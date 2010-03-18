«Открытые медиа»: Три богатыря из мультфильмов прорекламируют поправки в Конституцию
Царь — не антигерой
«Открытые медиа»: Три богатыря из мультфильмов прорекламируют поправки в Конституцию Царь — не антигерой
«Медиазона»: Власти используют образ врачей, чтобы вести пропаганду за поправки в Конституцию
Чиновники в регионах распространяют ролики, в которых просят поддержать медработников голосом «за»
«Медиазона»: Власти используют образ врачей, чтобы вести пропаганду за поправки в Конституцию Чиновники в регионах распространяют ролики, в которых просят поддержать медработников голосом «за»
За платными парковками в Москве начали следить инспекторы на роликах
Предполагается, что так им будет легче передвигаться, чем пешком
За платными парковками в Москве начали следить инспекторы на роликах Предполагается, что так им будет легче передвигаться, чем пешком
В столичном метро пройдет очередная «Ночь социальной рекламы»
Экран установят на платформе станции «Славянский бульвар»
В столичном метро пройдет очередная «Ночь социальной рекламы» Экран установят на платформе станции «Славянский бульвар»
Сотрудники МЧС будут патрулировать парки на роликах и велосипедах
Участники патрулей будут проводить инструкции по безопасности для посетителей парков
Сотрудники МЧС будут патрулировать парки на роликах и велосипедах
Участники патрулей будут проводить инструкции по безопасности для посетителей парков
В парке Горького заработал велопрокат
До 15 апреля пункты проката будут работать только по пятницам и в выходные дни
В парке Горького заработал велопрокат До 15 апреля пункты проката будут работать только по пятницам и в выходные дни
В Измайловском парке стартовали бесплатные мастер-классы по катанию на роликах
Мастер-классы будут проходить до конца лета
В Измайловском парке стартовали бесплатные мастер-классы по катанию на роликах Мастер-классы будут проходить до конца лета
В Измайловском парке открываются пункты проката велосипедов
14 марта в Измайловском парке начнут работу пункты велопроката
В Измайловском парке открываются пункты проката велосипедов 14 марта в Измайловском парке начнут работу пункты велопроката
Роллеры составили карту маршрутов для катания
Петербургские роллеры создали интерактивную карту города, на которой отмечены подходящие для катания места и маршруты. Проект работает и в Москве.
Роллеры составили карту маршрутов для катания Петербургские роллеры создали интерактивную карту города, на которой отмечены подходящие для катания места и маршруты. Проект работает и в Москве.
В «Сокольниках» упорядочат движение роллеров
«Сокольники» упростят систему передвижения по парку, отделив роллерские дорожки от пешеходных и установив специальные знаки.
В «Сокольниках» упорядочат движение роллеров «Сокольники» упростят систему передвижения по парку, отделив роллерские дорожки от пешеходных и установив специальные знаки.
Москву будут рекламировать как безопасный город
Для международных телеканалов закажут видеоролики, рекламирующие Москву как безопасный город.