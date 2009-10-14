Сколько стоит жизнь в Рио-де-Жанейро Жилье подальше от фавел, бесплатная медицина для всех и просмотр видео как любимое развлечение
Спортивный арбитраж не допустил российских паралимпийцев до Игр в Рио
Суд счёл, что в отстранении Паралимпийского комитета России не было никаких нарушений
Спортивный арбитраж не допустил российских паралимпийцев до Игр в Рио Суд счёл, что в отстранении Паралимпийского комитета России не было никаких нарушений
Я работаю волонтёром на Олимпиаде в Рио The Village поговорил с переводчицей из России о волонтёрстве, ситуации в Рио-де-Жанейро и отношении к россиянам
К Олимпиаде в Рио не допустили семерых российских пловцов
Такое решение приняла Международная федерация плавания
К Олимпиаде в Рио не допустили семерых российских пловцов Такое решение приняла Международная федерация плавания
Российские легкоатлеты подали 67 заявок на участие в Оимпиаде-2016
При этом каждый спортсмен подал индивидуальную заявку на участие в Олимпийских играх
Российские легкоатлеты подали 67 заявок на участие в Оимпиаде-2016 При этом каждый спортсмен подал индивидуальную заявку на участие в Олимпийских играх
Российского представителя отстранили от работы в IAAF
IAAF 17 июня продлила санкции против ВФЛА из-за допинга
Российского представителя отстранили от работы в IAAF IAAF 17 июня продлила санкции против ВФЛА из-за допинга
Легкоатлетов из России отстранили от участия в Олимпиаде-2016 (обновлено)
Российские легкоатлеты не смогут принять участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
Легкоатлетов из России отстранили от участия в Олимпиаде-2016 (обновлено) Российские легкоатлеты не смогут принять участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
Российское антидопинговое агентство приостанавливает работу
Министерство спорта пообещало по необходимости создать новую организацию
Российское антидопинговое агентство приостанавливает работу Министерство спорта пообещало по необходимости создать новую организацию
Виджигал, трущобы в Рио-де-Жанейро The Village продолжает серию материалов о городских кварталах, не похожих на другие. В этом выпуске — Виджигал, фавела в Рио-де-Жанейро
Что происходит в Рио-де-Жанейро на чемпионате мира по футболу В Бразилии продолжается чемпионат мира по футболу — специально для The Village спортивный обозреватель Степан Чаушьян рассказывает, что происходит за пределами футбольного поля в Рио-де-Жанейро
Что происходит в Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу В Бразилии продолжается чемпионат мира по футболу — специально для The Village Елена Шитова, живущая в Рио-де-Жанейро, рассказывает, что происходит за пределами футбольного поля
Видео дня: Pepsi выпустила интерактивный ролик с Месси в преддверии ЧМ-2014
Тем не менее компания не может напрямую упоминать чемпионат мира, так как не является его официальным спонсором
Видео дня: Pepsi выпустила интерактивный ролик с Месси в преддверии ЧМ-2014 Тем не менее компания не может напрямую упоминать чемпионат мира, так как не является его официальным спонсором
Странные танцы: Александра Петрачкова о новой форме протеста в Бразилии Журналист Александра Петрачкова — о том, как разным социальным группам ужиться в одной городской среде и почему бразильский опыт может через двадцать лет пригодиться Москве.
Airbnb запустили приложение-гид по крупным городам мира
Сайт по поиску и бронированию жилья Airbnb объявил о запуске приложения Airbnb Neighborhoods, которое поможет пользователям сайта лучше ориентироваться в городе их пребывания.