Минобороны: Отечественная вакцина от COVID-19 готова
До конца года ее хотят поставить другим странам
Минобороны: Отечественная вакцина от COVID-19 готова До конца года ее хотят поставить другим странам
В Российской академии наук пройдет фестиваль науки «Wow! How?» Руками трогать обязательно
Российская академия наук лишилась здания на улице Губкина Его изъяло правительство
В РАН вошли ученые, в чьих работах нашли лженауку
Избранные академики и членкоры продвигали гомеопатию
В РАН вошли ученые, в чьих работах нашли лженауку Избранные академики и членкоры продвигали гомеопатию
«Молекулярный бар» и телемост с Антарктидой: В Москве стартовал масштабный фестиваль Nauka 0+
Участников ждут лекции нобелевских лауреатов, ученых и интерактивные выставки
«Молекулярный бар» и телемост с Антарктидой: В Москве стартовал масштабный фестиваль Nauka 0+ Участников ждут лекции нобелевских лауреатов, ученых и интерактивные выставки
Институт географии РАН собираются выселить ради переезда чиновников в «Москва-Сити»
Историческое здание на Полянке могут переделать в жилой комплекс
Институт географии РАН собираются выселить ради переезда чиновников в «Москва-Сити» Историческое здание на Полянке могут переделать в жилой комплекс
Территорию возле ИНИОН благоустроят в духе нью-йоркского парка
Вместо легендарного фонтана откроется амфитеатр
Территорию возле ИНИОН благоустроят в духе нью-йоркского парка Вместо легендарного фонтана откроется амфитеатр
Снос библиотеки ИНИОН РАН
Здание пострадало от пожара в 2015 году, но власти обещали его восстановить
Снос библиотеки ИНИОН РАН Здание пострадало от пожара в 2015 году, но власти обещали его восстановить
«Плевок в лицо»: ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о фальсификации диссертаций
«Мы ученые, а не следователи», — заявил глава Высшей аттестационной комиссии
«Плевок в лицо»: ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о фальсификации диссертаций «Мы ученые, а не следователи», — заявил глава Высшей аттестационной комиссии
Академики РАН выразили недовольство новым составов Высшей аттестационной комиссии
Ученые выразили сомнения в легитимности переназначения некоторых членов ВАК
Академики РАН выразили недовольство новым составов Высшей аттестационной комиссии Ученые выразили сомнения в легитимности переназначения некоторых членов ВАК
В мае Москву ждут ураганы и штормы сильнее, чем раньше
Самый опасный период — вторая половина мая и начало июня
В мае Москву ждут ураганы и штормы сильнее, чем раньше Самый опасный период — вторая половина мая и начало июня
РАН разработает для РКН систему контроля блокировок сайтов за 20 миллионов
Она позволит следить за поисковиками, прокси-серверами и VPN-сервисами
РАН разработает для РКН систему контроля блокировок сайтов за 20 миллионов Она позволит следить за поисковиками, прокси-серверами и VPN-сервисами
Минфин отказал РАН в миллиарде рублей на международные проекты и популяризацию науки
Министерству неясно, куда пойдут эти деньги
Минфин отказал РАН в миллиарде рублей на международные проекты и популяризацию науки Министерству неясно, куда пойдут эти деньги
Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН. Церемонию награждения отменили (обновлено)
Академия также на неопределенное время отложила присвоение звания Валентине Матвиенко
Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН. Церемонию награждения отменили (обновлено) Академия также на неопределенное время отложила присвоение звания Валентине Матвиенко
Азотная мортира и мелодии молниями: В РАН пройдет детский фестиваль науки
В большом зале академии представят более 20 экспериментов, основывающихся на классических научных явлениях
Азотная мортира и мелодии молниями: В РАН пройдет детский фестиваль науки В большом зале академии представят более 20 экспериментов, основывающихся на классических научных явлениях
Академики РАН выступили против оценки вузов Рособрнадзором
По их мнению, работу ведомства должна проверить независимая экспертная группа
Академики РАН выступили против оценки вузов Рособрнадзором По их мнению, работу ведомства должна проверить независимая экспертная группа
Выплачивать студентам первых курсов стипендию в 20–30 тысяч рублей
Глава РАН отметил, что обеспеченные студенты смогут успешнее осваивать программу
Выплачивать студентам первых курсов стипендию в 20–30 тысяч рублей Глава РАН отметил, что обеспеченные студенты смогут успешнее осваивать программу
Глава РАН — о проблеме утечки интеллекта из России
По его мнению, необходимо отменить ЕГЭ и снова сделать карьеру ученого привлекательной
Глава РАН — о проблеме утечки интеллекта из России По его мнению, необходимо отменить ЕГЭ и снова сделать карьеру ученого привлекательной
Ученые направили Путину еще два письма с жалобами на потерю свободы
Академики призывают избавить их от давления со стороны «специалистов по финансовой отчетности»