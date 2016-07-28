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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Все развернули так, будто бы мы сами раскачали свой дом»
«Все развернули так, будто бы мы сами раскачали свой дом» Жители падающего дома — о бумажной волоките, чиновниках и трещинах в подъезде
«Все развернули так, будто бы мы сами раскачали свой дом»

«Все развернули так, будто бы мы сами раскачали свой дом»
Жители падающего дома — о бумажной волоките, чиновниках и трещинах в подъезде

Герман Стерлигов будет участвовать в выборах мэра Москвы

Предприниматель планирует сократить население столицы до 1 миллиона человек

Герман Стерлигов будет участвовать в выборах мэра Москвы

В Москве разрабатывают механизм размена квартир при расселении пятиэтажек

Предполагается, что расселение будет возможно при доплате или согласии жильцов на более дешевое жилье

В Москве разрабатывают механизм размена квартир при расселении пятиэтажек

Жителей московских хрущевок будут расселять поквартально

Для этого создадут специальный «маневренный фонд»

Жителей московских хрущевок будут расселять поквартально

«Они захватили наш дом»: Почему бюджетники перекрыли Тверскую
«Они захватили наш дом»: Почему бюджетники перекрыли Тверскую Протестующие — о проблемах с социальным жильем и чиновниках
«Они захватили наш дом»: Почему бюджетники перекрыли Тверскую

«Они захватили наш дом»: Почему бюджетники перекрыли Тверскую
Протестующие — о проблемах с социальным жильем и чиновниках

Отправлять жителей расселяемых домов в другие регионы

Жилищный кодекс в некоторых случаях не позволяет переселять жильцов в другие города

Отправлять жителей расселяемых домов в другие регионы

Урбанист Пётр Иванов — о том, различаются ли жители Патриарших и «Фигифино»
Урбанист Пётр Иванов — о том, различаются ли жители Патриарших и «Фигифино» The Village узнал у эксперта, правда ли в центре живут «богатые и знаменитые», а на окраинах — «шариковы»
Урбанист Пётр Иванов — о том, различаются ли жители Патриарших и «Фигифино»

Урбанист Пётр Иванов — о том, различаются ли жители Патриарших и «Фигифино»
The Village узнал у эксперта, правда ли в центре живут «богатые и знаменитые», а на окраинах — «шариковы»