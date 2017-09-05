Во втором квартале 2017 года доля россиян, считающих себя бедными, снизилась с 33 % до 29 %. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на мониторинг Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Самый оптимистичный показатель за период наблюдений с 2000 по 2017 год был зафиксирован в 2014 году. Тогда плохим или очень плохим свой уровень жизни назвали 24 % респондентов.