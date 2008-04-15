Упражнения для тренировок на городских улицах от Red Bull
Спортсменам предлагают поучаствовать в конкурсе
Чек-лист: Что нужно успеть на Red Bull Music Festival План на выходные для самых музыкальных
Чек-лист: Что нужно успеть на Red Bull Music Festival План на выходные для самых музыкальных
В сентябре Москва впервые примет Red Bull Music Festival
Подробная программа фестиваля станет известна в ближайшее время
В «Сколково» появятся киноконцертный зал Cirque du Soleil и экстрим-парк
Зал для шоу Cirque du Soleil откроют уже в следующем году
Coca-Cola займётся выпуском основного конкурента Red Bull в России
Энергетик Monster Energy появится на прилавках российских магазинов до конца 2015 года
Как работают в Red Bull Холодильники, полные энергетиков, Bull of the Month и никаб вместо новогоднего костюма — The Village узнал, чем занимаются в офисе Red Bull
Как работают в Red Bull Холодильники, полные энергетиков, Bull of the Month и никаб вместо новогоднего костюма — The Village узнал, чем занимаются в офисе Red Bull
Фото ночи: Скейтерский чемпионат в метро В ночь с воскресенья на понедельник на станции московского метро «Воробьёвы горы» прошёл чемпионат Red Bull Skate Underground. Фоторепортаж The Village.
RED BULL MANNY MANIA В мае 2010 в 6 городах России пройдут отборочные этапы Чемпионата мира по скейтбордингу Red Bull Manny Mania 2010, которые дадут возможность каждому райдеру подняться из уличных любителей в профессионалы высочайшего класса и стать в один ряд со своими кумирами на финале мировой серии в августе в Нью-Йорке!
Red Bull COLA А знаете ли вы, что? Выходит новый напиток от Red bull (недавно угостили), называется Red bull simply COLA. Состав: кардамон, гвоздика, лимонный сок, имбирь, корица, орех колы и много других НАТУРАЛЬНЫХ компонентов. Напиток, на это раз, не энергетический, а «бодрящий и натуральный». Из бодрящего содержит только кофеин. Вкус приятный (просто люблю корицу) ароматный, не очень сладкий...