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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Signal объявил первых артистов фестиваля 2022 года
1 февраля 2022

Signal объявил первых артистов фестиваля 2022 года

Fields перенес фестиваль на август 2021 года. Площадками станут парк Горького, Третьяковка и «Гараж»

Участникам обещают рейв городского масштаба в центре столицы

Fields перенес фестиваль на август 2021 года. Площадками станут парк Горького, Третьяковка и «Гараж»

Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor

В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира

Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor

Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями

А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы

Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями

Филипп Горбачев представит в Mutabor новый альбом «Колокол»

Перформанс музыкант подготовил вместе с медиахудожниками Fluks и церковными звонарями

Филипп Горбачев представит в Mutabor новый альбом «Колокол»

Beat Films выпустит в российский прокат фильм о протестных рейвах в Грузии

Московский предпоказ пройдет 19 октября в кинотеатре «Октябрь»

Beat Films выпустит в российский прокат фильм о протестных рейвах в Грузии

В Mutabor пройдет вечеринка от создателей петербургского Present Perfect Festival

Программа 59°57' / 30°19' станет первым объединенным проектом петербуржцев в Москве

В Mutabor пройдет вечеринка от создателей петербургского Present Perfect Festival

«Кинематика» анонсировала имена участников выставки в «Плутоне»

Экспозиция состоит из 13 инсталляций: картин, видео и интерактивных аудиовизуальных объектов

«Кинематика» анонсировала имена участников выставки в «Плутоне»

Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах
Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах Как устроены «Убежище» и RAF25
Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах

Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах
Как устроены «Убежище» и RAF25

Участники шоу диджея Огурца выступят на вечеринке в «Плутоне»

В лайн-апе заявлено восемь артистов

Участники шоу диджея Огурца выступят на вечеринке в «Плутоне»

В ГЦСИ выступит алгорейвер Реник Белл

Он создает музыку в режиме реального времени с помощью кода

В ГЦСИ выступит алгорейвер Реник Белл

На «Винзаводе» пройдет дневной рейв «ЛУЧ II»

Хедлайнером вечеринки станет немецкий диджей и продюсер Marcel Dettmann

На «Винзаводе» пройдет дневной рейв «ЛУЧ II»

Рейв в лесу: Как прошел Signal 2018

Рейв в лесу: Как прошел Signal 2018Фотоотчет с четырехдневного фестиваля электронной музыки в Калужской области

Рейв в лесу: Как прошел Signal 2018

Рейв в лесу: Как прошел Signal 2018
Фотоотчет с четырехдневного фестиваля электронной музыки в Калужской области

На ВДНХ состоится встреча с участниками клубной культуры 90-х

Посетителям расскажут о влиянии эстетики рейва на современность

На ВДНХ состоится встреча с участниками клубной культуры 90-х

На очередной вечеринке в «Газгольдере» выступят Apollonia и Bjarki

Артистов привезут промогруппы System 108 и Update

На очередной вечеринке в «Газгольдере» выступят Apollonia и Bjarki

GSPD: «В жизни каждого есть наркотики»

GSPD: «В жизни каждого есть наркотики»The Village поговорил с исполнителем, возвращающим рейв и «тришки» на танцполы по всей стране

GSPD: «В жизни каждого есть наркотики»

GSPD: «В жизни каждого есть наркотики»
The Village поговорил с исполнителем, возвращающим рейв и «тришки» на танцполы по всей стране

Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии

Команда привезет собственных диджеев 14 июля

Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии

В ГЦСИ представят проект популяризации медиаискусства «Артификация»

Проект призван помочь молодым художникам, работающим в области синтетических практик, со всей России

В ГЦСИ представят проект популяризации медиаискусства «Артификация»

8 новогодних вечеринок в Москве: От катка до рейва
8 новогодних вечеринок в Москве: От катка до рейва Четыре способа встретить 2018 год для тех, кто рискнет покинуть квартиру
8 новогодних вечеринок в Москве: От катка до рейва

8 новогодних вечеринок в Москве: От катка до рейва
Четыре способа встретить 2018 год для тех, кто рискнет покинуть квартиру

Трилогия «Властелина колец», выставка Пикассо и концерт Thundercat
Трилогия «Властелина колец», выставка Пикассо и концерт Thundercat Как не стыдно провести этот уик-энд
Трилогия «Властелина колец», выставка Пикассо и концерт Thundercat

