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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предложение дня
3 февраля 2022

Обязать YouTube публично объяснять причины удаления роликов

Жорж Милославский попадает в 2020 и танцует с Niletto
Видео дня
1 декабря 2020

Жорж Милославский попадает в 2020 и танцует с Niletto

ФСБ проверит ролики Артемия Лебедева на экстремизм
12 сентября 2020

ФСБ проверит ролики Артемия Лебедева на экстремизм

«Открытые медиа»: Три богатыря из мультфильмов прорекламируют поправки в Конституцию

Царь — не антигерой

«Открытые медиа»: Три богатыря из мультфильмов прорекламируют поправки в Конституцию

«Медиазона»: Власти используют образ врачей, чтобы вести пропаганду за поправки в Конституцию

Чиновники в регионах распространяют ролики, в которых просят поддержать медработников голосом «за»

«Медиазона»: Власти используют образ врачей, чтобы вести пропаганду за поправки в Конституцию

За платными парковками в Москве начали следить инспекторы на роликах

Предполагается, что так им будет легче передвигаться, чем пешком

За платными парковками в Москве начали следить инспекторы на роликах

В столичном метро пройдет очередная «Ночь социальной рекламы»

Экран установят на платформе станции «Славянский бульвар»

В столичном метро пройдет очередная «Ночь социальной рекламы»

Сотрудники МЧС будут патрулировать парки на роликах и велосипедах

Участники патрулей будут проводить инструкции по безопасности для посетителей парков

Сотрудники МЧС будут патрулировать парки на роликах и велосипедах

В парке Горького заработал велопрокат

До 15 апреля пункты проката будут работать только по пятницам и в выходные дни

В парке Горького заработал велопрокат

В Измайловском парке стартовали бесплатные мастер-классы по катанию на роликах

Мастер-классы будут проходить до конца лета

В Измайловском парке стартовали бесплатные мастер-классы по катанию на роликах

В Измайловском парке открываются пункты проката велосипедов

14 марта в Измайловском парке начнут работу пункты велопроката

В Измайловском парке открываются пункты проката велосипедов

Роллеры составили карту маршрутов для катания

Петербургские роллеры создали интерактивную карту города, на которой отмечены подходящие для катания места и маршруты. Проект работает и в Москве.

Роллеры составили карту маршрутов для катания

В «Сокольниках» упорядочат движение роллеров

«Сокольники» упростят систему передвижения по парку, отделив роллерские дорожки от пешеходных и установив специальные знаки.

В «Сокольниках» упорядочат движение роллеров

Москву будут рекламировать как безопасный город

Для международных телеканалов закажут видеоролики, рекламирующие Москву как безопасный город.

Москву будут рекламировать как безопасный город

Колесит как колесница Новые велосипедные ролики Chariot Skates иначе не назовешь. Разрывая мозг велосипедными колесами, с похожими на роликовые или горнолыжные ботинки, они смело несутся по городам и весям. Так что будь поаккуратнее на поворотах. Благо экипировка тоже присутствует.

Колесит как колесница