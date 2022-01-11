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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Цифра дня
11 января 2022

Сколько россияне хотят зарабатывать в месяц

Как россияне будут праздновать Новый год
Опрос
7 декабря 2021

Как россияне будут праздновать Новый год

Опрос
21 января 2021

Большинство россиян сталкивались с недобросовестными работодателями

Опрос
27 октября 2020

Каждый пятый работодатель грозился понизить зарплату сотрудникам, чтобы повысить их мотивацию

Рейтинг
11 октября 2020

Вакансии с самыми высокими зарплатами в Москве

Опрос
28 сентября 2020

Две трети российских компаний не смогут восстановиться в этом году

Опрос
15 сентября 2020

Больше половины россиян обманывали начальство или коллег

Цифра дня
3 сентября 2020

Сколько россиян хотят работать четыре дня в неделю

Сервис дня
26 августа 2020

Чат-бот «Работы.ру» для поиска вакансий

Опрос
8 августа 2020

Каждый десятый россиянин уволился из-за выгорания

Сколько россиян нуждаются в подработке

Почти все

Сколько россиян нуждаются в подработке

Треть россиян поедет в отпуск на машине

Почти столько же выбирают самолет

Треть россиян поедет в отпуск на машине

Что россиян больше всего бесит в коллегах

Обманщики и интриганы все еще встречаются в компаниях

Что россиян больше всего бесит в коллегах

Каждый пятый россиянин не был в отпуске больше двух лет

Им нормально и так

Каждый пятый россиянин не был в отпуске больше двух лет

Самые невостребованные и популярные профессии на время эпидемии

Все хотят стать курьерами

Самые невостребованные и популярные профессии на время эпидемии

Сколько россиян недовольны зарплатой

Но менять ничего не собираются

Сколько россиян недовольны зарплатой

Четверть российских компаний повысят зарплаты сотрудникам в 2020 году

Это показал опрос, проведенный сервисом «Работа.ру»

Четверть российских компаний повысят зарплаты сотрудникам в 2020 году

Сбербанк поможет «Работе.ру» добиться большего

Банк обещает сделать на рынке нового мощного игрока

Сбербанк поможет «Работе.ру» добиться большего

Стоит ли искать работу в августе
Стоит ли искать работу в августе Имеет ли смысл рассылать резюме в сезон отпусков или лучше тоже отдохнуть
Стоит ли искать работу в августе

Стоит ли искать работу в августе
Имеет ли смысл рассылать резюме в сезон отпусков или лучше тоже отдохнуть