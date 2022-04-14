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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сколько пар поженились в Москве в 2022 году (это рекорд последних семи лет!)
Цифра дня
14 апреля 2022

Сколько пар поженились в Москве в 2022 году (это рекорд последних семи лет!)

Россия побила рекорд по уровню загрязнения воздуха
Исследование
7 февраля 2022

Россия побила рекорд по уровню загрязнения воздуха

21 июля 2021

В Москве оформили более 60 тысяч ипотечных кредитов за полгода. Это исторический рекорд

17 ноября 2020

Российские регионы побили рекорд по уровню загрязнения воздуха

В «Зарядье» представят самый большой орган в Москве. Послушать его можно даже ночью

Инаугурация органа будет длиться сутки и претендует на рекорд

В «Зарядье» представят самый большой орган в Москве. Послушать его можно даже ночью

Новый «Король Лев» стал самым кассовым мультфильмом в истории

Сборы составили 1,3 миллиарда долларов

Новый «Король Лев» стал самым кассовым мультфильмом в истории

«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории

«Аватар» не удержал лидерство

«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории

«Мстители. Финал» установил рекорд по предпродажам в России

Предыдущий рекорд тоже принадлежал Marvel

«Мстители. Финал» установил рекорд по предпродажам в России

Как Москва справляется с самым мощным снегопадом почти за 70 лет
Как Москва справляется с самым мощным снегопадом почти за 70 лет К понедельнику сугробы вырастут до полуметра
Как Москва справляется с самым мощным снегопадом почти за 70 лет

Как Москва справляется с самым мощным снегопадом почти за 70 лет
К понедельнику сугробы вырастут до полуметра

Россияне побили рекорд по покупкам смартфонов

В 2018 году они купили около 30 миллионов устройств

Россияне побили рекорд по покупкам смартфонов

Матч-открытие ЧМ-2018 стал самым рейтинговым событием года

Возле экранов в момент победы нашей сборной находилась почти половина населения страны

Матч-открытие ЧМ-2018 стал самым рейтинговым событием года

В субботу в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление

Атмосферное давление растет уже несколько дней

В субботу в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление

Самая большая в мире кастрюля с вареньем на Велозаводском рынке

Варенье из лепестков роз приготовили сегодня

Самая большая в мире кастрюля с вареньем на Велозаводском рынке

Новые «Мстители» установили рекорд по сборам в России в первый день проката

Сборы составили 276 миллионов рублей

Новые «Мстители» установили рекорд по сборам в России в первый день проката

Рекордные «Мстители», убежище от России и согласие на цензуру

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Рекордные «Мстители», убежище от России и согласие на цензуру

В выходные в «Москва-Сити» откроется смотровая площадка с фабрикой мороженого

Здесь можно посетить 3D-тур или самому приготовить мороженое

В выходные в «Москва-Сити» откроется смотровая площадка с фабрикой мороженого

Количество зрителей отечественного кино достигло максимума за четверть века

Российские картины посмотрели 55 миллионов человек

Количество зрителей отечественного кино достигло максимума за четверть века

Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics

Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Сборы «Движения вверх» стали рекордными среди российских фильмов

Больше 2 миллиардов рублей собрали только три голливудских фильма

Сборы «Движения вверх» стали рекордными среди российских фильмов

Декабрь 2017 года стал темнейшим месяцем в истории Москвы

За месяц солнце вышло только на шесть минут

Декабрь 2017 года стал темнейшим месяцем в истории Москвы

АвтоВАЗ достиг рекордных показателей на российском рынке

Лидером продаж стала Lada Granta

АвтоВАЗ достиг рекордных показателей на российском рынке

2017 год стал рекордным по осадкам в Москве за всю историю метеонаблюдений

В среднем за год в столице выпадает 691 миллиметр осадков

2017 год стал рекордным по осадкам в Москве за всю историю метеонаблюдений

Синоптики пообещали рекордно высокое давление в выходные в Москве

В течение недели в столице возможно выпадение снега

Синоптики пообещали рекордно высокое давление в выходные в Москве

Российские авиакомпании побьют рекорд по числу перевезенных пассажиров

По итогам 2017 года они перевезут более 100 миллионов человек

Российские авиакомпании побьют рекорд по числу перевезенных пассажиров

2017 год стал рекордно теплым для России

Новый рекорд синоптики связывают с глобальным потеплением

2017 год стал рекордно теплым для России

В выходные москвичей ждет аномальное тепло

Может быть перекрыт рекорд 138 лет

В выходные москвичей ждет аномальное тепло

«Последний богатырь» стал самым кассовым российским фильмом

Сказке удалось обойти по сборам даже «Сталинград»

