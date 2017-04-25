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В Москве разрабатывают механизм размена квартир при расселении пятиэтажек Предполагается, что расселение будет возможно при доплате или согласии жильцов на более дешевое жилье

РедакторРоман Чернянский

Московские власти разрабатывают механизм размена квартир при расселении пятиэтажек. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники в Мосгордуме.

По словам собеседников издания, сейчас активно обсуждаются варианты расселения: давать за трехкомнатную квартиру двушку и однушку, предоставлять жилье большей площади за доплату или за переезд в другой район.

«Должен быть особый порядок для больших семей, когда в квартире прописано семь-десять человек. Они наверняка стоят в очереди, и, конечно, их будут расселять», — рассказал один из источников «РБК». «Множество вопросов до сих пор неясны: например, в квартиры какой площади переселять жителей коммуналок», — отметил другой собеседник издания.

Глава комиссии Мосгордумы по градостроительству Сергей Зверев сообщил, что пока официальных решений насчет расселения семей нет, «но сам проект закона содержит норму о возможности улучшений жилищных условий».

Ранее глава управы Черемушек Мурад Бекниязов на встрече с жителями района заявил, что семья из нескольких поколений сможет разъехаться по разным квартирам. «По предварительной информации, это можно будет сделать либо при условии внесения дополнительной платы, либо за счет переезда в район с более низкой стоимостью квартир, либо при сочетании этих двух вариантов», — пояснил Бекниязов.

В феврале 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по сносу еще 8 тысяч пятиэтажек. Новая программа затронет почти 2 миллиона жителей. Снос хрущевок признал целесообразным и президент России Владимир Путин. Предварительный список домов под снос сформируют до 1 мая.

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