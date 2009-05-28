День рождения «Солянки» В общенациональный праздничный церемониал дня России прямым и решительным образом врезается торжество «Солянки» — в этот же уик-энд мы будем гудеть по поводу собственного Дня рождения, третьего по счету. Исходя из высшей логики, мы решили дико ликовать и хлопать пробками трое суток подряд, 11, 12 и 13 июня. Громкий бас и запуск открытой террасы в ночи пятницы, субботы и воскресенья (в...