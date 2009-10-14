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Сколько стоит жизнь в Рио-де-Жанейро
Сколько стоит жизнь в Рио-де-Жанейро Жилье подальше от фавел, бесплатная медицина для всех и просмотр видео как любимое развлечение
Сколько стоит жизнь в Рио-де-Жанейро

Сколько стоит жизнь в Рио-де-Жанейро
Жилье подальше от фавел, бесплатная медицина для всех и просмотр видео как любимое развлечение

Спортивный арбитраж не допустил российских паралимпийцев до Игр в Рио

Суд счёл, что в отстранении Паралимпийского комитета России не было никаких нарушений

Спортивный арбитраж не допустил российских паралимпийцев до Игр в Рио
Суд счёл, что в отстранении Паралимпийского комитета России не было никаких нарушений

Я работаю волонтёром на Олимпиаде в Рио
Я работаю волонтёром на Олимпиаде в Рио The Village поговорил с переводчицей из России о волонтёрстве, ситуации в Рио-де-Жанейро и отношении к россиянам
Я работаю волонтёром на Олимпиаде в Рио

Я работаю волонтёром на Олимпиаде в Рио
The Village поговорил с переводчицей из России о волонтёрстве, ситуации в Рио-де-Жанейро и отношении к россиянам

К Олимпиаде в Рио не допустили семерых российских пловцов

Такое решение приняла Международная федерация плавания

К Олимпиаде в Рио не допустили семерых российских пловцов
Такое решение приняла Международная федерация плавания

Российские легкоатлеты подали 67 заявок на участие в Оимпиаде-2016

При этом каждый спортсмен подал индивидуальную заявку на участие в Олимпийских играх

Российские легкоатлеты подали 67 заявок на участие в Оимпиаде-2016
При этом каждый спортсмен подал индивидуальную заявку на участие в Олимпийских играх

Российского представителя отстранили от работы в IAAF

IAAF 17 июня продлила санкции против ВФЛА из-за допинга

Российского представителя отстранили от работы в IAAF
IAAF 17 июня продлила санкции против ВФЛА из-за допинга

Легкоатлетов из России отстранили от участия в Олимпиаде-2016 (обновлено)

Российские легкоатлеты не смогут принять участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Легкоатлетов из России отстранили от участия в Олимпиаде-2016 (обновлено)
Российские легкоатлеты не смогут принять участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Российское антидопинговое агентство приостанавливает работу

Министерство спорта пообещало по необходимости создать новую организацию

Российское антидопинговое агентство приостанавливает работу
Министерство спорта пообещало по необходимости создать новую организацию

Виджигал, трущобы в Рио-де-Жанейро
Виджигал, трущобы в Рио-де-Жанейро The Village продолжает серию материалов о городских кварталах, не похожих на другие. В этом выпуске — Виджигал, фавела в Рио-де-Жанейро
Виджигал, трущобы в Рио-де-Жанейро

Виджигал, трущобы в Рио-де-Жанейро
The Village продолжает серию материалов о городских кварталах, не похожих на другие. В этом выпуске — Виджигал, фавела в Рио-де-Жанейро

Что происходит в Рио-де-Жанейро на чемпионате мира по футболу
Что происходит в Рио-де-Жанейро на чемпионате мира по футболу В Бразилии продолжается чемпионат мира по футболу — специально для The Village спортивный обозреватель Степан Чаушьян рассказывает, что происходит за пределами футбольного поля в Рио-де-Жанейро
Что происходит в Рио-де-Жанейро на чемпионате мира по футболу

Что происходит в Рио-де-Жанейро на чемпионате мира по футболу
В Бразилии продолжается чемпионат мира по футболу — специально для The Village спортивный обозреватель Степан Чаушьян рассказывает, что происходит за пределами футбольного поля в Рио-де-Жанейро

Что происходит в Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу
Что происходит в Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу В Бразилии продолжается чемпионат мира по футболу — специально для The Village Елена Шитова, живущая в Рио-де-Жанейро, рассказывает, что происходит за пределами футбольного поля
Что происходит в Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу

Что происходит в Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу
В Бразилии продолжается чемпионат мира по футболу — специально для The Village Елена Шитова, живущая в Рио-де-Жанейро, рассказывает, что происходит за пределами футбольного поля

Видео дня: Pepsi выпустила интерактивный ролик с Месси в преддверии ЧМ-2014

Тем не менее компания не может напрямую упоминать чемпионат мира, так как не является его официальным спонсором

Видео дня: Pepsi выпустила интерактивный ролик с Месси в преддверии ЧМ-2014
Тем не менее компания не может напрямую упоминать чемпионат мира, так как не является его официальным спонсором

Странные танцы: Александра Петрачкова о новой форме протеста в Бразилии
Странные танцы: Александра Петрачкова о новой форме протеста в Бразилии Журналист Александра Петрачкова — о том, как разным социальным группам ужиться в одной городской среде и почему бразильский опыт может через двадцать лет пригодиться Москве.
Странные танцы: Александра Петрачкова о новой форме протеста в Бразилии

Странные танцы: Александра Петрачкова о новой форме протеста в Бразилии
Журналист Александра Петрачкова — о том, как разным социальным группам ужиться в одной городской среде и почему бразильский опыт может через двадцать лет пригодиться Москве.

Airbnb запустили приложение-гид по крупным городам мира

Сайт по поиску и бронированию жилья Airbnb объявил о запуске приложения Airbnb Neighborhoods, которое поможет пользователям сайта лучше ориентироваться в городе их пребывания.

Airbnb запустили приложение-гид по крупным городам мира
Сайт по поиску и бронированию жилья Airbnb объявил о запуске приложения Airbnb Neighborhoods, которое поможет пользователям сайта лучше ориентироваться в городе их пребывания.

5 лучших карнавалов мира! 5 лучших карнавалов мира

5 лучших карнавалов мира!
5 лучших карнавалов мира

I'm Lovin' It Хочешь совет? Составь список всего, что желаешь. И ближайшие двадцать пять лет потрать на осуществление этих желаний. Медленно, планомерно. (с) "Медвежатник"

I'm Lovin' It
Хочешь совет? Составь список всего, что желаешь. И ближайшие двадцать пять лет потрать на осуществление этих желаний. Медленно, планомерно. (с) "Медвежатник"