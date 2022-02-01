Fields перенес фестиваль на август 2021 года. Площадками станут парк Горького, Третьяковка и «Гараж»
Участникам обещают рейв городского масштаба в центре столицы
Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor
В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира
Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями
А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы
Филипп Горбачев представит в Mutabor новый альбом «Колокол»
Перформанс музыкант подготовил вместе с медиахудожниками Fluks и церковными звонарями
Beat Films выпустит в российский прокат фильм о протестных рейвах в Грузии
Московский предпоказ пройдет 19 октября в кинотеатре «Октябрь»
В Mutabor пройдет вечеринка от создателей петербургского Present Perfect Festival
Программа 59°57' / 30°19' станет первым объединенным проектом петербуржцев в Москве
«Кинематика» анонсировала имена участников выставки в «Плутоне»
Экспозиция состоит из 13 инсталляций: картин, видео и интерактивных аудиовизуальных объектов
Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах Как устроены «Убежище» и RAF25
Участники шоу диджея Огурца выступят на вечеринке в «Плутоне»
В лайн-апе заявлено восемь артистов
В ГЦСИ выступит алгорейвер Реник Белл
Он создает музыку в режиме реального времени с помощью кода
На «Винзаводе» пройдет дневной рейв «ЛУЧ II»
Хедлайнером вечеринки станет немецкий диджей и продюсер Marcel Dettmann
Рейв в лесу: Как прошел Signal 2018Фотоотчет с четырехдневного фестиваля электронной музыки в Калужской области
Рейв в лесу: Как прошел Signal 2018 Фотоотчет с четырехдневного фестиваля электронной музыки в Калужской области
На ВДНХ состоится встреча с участниками клубной культуры 90-х
Посетителям расскажут о влиянии эстетики рейва на современность
На очередной вечеринке в «Газгольдере» выступят Apollonia и Bjarki
Артистов привезут промогруппы System 108 и Update
GSPD: «В жизни каждого есть наркотики»The Village поговорил с исполнителем, возвращающим рейв и «тришки» на танцполы по всей стране
GSPD: «В жизни каждого есть наркотики» The Village поговорил с исполнителем, возвращающим рейв и «тришки» на танцполы по всей стране
Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии
Команда привезет собственных диджеев 14 июля
В ГЦСИ представят проект популяризации медиаискусства «Артификация»
Проект призван помочь молодым художникам, работающим в области синтетических практик, со всей России
8 новогодних вечеринок в Москве: От катка до рейва Четыре способа встретить 2018 год для тех, кто рискнет покинуть квартиру
Трилогия «Властелина колец», выставка Пикассо и концерт Thundercat Как не стыдно провести этот уик-энд
В выходные в Москве пройдет осенняя вечеринка «Минимум»
На мероприятии выступят пять зарубежных артистов
Как готовится фестиваль Signal 2017 За два дня до масштабного рейва под открытым небом
«Выглядело все по-настоящему бесчеловечно»: Очевидцы — о погроме в «Рабице» На соучредителя клуба завели уголовное дело
В Петербурге отменили вечеринку в честь девятилетия Arma17
Организаторам отключили электричество и перекрыли доступ на площадку.
Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит» Сооснователь Arma17 рассказала The Village o причинах отмены последних рейвов и предстоящих международных вечеринках команды
Очередная вечеринка Arma17 на заводе «Молния» отменена по решению префектуры
Претензия префектуры к организаторам рейва состояла в том, что заявка на мероприятие была подана слишком поздно
Arma17 объявила дату следующей вечеринки на заводе «Молния»
Предыдущая вечеринка была отменена после предупреждения прокуратуры
«Ночь искусств», концерт Луны и вечеринка Discipline Главные события в Москве на этих выходных
«Конструктор» снова привезёт Dusty Kid после сорванной полицией вечеринки
19 августа в Москве полиция под прикрытием бойцов Нацгвардии полностью заблокировала клуб «Конструктор»
«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица»The Village — о новом пространстве команд «Минимум» и JOY, где играют техно, индастриал и экспериментальную музыку
«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица» The Village — о новом пространстве команд «Минимум» и JOY, где играют техно, индастриал и экспериментальную музыку
Организаторы Boiler Room — о предстоящей секретной вечеринке, её музыкантах и гостях The Village узнал у команды Boiler Room о том, как они выбирают участников своих вечеринок
Как строился Outline 2016The Village побывал на стройке накануне старта фестиваля и поговорил с волонтёрами и организаторами об их работе
Как строился Outline 2016 The Village побывал на стройке накануне старта фестиваля и поговорил с волонтёрами и организаторами об их работе
На «Винзаводе» открывается выставка «Свежая кровь»
По случаю открытия выставки здесь пройдёт вечеринка «Вичаут»