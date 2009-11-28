«Тебе ясно, *****?»: История насилия в богатой семьеДочь московских банкиров — о том, каково годами жить с тираном, терпеть побои и пытаться спасти родных
«Тебе ясно, *****?»: История насилия в богатой семье Дочь московских банкиров — о том, каково годами жить с тираном, терпеть побои и пытаться спасти родных
Bulgari расширит свою сеть в России за пределы Москвы
Компания рассказала о своих планах на ближайшие десять лет
Bulgari расширит свою сеть в России за пределы Москвы Компания рассказала о своих планах на ближайшие десять лет
Самые дорогие бренды мира Apple заняла первое место рейтинга уже в шестой раз
Госкомпании хотят ограничить в закупках роскоши
Сейчас такие ограничения уже действуют в отношении госслужащих
Госкомпании хотят ограничить в закупках роскоши Сейчас такие ограничения уже действуют в отношении госслужащих
В Москве планируют открыть универмаг французской сети Galeries Lafayette
Однако его поджидает проблема, связанная с ассортиментом: в российских магазинах роскоши уже есть практически все бренды, с которыми работает сеть
В Москве планируют открыть универмаг французской сети Galeries Lafayette Однако его поджидает проблема, связанная с ассортиментом: в российских магазинах роскоши уже есть практически все бренды, с которыми работает сеть
Цифра дня: Самая дорогая квартира в Петербурге
«Avito Недвижимость» нашла самую дорогую квартиру Петербурга — апартаменты на Малой Морской площадью около трёхсот квадратных метров с окнами, выходящими на Исаакиевскую площадь и тремя спальнями.
Цифра дня: Самая дорогая квартира в Петербурге «Avito Недвижимость» нашла самую дорогую квартиру Петербурга — апартаменты на Малой Морской площадью около трёхсот квадратных метров с окнами, выходящими на Исаакиевскую площадь и тремя спальнями.
Черная икра снова в продаже «Черная икра вновь поступает в разрешенную продажу, контролируемую должным образом. Этот факт, естественно, не сделает ее блюдом для всех, но, быть может, снизит высочайший, доходящий до смешного, уровень нынешних цен, доступных лишь сверхбогатым эксгибиционистам, а не настоящим гурманам. И это с учетом того, что вам подадут действительно настоящую икру, а не икру рыб того же семейства...
Черная икра снова в продаже «Черная икра вновь поступает в разрешенную продажу, контролируемую должным образом. Этот факт, естественно, не сделает ее блюдом для всех, но, быть может, снизит высочайший, доходящий до смешного, уровень нынешних цен, доступных лишь сверхбогатым эксгибиционистам, а не настоящим гурманам. И это с учетом того, что вам подадут действительно настоящую икру, а не икру рыб того же семейства...
Золотой велосипед ручной работы Первым покупателем золотого велосипеда ручной работы стал житель Туманного Альбиона.