Где купить женский рюкзак: 9 вариантов от 1 700 до 12 500 рублей Кожаный рюкзак Asya Malbershtein и нейлоновый American Apparel, нормкор от adidas — редактор рубрики «Стиль» выбрал девять моделей, которые можно найти в магазинах прямо сейчас