Fields перенес фестиваль на август 2021 года. Площадками станут парк Горького, Третьяковка и «Гараж»
Участникам обещают рейв городского масштаба в центре столицы
Fields перенес фестиваль на август 2021 года. Площадками станут парк Горького, Третьяковка и «Гараж» Участникам обещают рейв городского масштаба в центре столицы
Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor
В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира
Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира
Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями
А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы
Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы
Филипп Горбачев представит в Mutabor новый альбом «Колокол»
Перформанс музыкант подготовил вместе с медиахудожниками Fluks и церковными звонарями
Филипп Горбачев представит в Mutabor новый альбом «Колокол» Перформанс музыкант подготовил вместе с медиахудожниками Fluks и церковными звонарями
Beat Films выпустит в российский прокат фильм о протестных рейвах в Грузии
Московский предпоказ пройдет 19 октября в кинотеатре «Октябрь»
Beat Films выпустит в российский прокат фильм о протестных рейвах в Грузии Московский предпоказ пройдет 19 октября в кинотеатре «Октябрь»
В Mutabor пройдет вечеринка от создателей петербургского Present Perfect Festival
Программа 59°57' / 30°19' станет первым объединенным проектом петербуржцев в Москве
В Mutabor пройдет вечеринка от создателей петербургского Present Perfect Festival Программа 59°57' / 30°19' станет первым объединенным проектом петербуржцев в Москве
«Кинематика» анонсировала имена участников выставки в «Плутоне»
Экспозиция состоит из 13 инсталляций: картин, видео и интерактивных аудиовизуальных объектов
«Кинематика» анонсировала имена участников выставки в «Плутоне» Экспозиция состоит из 13 инсталляций: картин, видео и интерактивных аудиовизуальных объектов
Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах Как устроены «Убежище» и RAF25
Участники шоу диджея Огурца выступят на вечеринке в «Плутоне»
В лайн-апе заявлено восемь артистов
Участники шоу диджея Огурца выступят на вечеринке в «Плутоне» В лайн-апе заявлено восемь артистов
В ГЦСИ выступит алгорейвер Реник Белл
Он создает музыку в режиме реального времени с помощью кода
В ГЦСИ выступит алгорейвер Реник Белл Он создает музыку в режиме реального времени с помощью кода
На «Винзаводе» пройдет дневной рейв «ЛУЧ II»
Хедлайнером вечеринки станет немецкий диджей и продюсер Marcel Dettmann
На «Винзаводе» пройдет дневной рейв «ЛУЧ II» Хедлайнером вечеринки станет немецкий диджей и продюсер Marcel Dettmann
Рейв в лесу: Как прошел Signal 2018Фотоотчет с четырехдневного фестиваля электронной музыки в Калужской области
Рейв в лесу: Как прошел Signal 2018 Фотоотчет с четырехдневного фестиваля электронной музыки в Калужской области
На ВДНХ состоится встреча с участниками клубной культуры 90-х
Посетителям расскажут о влиянии эстетики рейва на современность
На ВДНХ состоится встреча с участниками клубной культуры 90-х Посетителям расскажут о влиянии эстетики рейва на современность
На очередной вечеринке в «Газгольдере» выступят Apollonia и Bjarki
Артистов привезут промогруппы System 108 и Update
На очередной вечеринке в «Газгольдере» выступят Apollonia и Bjarki Артистов привезут промогруппы System 108 и Update
GSPD: «В жизни каждого есть наркотики»The Village поговорил с исполнителем, возвращающим рейв и «тришки» на танцполы по всей стране
GSPD: «В жизни каждого есть наркотики» The Village поговорил с исполнителем, возвращающим рейв и «тришки» на танцполы по всей стране
Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии
Команда привезет собственных диджеев 14 июля
Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии Команда привезет собственных диджеев 14 июля
В ГЦСИ представят проект популяризации медиаискусства «Артификация»
Проект призван помочь молодым художникам, работающим в области синтетических практик, со всей России
В ГЦСИ представят проект популяризации медиаискусства «Артификация» Проект призван помочь молодым художникам, работающим в области синтетических практик, со всей России
Трилогия «Властелина колец», выставка Пикассо и концерт Thundercat Как не стыдно провести этот уик-энд
В выходные в Москве пройдет осенняя вечеринка «Минимум»
На мероприятии выступят пять зарубежных артистов