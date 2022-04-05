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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Австралия запретит экспортировать предметы роскоши в Россию
5 апреля 2022

Австралия запретит экспортировать предметы роскоши в Россию

Япония запретила поставки промышленных товаров в Россию
обновлено10 июня 2022

Япония запретила поставки промышленных товаров в Россию

«Тебе ясно, *****?»: История насилия в богатой семье

«Тебе ясно, *****?»: История насилия в богатой семьеДочь московских банкиров — о том, каково годами жить с тираном, терпеть побои и пытаться спасти родных

«Тебе ясно, *****?»: История насилия в богатой семье

«Тебе ясно, *****?»: История насилия в богатой семье
Дочь московских банкиров — о том, каково годами жить с тираном, терпеть побои и пытаться спасти родных

С какой суммы допустимо взимать налог на роскошь

Для «роскошной жизни» российской семье из трех человек нужно 1,6 миллиона рублей в месяц

С какой суммы допустимо взимать налог на роскошь

Bulgari расширит свою сеть в России за пределы Москвы

Компания рассказала о своих планах на ближайшие десять лет

Bulgari расширит свою сеть в России за пределы Москвы

Самые дорогие бренды мира

Apple заняла первое место рейтинга уже в шестой раз

Самые дорогие бренды мира

Госкомпании хотят ограничить в закупках роскоши

Сейчас такие ограничения уже действуют в отношении госслужащих

Госкомпании хотят ограничить в закупках роскоши

В Москве планируют открыть универмаг французской сети Galeries Lafayette

Однако его поджидает проблема, связанная с ассортиментом: в российских магазинах роскоши уже есть практически все бренды, с которыми работает сеть

В Москве планируют открыть универмаг французской сети Galeries Lafayette

Черная икра снова в продаже «Черная икра вновь поступает в разрешенную продажу, контролируемую должным образом. Этот факт, естественно, не сделает ее блюдом для всех, но, быть может, снизит высочайший, доходящий до смешного, уровень нынешних цен, доступных лишь сверхбогатым эксгибиционистам, а не настоящим гурманам. И это с учетом того, что вам подадут действительно настоящую икру, а не икру рыб того же семейства...

Черная икра снова в продаже

Золотой велосипед ручной работы Первым покупателем золотого велосипеда ручной работы стал житель Туманного Альбиона.

Золотой велосипед ручной работы