Трилогия «Властелина колец», выставка Пикассо и концерт Thundercat
Как не стыдно провести этот уик-энд

В выходные в Москве пройдет осенняя вечеринка «Минимум»

На мероприятии выступят пять зарубежных артистов

В выходные в Москве пройдет осенняя вечеринка «Минимум»

Как готовится фестиваль Signal 2017

Как готовится фестиваль Signal 2017За два дня до масштабного рейва под открытым небом

Как готовится фестиваль Signal 2017

Как готовится фестиваль Signal 2017
За два дня до масштабного рейва под открытым небом

«Выглядело все по-настоящему бесчеловечно»: Очевидцы — о погроме в «Рабице»
«Выглядело все по-настоящему бесчеловечно»: Очевидцы — о погроме в «Рабице» На соучредителя клуба завели уголовное дело
«Выглядело все по-настоящему бесчеловечно»: Очевидцы — о погроме в «Рабице»

«Выглядело все по-настоящему бесчеловечно»: Очевидцы — о погроме в «Рабице»
На соучредителя клуба завели уголовное дело

В Петербурге отменили вечеринку в честь девятилетия Arma17

Организаторам отключили электричество и перекрыли доступ на площадку.

В Петербурге отменили вечеринку в честь девятилетия Arma17

Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит»
Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит» Сооснователь Arma17 рассказала The Village o причинах отмены последних рейвов и предстоящих международных вечеринках команды
Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит»

Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит»
Сооснователь Arma17 рассказала The Village o причинах отмены последних рейвов и предстоящих международных вечеринках команды

Очередная вечеринка Arma17 на заводе «Молния» отменена по решению префектуры

Претензия префектуры к организаторам рейва состояла в том, что заявка на мероприятие была подана слишком поздно

Очередная вечеринка Arma17 на заводе «Молния» отменена по решению префектуры

Arma17 объявила дату следующей вечеринки на заводе «Молния»

Предыдущая вечеринка была отменена после предупреждения прокуратуры

Arma17 объявила дату следующей вечеринки на заводе «Молния»

«Ночь искусств», концерт Луны и вечеринка Discipline
«Ночь искусств», концерт Луны и вечеринка Discipline Главные события в Москве на этих выходных
«Ночь искусств», концерт Луны и вечеринка Discipline

«Ночь искусств», концерт Луны и вечеринка Discipline
Главные события в Москве на этих выходных

«Конструктор» снова привезёт Dusty Kid после сорванной полицией вечеринки

19 августа в Москве полиция под прикрытием бойцов Нацгвардии полностью заблокировала клуб «Конструктор»

«Конструктор» снова привезёт Dusty Kid после сорванной полицией вечеринки

«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица»

«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица»The Village — о новом пространстве команд «Минимум» и JOY, где играют техно, индастриал и экспериментальную музыку

«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица»

«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица»
The Village — о новом пространстве команд «Минимум» и JOY, где играют техно, индастриал и экспериментальную музыку

Организаторы Boiler Room — о предстоящей секретной вечеринке, её музыкантах и гостях
Организаторы Boiler Room — о предстоящей секретной вечеринке, её музыкантах и гостях The Village узнал у команды Boiler Room о том, как они выбирают участников своих вечеринок
Организаторы Boiler Room — о предстоящей секретной вечеринке, её музыкантах и гостях

Организаторы Boiler Room — о предстоящей секретной вечеринке, её музыкантах и гостях
The Village узнал у команды Boiler Room о том, как они выбирают участников своих вечеринок

На «Винзаводе» пройдёт дневной рейв «Вичаут»

Он состоится в рамках проекта «Свежая Кровь»

На «Винзаводе» пройдёт дневной рейв «Вичаут»

Как строился Outline 2016

Как строился Outline 2016The Village побывал на стройке накануне старта фестиваля и поговорил с волонтёрами и организаторами об их работе

Как строился Outline 2016

Как строился Outline 2016
The Village побывал на стройке накануне старта фестиваля и поговорил с волонтёрами и организаторами об их работе

На «Винзаводе» открывается выставка «Свежая кровь»

По случаю открытия выставки здесь пройдёт вечеринка «Вичаут»

На «Винзаводе» открывается выставка «Свежая кровь»