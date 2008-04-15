Red Bull COLA А знаете ли вы, что? Выходит новый напиток от Red bull (недавно угостили), называется Red bull simply COLA. Состав: кардамон, гвоздика, лимонный сок, имбирь, корица, орех колы и много других НАТУРАЛЬНЫХ компонентов. Напиток, на это раз, не энергетический, а «бодрящий и натуральный». Из бодрящего содержит только кофеин. Вкус приятный (просто люблю корицу) ароматный, не очень сладкий...