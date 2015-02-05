Одни тратят большую часть зарплаты на дорогие сумки и обувь, другие принципиально носят масс-маркет и не готовы инвестировать внушительные суммы в собственный гардероб. Очевидно, что ключевые предметы гардероба должны быть хорошего качества: такая вещь прослужит не один сезон и не окажется в мусорном ведре через пару недель. В то же время искать качественную обувь, одежду и аксессуары не обязательно среди люксовых марок. Зачастую идеальную по соотношению цены и качества вещь можно найти в масс-маркете или в среднем ценовом сегменте. Каждую неделю мы рассказываем об одной сезонной вещи в трёх ценовых категориях. В новом выпуске — вместительный рюкзак, в который влезет ноутбук и пара увесистых книг. цена-качество Где купить женский рюкзак:

9 вариантов

До 1 500 рублей

Newfeel — 339 рублей

Крайне бюджетный вариант — вместительный рюкзак без каких-либо опознавательных знаков по цене двух кофе в Starbucks. Вмещает в себя папку с документами, ноутбук и книгу, стирается в машинке и выпускается в шести расцветках. Самая универсальная — чёрная, но есть и более жизнерадостные вроде ярко-красной, жёлтой и голубой.

Nike — 999 рублей

Чуть менее демократичный вариант — базовая модель Nike, которая подойдёт тем, кто привык путешествовать налегке. В рюкзак из непромокаемой ткани влезет сменный комплект одежды, ноутбук, документы и все необходимые в поездке мелочи.

«Якорь» — 1 490 рублей

Молодая московская марка «Якорь» специализируется на рюкзаках и всевозможных аксессуарах. Ярко-синий мешок можно носить с объёмной паркой или цветным пуховиком: широкие лямки позволяют натянуть рюкзак поверх самой толстой куртки.

До 3 тысяч рублей

Poler — 2 950 рублей

Весёлый камуфляжный рюкзак с оранжевым карманом способен разбавить скучный монохромный образ. Носить такой с классическим пальто мы бы поостереглись, а вот для однотонного пуховика или джинсовой куртки это отличная пара.

Asos — 2 980 рублей

Объёмный нейлоновый рюкзак Asos с парой вместительных карманов подойдёт тем, кто любит, чтобы всё самое необходимое всегда было под рукой. Мелочи вроде проездного, наушников и паспорта удобнее распихать по боковым отделениям, тогда в основное поместится ноутбук или полноформатный журнал.

Herschel — 2 950 рублей

Распродажи в зарубежных онлайн-магазинах продолжают набирать обороты. Например, ярко-синий рюкзак канадской марки Herschel, специализирующейся на сумках и аксессуарах, сейчас можно купить за полцены.

От 3 500 рублей

adidas — 3 500 рублей

Красный рюкзак adidas с защищённым молнией отделением для ноутбука на сезонную распродажу так и не попал, но и без того стоит недорого. Помимо алой расцветки, есть чуть более спокойная тёмно-синяя, которая будет сочетаться с тёмным пальто или плащом.

Farah — 5 800 рублей

Существующая чуть меньше века британская марка Farah создаёт лаконичные и удобные вещи на каждый день. Рюкзак с россыпью карманов на корпусе и отделением для ноутбука выглядит не слишком спортивным и с лёгкостью впишется в повседневный гардероб.

Veja — 7 900 рублей

Приятный на ощупь фланелевый рюкзак с замшевым низом Veja нравится нам в первую очередь необычной формой. Но и технические характеристики тоже не разочаровывают: дополнительное отделение для ноутбука, мягкие регулируемые лямки и карман на молнии для хранения мелочей способны заметно облегчить ношу.

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