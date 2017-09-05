В России снизилось число считающих себя бедными граждан Об этом говорят результаты исследования РАНХиГС
Во втором квартале 2017 года доля россиян, считающих себя бедными, снизилась с 33 % до 29 %. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на мониторинг Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Самый оптимистичный показатель за период наблюдений с 2000 по 2017 год был зафиксирован в 2014 году. Тогда плохим или очень плохим свой уровень жизни назвали 24 % респондентов.
Опрос проводился среди 2 тысяч человек.
Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что доходы 15 % населения страны находятся ниже прожиточного уровня. При этом количество бедных в России за первый квартал 2017 года увеличилось на 2 миллиона и составило 22 миллиона человек. В 2016 году было зафиксировано 19,8 миллиона россиян, живущих за чертой бедности.
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Сколько россиян живут за чертой бедности
За первый квартал 2017 года количество бедных россиян увеличилось более чем на 2 миллиона человек
На сколько выросло число бедных в России в 2016 году
В 2016 году уровень бедности составил 13,5 %