь от ремиссии до ремиссии

«Как я живу с псориазом»
Личный опыт

«Как я живу с псориазом»19-летняя Варя рассказала The Village, как она работает, тусуется и встречается, несмотря на постоянные зуд и кровь на теле

Личный опыт

«Как я живу с псориазом» 19-летняя Варя рассказала The Village, как она работает, тусуется и встречается, несмотря на постоянные зуд и кровь на теле