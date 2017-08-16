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Fields перенес фестиваль на август 2021 года. Площадками станут парк Горького, Третьяковка и «Гараж»

Участникам обещают рейв городского масштаба в центре столицы

Fields перенес фестиваль на август 2021 года. Площадками станут парк Горького, Третьяковка и «Гараж»
Участникам обещают рейв городского масштаба в центре столицы

Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor

В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира

Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor
В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира

Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями

А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы

Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями
А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы

Филипп Горбачев представит в Mutabor новый альбом «Колокол»

Перформанс музыкант подготовил вместе с медиахудожниками Fluks и церковными звонарями

Филипп Горбачев представит в Mutabor новый альбом «Колокол»
Перформанс музыкант подготовил вместе с медиахудожниками Fluks и церковными звонарями

Beat Films выпустит в российский прокат фильм о протестных рейвах в Грузии

Московский предпоказ пройдет 19 октября в кинотеатре «Октябрь»

Beat Films выпустит в российский прокат фильм о протестных рейвах в Грузии
Московский предпоказ пройдет 19 октября в кинотеатре «Октябрь»

В Mutabor пройдет вечеринка от создателей петербургского Present Perfect Festival

Программа 59°57' / 30°19' станет первым объединенным проектом петербуржцев в Москве

В Mutabor пройдет вечеринка от создателей петербургского Present Perfect Festival
Программа 59°57' / 30°19' станет первым объединенным проектом петербуржцев в Москве

«Кинематика» анонсировала имена участников выставки в «Плутоне»

Экспозиция состоит из 13 инсталляций: картин, видео и интерактивных аудиовизуальных объектов

«Кинематика» анонсировала имена участников выставки в «Плутоне»
Экспозиция состоит из 13 инсталляций: картин, видео и интерактивных аудиовизуальных объектов

Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах
Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах Как устроены «Убежище» и RAF25
Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах

Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах
Как устроены «Убежище» и RAF25

Участники шоу диджея Огурца выступят на вечеринке в «Плутоне»

В лайн-апе заявлено восемь артистов

Участники шоу диджея Огурца выступят на вечеринке в «Плутоне»
В лайн-апе заявлено восемь артистов

В ГЦСИ выступит алгорейвер Реник Белл

Он создает музыку в режиме реального времени с помощью кода

В ГЦСИ выступит алгорейвер Реник Белл
Он создает музыку в режиме реального времени с помощью кода

На «Винзаводе» пройдет дневной рейв «ЛУЧ II»

Хедлайнером вечеринки станет немецкий диджей и продюсер Marcel Dettmann

На «Винзаводе» пройдет дневной рейв «ЛУЧ II»
Хедлайнером вечеринки станет немецкий диджей и продюсер Marcel Dettmann

Рейв в лесу: Как прошел Signal 2018

Рейв в лесу: Как прошел Signal 2018Фотоотчет с четырехдневного фестиваля электронной музыки в Калужской области

Рейв в лесу: Как прошел Signal 2018

Рейв в лесу: Как прошел Signal 2018
Фотоотчет с четырехдневного фестиваля электронной музыки в Калужской области

На ВДНХ состоится встреча с участниками клубной культуры 90-х

Посетителям расскажут о влиянии эстетики рейва на современность

На ВДНХ состоится встреча с участниками клубной культуры 90-х
Посетителям расскажут о влиянии эстетики рейва на современность

На очередной вечеринке в «Газгольдере» выступят Apollonia и Bjarki

Артистов привезут промогруппы System 108 и Update

На очередной вечеринке в «Газгольдере» выступят Apollonia и Bjarki
Артистов привезут промогруппы System 108 и Update

GSPD: «В жизни каждого есть наркотики»

GSPD: «В жизни каждого есть наркотики»The Village поговорил с исполнителем, возвращающим рейв и «тришки» на танцполы по всей стране

GSPD: «В жизни каждого есть наркотики»

GSPD: «В жизни каждого есть наркотики»
The Village поговорил с исполнителем, возвращающим рейв и «тришки» на танцполы по всей стране

Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии

Команда привезет собственных диджеев 14 июля

Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии
Команда привезет собственных диджеев 14 июля

В ГЦСИ представят проект популяризации медиаискусства «Артификация»

Проект призван помочь молодым художникам, работающим в области синтетических практик, со всей России

В ГЦСИ представят проект популяризации медиаискусства «Артификация»
Проект призван помочь молодым художникам, работающим в области синтетических практик, со всей России

Трилогия «Властелина колец», выставка Пикассо и концерт Thundercat
Трилогия «Властелина колец», выставка Пикассо и концерт Thundercat Как не стыдно провести этот уик-энд
Трилогия «Властелина колец», выставка Пикассо и концерт Thundercat

Трилогия «Властелина колец», выставка Пикассо и концерт Thundercat
Как не стыдно провести этот уик-энд

В выходные в Москве пройдет осенняя вечеринка «Минимум»

На мероприятии выступят пять зарубежных артистов

В выходные в Москве пройдет осенняя вечеринка «Минимум»
На мероприятии выступят пять зарубежных артистов

Как готовится фестиваль Signal 2017

Как готовится фестиваль Signal 2017За два дня до масштабного рейва под открытым небом

Как готовится фестиваль Signal 2017

Как готовится фестиваль Signal 2017
За два дня до масштабного рейва под открытым небом

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