«Все развернули так, будто бы мы сами раскачали свой дом» Жители падающего дома — о бумажной волоките, чиновниках и трещинах в подъезде
«Все развернули так, будто бы мы сами раскачали свой дом» Жители падающего дома — о бумажной волоките, чиновниках и трещинах в подъезде
Герман Стерлигов будет участвовать в выборах мэра Москвы
Предприниматель планирует сократить население столицы до 1 миллиона человек
В Москве разрабатывают механизм размена квартир при расселении пятиэтажек
Предполагается, что расселение будет возможно при доплате или согласии жильцов на более дешевое жилье
Жителей московских хрущевок будут расселять поквартально
Для этого создадут специальный «маневренный фонд»
«Они захватили наш дом»: Почему бюджетники перекрыли Тверскую Протестующие — о проблемах с социальным жильем и чиновниках
«Они захватили наш дом»: Почему бюджетники перекрыли Тверскую
Протестующие — о проблемах с социальным жильем и чиновниках
Отправлять жителей расселяемых домов в другие регионы
Жилищный кодекс в некоторых случаях не позволяет переселять жильцов в другие города
Урбанист Пётр Иванов — о том, различаются ли жители Патриарших и «Фигифино» The Village узнал у эксперта, правда ли в центре живут «богатые и знаменитые», а на окраинах — «шариковы»