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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Ъ»: Данные о детях военных, которые поступают в вузы, засекретили

«Ъ»: Данные о детях военных, которые поступают в вузы, засекретили

22 марта 2022

РАНХиГС провела встречу со студентами насчет происходящего в Украине

17 июня 2021

«Роскомсвобода»: РГГУ будет использовать софт для отслеживания в сети протестных настроений у студентов

Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter

МГУ взял первое место в трех номинациях

Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter

Снизить студентам РГГУ стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение

50%-ная скидка за неполное образование

Снизить студентам РГГУ стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение

Что надо знать о защите диссертации и как правильно подготовиться
Что надо знать о защите диссертации и как правильно подготовиться Профессор, проработавший в диссертационных комиссиях более 20 лет, — о типичных ошибках на защите
Что надо знать о защите диссертации и как правильно подготовиться

Что надо знать о защите диссертации и как правильно подготовиться
Профессор, проработавший в диссертационных комиссиях более 20 лет, — о типичных ошибках на защите

В предуниверсарии начнут принимать с восьмого класса

Подготовиться к поступлению можно будет и в негосударственных вузах

В предуниверсарии начнут принимать с восьмого класса

Самые привлекательные вузы по версии Tinder

Их учащиеся получают больше всего лайков в приложении

Самые привлекательные вузы по версии Tinder

Ректора РГГУ сняли с должности

Причины отставки Ивахненко пока не уточняются

Ректора РГГУ сняли с должности

5 веломаршрутов по исторической Москве
СПЕЦПРОЕКТ
5 веломаршрутов по исторической Москве Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы
5 веломаршрутов по исторической Москве
СПЕЦПРОЕКТ

5 веломаршрутов по исторической Москве
Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы

В Московском еврейском общинном центре открылась группа по изучению идиша

Вести группы по изучению языка будет Анна Сорокина

В Московском еврейском общинном центре открылась группа по изучению идиша

10 осенних образовательных курсов в Москве
10 осенних образовательных курсов в Москве Кодинг для девушек, бесплатный университет Arzamas, основы Ableton и теория моды
10 осенних образовательных курсов в Москве

10 осенних образовательных курсов в Москве
Кодинг для девушек, бесплатный университет Arzamas, основы Ableton и теория моды

Почему из РГГУ уходят профессора?
Почему из РГГУ уходят профессора? И при чем тут новый ректор
Почему из РГГУ уходят профессора?

Почему из РГГУ уходят профессора?
И при чем тут новый ректор

Из института Выготского при РГГУ массово уволились преподаватели

Заявление об уходе подали 12 человек

Из института Выготского при РГГУ массово уволились преподаватели

В РГГУ прошёл митинг против увольнения преподавателей

Об увольнениях стало известно 29 марта

В РГГУ прошёл митинг против увольнения преподавателей

В РГГУ опровергли увольнение профессоров

Ранее стало известно, что из вуза уволили шестерых профессоров-консультантов

В РГГУ опровергли увольнение профессоров

Студенты и преподаватели РГГУ сорвали лекцию лидера «Антимайдана» Николая Старикова (обновлено)

Слушатели обвинили выступающего в антинаучной и политизированной позиции

Студенты и преподаватели РГГУ сорвали лекцию лидера «Антимайдана» Николая Старикова (обновлено)

Как превратить кухонные разговоры в образовательный проект
Как превратить кухонные разговоры в образовательный проект Создатель полузакрытого клуба любителей нон-фикшн «Курилка Гутенберга» Михаил Янович рассказал The Village, что делать, когда книжек так много, а жизнь такая короткая
Как превратить кухонные разговоры в образовательный проект

Как превратить кухонные разговоры в образовательный проект
Создатель полузакрытого клуба любителей нон-фикшн «Курилка Гутенберга» Михаил Янович рассказал The Village, что делать, когда книжек так много, а жизнь такая короткая

Эксперимент The Village: Экономика бесплатного в действии
Эксперимент The Village: Экономика бесплатного в действии The Village провел эксперимент по экономике бесплатного и выяснил, готовы ли москвичи к новой модели торговых отношений
Эксперимент The Village: Экономика бесплатного в действии

Эксперимент The Village: Экономика бесплатного в действии
The Village провел эксперимент по экономике бесплатного и выяснил, готовы ли москвичи к новой модели торговых отношений

Надписи на партах
Надписи на партах В конце учебного года The Village решил проверить о чем думали студенты во время лекций, для чего посетил три столичных университета и сфотографировал надписи и рисунки на партах.
Надписи на партах

Надписи на партах
В конце учебного года The Village решил проверить о чем думали студенты во время лекций, для чего посетил три столичных университета и сфотографировал надписи и рисунки на партах.