Одни тратят большую часть зарплаты на дорогие сумки и обувь, другие принципиально носят масс-маркет и не готовы инвестировать внушительные суммы в собственный гардероб. Очевидно, что ключевые предметы гардероба должны быть хорошего качества: такая вещь прослужит не один сезон и не окажется в мусорном ведре через пару недель. В то же время искать качественную обувь, одежду и аксессуары не обязательно среди люксовых марок. Зачастую идеальную по соотношению цены и качества вещь можно найти в масс-маркете или в среднем ценовом сегменте. Каждую неделю мы рассказываем об одной сезонной вещи в трёх ценовых категориях. В новом выпуске — вместительный рюкзак, в который влезут ноутбук, косметичка и пара увесистых книг. цена-качество Где купить чёрный костюм:

9 вариантов

До 4 тысяч рублей

adidas — 1 690 рублей

Демократичный вариант для приверженцев нормкора — чёрный рюкзак из нейлона с тремя полосками. Одинаково хорошо будет смотреться как с объёмным пальто-халатом, так и с яркой паркой.

JanSport — 2 450 рублей

Белоснежный рюзак JanSport достаточно вместительный, но оснащён всего одним основным отделением, так что подойдёт тем, кого не пугает соседство ноутбука с ланчбоксом или косметичкой.

Zara — 3 999 рублей

Кожаный рюкзак Zara с парой игривых кисточек — выход для тех, кто придерживается классического стиля и ищет замену сумке, в которую уже ничего не влезает. Сочетать такую модель можно с приталенным пальто, юбкой миди и парой ботильонов на устойчивом каблуке.

До 6 тысяч рублей

Eastpak — 4 230 рублей

Простенькие рюкзаки американской марки Eastpak хороши тем, что выпускаются более чем в двадцати оттенках. Если чёрная расцветка навевает тоску, а красные и оранжевые модели кажутся череcчур детскими, можно выбрать рюкзак приятного и уживчивого оливкового цвета.

American Apparel — 5 320 рублей

Про демократичную марку American Apparel мы уже рассказывали, но не перестаём повторять: базовая одежда и аксессуары удаются компании на славу. Рюкзак в мелкий горох не выглядит скучно, но при этом подойдёт практически подо всё.

Fjallraven — 5 957 рублей

Квадратный рюкзак Fjallraven — не самый вместительный в подборке, так как изначально был придуман для шведских школьников, и скорее подойдёт тем, кто планирует носить с собой лишь самое необходимое. Зато марка перевыпускает модель Kanken c 1978 года, так что за качество можно не переживать, и предлагает едва ли не самую богатую цветовую палитру. В Москве рюкзаки Fjallraven можно найти, к примеру, в Brandshop.

От 6 тысяч рублей

George J. Love — 6 тысяч рублей

Бахрома на одежде и аксессуарах встречается во многих весенних коллекциях, но обращаться с ней нужно аккуратно. Чтобы избежать ассоциаций с героем вестернов, советуем ограничиться кожаным рюкзаком с хвостиками по бокам: бахрома в сочетании с минимумом деталей и жизнерадостным синим оттенком выглядит вполне уместно.

Asya Malbershtein — 10 тысяч рублей

Молодая российская марка Asya Malbershtein специализируется на лаконичных вещах из натуральных материалов. Прямоугольный рюкзак из фактурной кожи приятного молочного оттенка не только вместит в себя пару книг, ноутбук и полжизни в придачу, но и не будет спорить с классическими вещами вроде платья-трапеции, босоножек или тренча.

Marc by Marc Jacobs — 12 500 рублей

Красный нейлоновый рюкзак с контрастными вставками Marc by Marc Jacobs стоит дешевле, чем кожаные сумки той же марки, так что, если непременно хочется заполучить вещь с логотипом, советуем к нему присмотреться. Сочетать яркий рюкзак можно со светлым пальто в пол или объёмным бомбером.

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