Упражнения для тренировок на городских улицах от Red Bull
Спортсменам предлагают поучаствовать в конкурсе
Упражнения для тренировок на городских улицах от Red Bull Спортсменам предлагают поучаствовать в конкурсе
В сентябре Москва впервые примет Red Bull Music Festival
Подробная программа фестиваля станет известна в ближайшее время
В сентябре Москва впервые примет Red Bull Music Festival Подробная программа фестиваля станет известна в ближайшее время
В «Сколково» появятся киноконцертный зал Cirque du Soleil и экстрим-парк
Зал для шоу Cirque du Soleil откроют уже в следующем году
В «Сколково» появятся киноконцертный зал Cirque du Soleil и экстрим-парк Зал для шоу Cirque du Soleil откроют уже в следующем году
Coca-Cola займётся выпуском основного конкурента Red Bull в России
Энергетик Monster Energy появится на прилавках российских магазинов до конца 2015 года
Coca-Cola займётся выпуском основного конкурента Red Bull в России Энергетик Monster Energy появится на прилавках российских магазинов до конца 2015 года
Как работают в Red Bull Холодильники, полные энергетиков, Bull of the Month и никаб вместо новогоднего костюма — The Village узнал, чем занимаются в офисе Red Bull
Как работают в Red Bull Холодильники, полные энергетиков, Bull of the Month и никаб вместо новогоднего костюма — The Village узнал, чем занимаются в офисе Red Bull
Фото ночи: Скейтерский чемпионат в метро В ночь с воскресенья на понедельник на станции московского метро «Воробьёвы горы» прошёл чемпионат Red Bull Skate Underground. Фоторепортаж The Village.
Фото ночи: Скейтерский чемпионат в метро В ночь с воскресенья на понедельник на станции московского метро «Воробьёвы горы» прошёл чемпионат Red Bull Skate Underground. Фоторепортаж The Village.
7,3 млн зрителей ...Наблюдали за прыжком Red Bull Stratos
RED BULL MANNY MANIA В мае 2010 в 6 городах России пройдут отборочные этапы Чемпионата мира по скейтбордингу Red Bull Manny Mania 2010, которые дадут возможность каждому райдеру подняться из уличных любителей в профессионалы высочайшего класса и стать в один ряд со своими кумирами на финале мировой серии в августе в Нью-Йорке!
RED BULL MANNY MANIA В мае 2010 в 6 городах России пройдут отборочные этапы Чемпионата мира по скейтбордингу Red Bull Manny Mania 2010, которые дадут возможность каждому райдеру подняться из уличных любителей в профессионалы высочайшего класса и стать в один ряд со своими кумирами на финале мировой серии в августе в Нью-Йорке!
Red Bull COLA А знаете ли вы, что? Выходит новый напиток от Red bull (недавно угостили), называется Red bull simply COLA. Состав: кардамон, гвоздика, лимонный сок, имбирь, корица, орех колы и много других НАТУРАЛЬНЫХ компонентов. Напиток, на это раз, не энергетический, а «бодрящий и натуральный». Из бодрящего содержит только кофеин. Вкус приятный (просто люблю корицу) ароматный, не очень сладкий...