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Новости5 сентября 2017

В России снизилось число считающих себя бедными граждан Об этом говорят результаты исследования РАНХиГС

Во втором квартале 2017 года доля россиян, считающих себя бедными, снизилась с 33 % до 29 %. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на мониторинг Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Самый оптимистичный показатель за период наблюдений с 2000 по 2017 год был зафиксирован в 2014 году. Тогда плохим или очень плохим свой уровень жизни назвали 24 % респондентов.

Опрос проводился среди 2 тысяч человек.

 Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что доходы 15 % населения страны находятся ниже прожиточного уровня. При этом количество бедных в России за первый квартал 2017 года увеличилось на 2 миллиона и составило 22 миллиона человек. В 2016 году было зафиксировано 19,8 миллиона россиян, живущих за чертой бедности.

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