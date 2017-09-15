Сколько мигрантов в России остались без работы во время эпидемии
И ушли в неоплачиваемый отпуск
Сколько мигрантов в России остались без работы во время эпидемии И ушли в неоплачиваемый отпуск
Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter
МГУ взял первое место в трех номинациях
Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter МГУ взял первое место в трех номинациях
«Синий зуб»: 25 лет пустоты, сталкеры и сицилийская мафия Самую большую заброшку Москвы наконец достроят
Каким будет новый корпус РАНХиГС в виде книжной полки
Возле здания сделают площадь, на которой летом будет работать кафе
Каким будет новый корпус РАНХиГС в виде книжной полки Возле здания сделают площадь, на которой летом будет работать кафе
Чем больше всего недовольны россияне Жителей России устраивают их питание и жилищные условия
Число браков в России достигло минимума с начала века
Коэффициент разводимости также упал до показателя 1990 года
Число браков в России достигло минимума с начала века Коэффициент разводимости также упал до показателя 1990 года
РАНХиГС сообщил родителям студентки об отчислении. Девушка обвинила вуз в нарушении ее прав
В академии объяснили СМС матери внутренними правилами
РАНХиГС сообщил родителям студентки об отчислении. Девушка обвинила вуз в нарушении ее прав В академии объяснили СМС матери внутренними правилами
РАНХиГС: Доходы россиян все еще не достигли докризисного уровня
Больше 20 % доходов граждане получают от государства
РАНХиГС: Доходы россиян все еще не достигли докризисного уровня Больше 20 % доходов граждане получают от государства
Сколько россиян живут в режиме жесткой экономии
Специалисты провели опрос, по итогам которого разделили потребительское благополучие жителей страны на четыре группы
Сколько россиян живут в режиме жесткой экономии Специалисты провели опрос, по итогам которого разделили потребительское благополучие жителей страны на четыре группы
Сколько россиян не видят возможностей для самореализации
Процент считающих так растет с переходом в старшую возрастную группу
Сколько россиян не видят возможностей для самореализации Процент считающих так растет с переходом в старшую возрастную группу
Сколько россиян недовольны всеми партиями России Опрос провели социологи РАНХиГС
Стеклянный долгострой у «Юго-Западной» реконструируют за 10 миллиардов рублей
Окончание работ запланировано на 2022 год
Стеклянный долгострой у «Юго-Западной» реконструируют за 10 миллиардов рублей Окончание работ запланировано на 2022 год
Молодые чиновники и силовики больше остальных чувствуют уверенность в своем будущем
Эксперты РАНХиГС узнали, как молодые россияне оценивают свои перспективы на рынке труда
Молодые чиновники и силовики больше остальных чувствуют уверенность в своем будущем Эксперты РАНХиГС узнали, как молодые россияне оценивают свои перспективы на рынке труда
Население России может начать убывать впервые за десять лет
За первые четыре месяца 2018 года миграция компенсировала лишь половину естественной убыли населения
Население России может начать убывать впервые за десять лет За первые четыре месяца 2018 года миграция компенсировала лишь половину естественной убыли населения
Россияне стали чаще жить в долг
Эксперты сообщают, что в 2018 году эта тенденция только усилится
Россияне стали чаще жить в долг Эксперты сообщают, что в 2018 году эта тенденция только усилится
Как россияне относятся к риску остаться без денег или работы
За два года респондентов стали меньше волновать проблемы, связанные с работой
Как россияне относятся к риску остаться без денег или работы За два года респондентов стали меньше волновать проблемы, связанные с работой
РАНХиГС: Большинство учителей в России недовольны зарплатой
За год количество неудовлетворенных уменьшилось с 65 до 60 %
РАНХиГС: Большинство учителей в России недовольны зарплатой За год количество неудовлетворенных уменьшилось с 65 до 60 %
В предуниверсарии начнут принимать с восьмого класса
Подготовиться к поступлению можно будет и в негосударственных вузах
В предуниверсарии начнут принимать с восьмого класса Подготовиться к поступлению можно будет и в негосударственных вузах
Эксперты предложили пересмотреть статус российских чиновников
Правительство уже изучает доклад РАНХиГС о новых требованиях к системе госуправления