В «Зарядье» представят самый большой орган в Москве. Послушать его можно даже ночью
Инаугурация органа будет длиться сутки и претендует на рекорд
Новый «Король Лев» стал самым кассовым мультфильмом в истории
Сборы составили 1,3 миллиарда долларов
«Мстители. Финал» установил рекорд по предпродажам в России
Предыдущий рекорд тоже принадлежал Marvel
Как Москва справляется с самым мощным снегопадом почти за 70 лет К понедельнику сугробы вырастут до полуметра
Россияне побили рекорд по покупкам смартфонов
В 2018 году они купили около 30 миллионов устройств
Матч-открытие ЧМ-2018 стал самым рейтинговым событием года
Возле экранов в момент победы нашей сборной находилась почти половина населения страны
В субботу в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление
Атмосферное давление растет уже несколько дней
Самая большая в мире кастрюля с вареньем на Велозаводском рынке
Варенье из лепестков роз приготовили сегодня
Новые «Мстители» установили рекорд по сборам в России в первый день проката
Сборы составили 276 миллионов рублей
Рекордные «Мстители», убежище от России и согласие на цензуру
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
В выходные в «Москва-Сити» откроется смотровая площадка с фабрикой мороженого
Здесь можно посетить 3D-тур или самому приготовить мороженое
Количество зрителей отечественного кино достигло максимума за четверть века
Российские картины посмотрели 55 миллионов человек
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Сборы «Движения вверх» стали рекордными среди российских фильмов
Больше 2 миллиардов рублей собрали только три голливудских фильма
Декабрь 2017 года стал темнейшим месяцем в истории Москвы
За месяц солнце вышло только на шесть минут
2017 год стал рекордным по осадкам в Москве за всю историю метеонаблюдений
В среднем за год в столице выпадает 691 миллиметр осадков
Синоптики пообещали рекордно высокое давление в выходные в Москве
В течение недели в столице возможно выпадение снега
Российские авиакомпании побьют рекорд по числу перевезенных пассажиров
По итогам 2017 года они перевезут более 100 миллионов человек
2017 год стал рекордно теплым для России
Новый рекорд синоптики связывают с глобальным потеплением
«Последний богатырь» стал самым кассовым российским фильмом
Сказке удалось обойти по сборам даже «Сталинград»
Атмосферное давление в Москве обновило исторический минимум
Также во вторник в столице выпало более трети месячной нормы осадков
В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
Рекордно высокое давление в Москве сохранится и в четверг
В Москве второй день подряд фиксируют рекордное атмосферное давление
В Москве продолжается рост атмосферного давления
В Москве второй день подряд фиксируют рекордное атмосферное давление
До сегодняшнего дня максимум для 10 августа был отмечен в 1997 году
В Москве зафиксировали рекорд атмосферного давления для 9 августа
До сегодняшнего дня максимум для 9 августа был отмечен в 1983 году
В Москве зафиксировали самый теплый день этого года
По данным синоптиков, летняя погода в Москве продержится до конца недели
Котировки «Яндекса» обновили максимум из-за соглашения с Uber
Стоимость акций компании на Московской бирже увеличилась сразу на 25 %
В Москве зафиксировано рекордно низкое давление
Недомогания могут возникнуть не только у метеозависимых людей
В Москве поставлен рекорд по продаже квартир со скидками
Заявленные продавцами жилья цены превышают фактические примерно на 25 %
Инфляция в Москве в 2016 году опустилась до исторического минимума
В правительстве ожидают, что она продолжит снижаться и дальше
Российский фильм впервые вошел в топ-10 мирового проката
«Викингу» удалось обогнать даже «Призрачную красоту»
На «Парке Победы» построили самый глубокий в мире эскалатор
Его длина составляет 130 метров, он расположен на глубине 68 метров
Каток на ВДНХ признан самым большим в мире
Он занимает площадь 20 549 квадратных метров и вмещает более 4 500 человек единовременно
Акции «Роснефти» подорожали до исторического максимума
Таким образом рынок отреагировал на новости о приватизации компании
Котировки «Аэрофлота» обновили исторический максимум
Этому предшествовал выход отчета об увеличении прибыли группы за первые три квартала 2016 года в 24 раза
Самый холодный ноябрь XXI века
Также нынешний ноябрь может стать самым влажным месяцем с 2012 года
Индекс ММВБ обновил исторический максимум
Аналитики предупреждают о чрезмерной эйфории на рынке
Атмосферное давление в Москве третьи сутки бьет рекорд
Прежний рекорд был зафиксирован 24 октября 1987 года
20 тонн греческого салата в самосвале на Красной площади
Блюдо готовили для Книги рекордов Гиннеса
Наибольшее количество осадков за всю историю наблюдений в Москве
За 12 часов в столице выпало более 50 миллиметров осадков, на некоторых участках — больше 60
Петербуржец — о том, как именно он поймал рекордное количество покемонов Георгий Тимофеев рассказал, как побить рекорд в Pokémon GO, пройдя в 2,5 раза меньшее расстояние, чем у конкурента из США
На Кутузовском проспекте пустует рекордное число магазинов
Сейчас на Кутузовском не заняты более 30 % торговых площадей
Студент из Петербурга побил известный рекорд в Pokémon GO
На 145 покемонов у него ушло две недели
Одобрение роли церкви в развитии России достигло максимума
Большая часть населения считает, что церковь влияет на государство ровно на столько, на сколько нужно
Доля поддерживающих призыв россиян достигла максимума
65 % населения уверены, что на страну могут напасть другие государства
Спад потребления в России оказался максимальным с 1970 года
Минэкономразвития объясняет это переходом населения к сберегательной модели поведения
Официальный курс доллара обновил исторический максимум
Стоимость американской валюты в России превысила 71 рубль
ВДНХ побила собственный рекорд по площади катка
Площадь катка вместе с инфраструктурой — 68 300 квадратных метров
В Москве зафиксировали самую тёплую погоду с начала года
Температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ к 15:00 поднялась до 23,3 градуса тепла
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Последний рекорд для 23 апреля фиксировался в 1988 году
В Москве установлен рекорд атмосферного давления
По информации синоптиков, атмосферное давление будет расти до конца суток