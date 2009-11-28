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«Тебе ясно, *****?»: История насилия в богатой семье

«Тебе ясно, *****?»: История насилия в богатой семьеДочь московских банкиров — о том, каково годами жить с тираном, терпеть побои и пытаться спасти родных

«Тебе ясно, *****?»: История насилия в богатой семье

«Тебе ясно, *****?»: История насилия в богатой семье
Дочь московских банкиров — о том, каково годами жить с тираном, терпеть побои и пытаться спасти родных

Bulgari расширит свою сеть в России за пределы Москвы

Компания рассказала о своих планах на ближайшие десять лет

Bulgari расширит свою сеть в России за пределы Москвы
Компания рассказала о своих планах на ближайшие десять лет

Самые дорогие бренды мира

Apple заняла первое место рейтинга уже в шестой раз

Самые дорогие бренды мира
Apple заняла первое место рейтинга уже в шестой раз

Госкомпании хотят ограничить в закупках роскоши

Сейчас такие ограничения уже действуют в отношении госслужащих

Госкомпании хотят ограничить в закупках роскоши
Сейчас такие ограничения уже действуют в отношении госслужащих

В Москве планируют открыть универмаг французской сети Galeries Lafayette

Однако его поджидает проблема, связанная с ассортиментом: в российских магазинах роскоши уже есть практически все бренды, с которыми работает сеть

В Москве планируют открыть универмаг французской сети Galeries Lafayette
Однако его поджидает проблема, связанная с ассортиментом: в российских магазинах роскоши уже есть практически все бренды, с которыми работает сеть

Цифра дня: Самая дорогая квартира в Петербурге

«Avito Недвижимость» нашла самую дорогую квартиру Петербурга — апартаменты на Малой Морской площадью около трёхсот квадратных метров с окнами, выходящими на Исаакиевскую площадь и тремя спальнями.

Цифра дня: Самая дорогая квартира в Петербурге
«Avito Недвижимость» нашла самую дорогую квартиру Петербурга — апартаменты на Малой Морской площадью около трёхсот квадратных метров с окнами, выходящими на Исаакиевскую площадь и тремя спальнями.

Черная икра снова в продаже «Черная икра вновь поступает в разрешенную продажу, контролируемую должным образом. Этот факт, естественно, не сделает ее блюдом для всех, но, быть может, снизит высочайший, доходящий до смешного, уровень нынешних цен, доступных лишь сверхбогатым эксгибиционистам, а не настоящим гурманам. И это с учетом того, что вам подадут действительно настоящую икру, а не икру рыб того же семейства...

Черная икра снова в продаже
«Черная икра вновь поступает в разрешенную продажу, контролируемую должным образом. Этот факт, естественно, не сделает ее блюдом для всех, но, быть может, снизит высочайший, доходящий до смешного, уровень нынешних цен, доступных лишь сверхбогатым эксгибиционистам, а не настоящим гурманам. И это с учетом того, что вам подадут действительно настоящую икру, а не икру рыб того же семейства...

Золотой велосипед ручной работы Первым покупателем золотого велосипеда ручной работы стал житель Туманного Альбиона.

Золотой велосипед ручной работы
Первым покупателем золотого велосипеда ручной работы стал житель Туманного Альбиона.