«Последний богатырь» стал самым кассовым российским фильмом

Атмосферное давление в Москве обновило исторический минимум

Также во вторник в столице выпало более трети месячной нормы осадков

Атмосферное давление в Москве обновило исторический минимум

В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления

Рекордно высокое давление в Москве сохранится и в четверг

В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления

В Москве второй день подряд фиксируют рекордное атмосферное давление

В Москве продолжается рост атмосферного давления

В Москве второй день подряд фиксируют рекордное атмосферное давление

В Москве второй день подряд фиксируют рекордное атмосферное давление

До сегодняшнего дня максимум для 10 августа был отмечен в 1997 году

В Москве второй день подряд фиксируют рекордное атмосферное давление

В Москве зафиксировали рекорд атмосферного давления для 9 августа

До сегодняшнего дня максимум для 9 августа был отмечен в 1983 году

В Москве зафиксировали рекорд атмосферного давления для 9 августа

В Москве зафиксировали самый теплый день этого года

По данным синоптиков, летняя погода в Москве продержится до конца недели

В Москве зафиксировали самый теплый день этого года

Котировки «Яндекса» обновили максимум из-за соглашения с Uber

Стоимость акций компании на Московской бирже увеличилась сразу на 25 %

Котировки «Яндекса» обновили максимум из-за соглашения с Uber

В Москве зафиксировано рекордно низкое давление

Недомогания могут возникнуть не только у метеозависимых людей

В Москве зафиксировано рекордно низкое давление

В Москве поставлен рекорд по продаже квартир со скидками

Заявленные продавцами жилья цены превышают фактические примерно на 25 %

В Москве поставлен рекорд по продаже квартир со скидками

Инфляция в Москве в 2016 году опустилась до исторического минимума

В правительстве ожидают, что она продолжит снижаться и дальше

Инфляция в Москве в 2016 году опустилась до исторического минимума

Российский фильм впервые вошел в топ-10 мирового проката

«Викингу» удалось обогнать даже «Призрачную красоту»

Российский фильм впервые вошел в топ-10 мирового проката

На «Парке Победы» построили самый глубокий в мире эскалатор

Его длина составляет 130 метров, он расположен на глубине 68 метров

На «Парке Победы» построили самый глубокий в мире эскалатор

Каток на ВДНХ признан самым большим в мире

Он занимает площадь 20 549 квадратных метров и вмещает более 4 500 человек единовременно

Каток на ВДНХ признан самым большим в мире

Акции «Роснефти» подорожали до исторического максимума

Таким образом рынок отреагировал на новости о приватизации компании

Акции «Роснефти» подорожали до исторического максимума

Самая ранняя зима в Москве за 137 лет

Также нынешняя зима стала самой снежной

Самая ранняя зима в Москве за 137 лет

Котировки «Аэрофлота» обновили исторический максимум

Этому предшествовал выход отчета об увеличении прибыли группы за первые три квартала 2016 года в 24 раза

Котировки «Аэрофлота» обновили исторический максимум

Самый холодный ноябрь XXI века

Также нынешний ноябрь может стать самым влажным месяцем с 2012 года

Самый холодный ноябрь XXI века

Индекс ММВБ обновил исторический максимум

Аналитики предупреждают о чрезмерной эйфории на рынке

Индекс ММВБ обновил исторический максимум

Атмосферное давление в Москве третьи сутки бьет рекорд

Прежний рекорд был зафиксирован 24 октября 1987 года

Атмосферное давление в Москве третьи сутки бьет рекорд

20 тонн греческого салата в самосвале на Красной площади

Блюдо готовили для Книги рекордов Гиннеса

20 тонн греческого салата в самосвале на Красной площади

Наибольшее количество осадков за всю историю наблюдений в Москве

За 12 часов в столице выпало более 50 миллиметров осадков, на некоторых участках — больше 60

Наибольшее количество осадков за всю историю наблюдений в Москве

Петербуржец — о том, как именно он поймал рекордное количество покемонов
Петербуржец — о том, как именно он поймал рекордное количество покемонов Георгий Тимофеев рассказал, как побить рекорд в Pokémon GO, пройдя в 2,5 раза меньшее расстояние, чем у конкурента из США
Петербуржец — о том, как именно он поймал рекордное количество покемонов

Петербуржец — о том, как именно он поймал рекордное количество покемонов
Георгий Тимофеев рассказал, как побить рекорд в Pokémon GO, пройдя в 2,5 раза меньшее расстояние, чем у конкурента из США

На Кутузовском проспекте пустует рекордное число магазинов

Сейчас на Кутузовском не заняты более 30 % торговых площадей

На Кутузовском проспекте пустует рекордное число магазинов

Студент из Петербурга побил известный рекорд в Pokémon GO

На 145 покемонов у него ушло две недели

Студент из Петербурга побил известный рекорд в Pokémon GO

Одобрение роли церкви в развитии России достигло максимума

Большая часть населения считает, что церковь влияет на государство ровно на столько, на сколько нужно

Одобрение роли церкви в развитии России достигло максимума

Доля поддерживающих призыв россиян достигла максимума

65 % населения уверены, что на страну могут напасть другие государства

Доля поддерживающих призыв россиян достигла максимума

Спад потребления в России оказался максимальным с 1970 года

Минэкономразвития объясняет это переходом населения к сберегательной модели поведения

Спад потребления в России оказался максимальным с 1970 года

Курс доллара превысил 75 рублей

Сейчас курс американской валюты поднялся сразу на 3 рубля

Курс доллара превысил 75 рублей

Официальный курс доллара обновил исторический максимум

Стоимость американской валюты в России превысила 71 рубль

Официальный курс доллара обновил исторический максимум

ВДНХ побила собственный рекорд по площади катка

Площадь катка вместе с инфраструктурой — 68 300 квадратных метров

ВДНХ побила собственный рекорд по площади катка

В Москве зафиксировали самую тёплую погоду с начала года

Температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ к 15:00 поднялась до 23,3 градуса тепла

В Москве зафиксировали самую тёплую погоду с начала года

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Последний рекорд для 23 апреля фиксировался в 1988 году

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

В Москве установлен рекорд атмосферного давления

По информации синоптиков, атмосферное давление будет расти до конца суток

В Москве установлен рекорд атмосферного давления

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