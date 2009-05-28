Роман Бурцев — о закрытии проектов «Берёзы» и S-11
Бурцев сообщил, что на некоторое время перебирается в Петербург, где его ждут «по-настоящему интересные проекты»
Роман Бурцев — о закрытии проектов «Берёзы» и S-11 Бурцев сообщил, что на некоторое время перебирается в Петербург, где его ждут «по-настоящему интересные проекты»
Команда «Солянки» закрывает кафе S-11
Когда именно заведение закрывается и почему — пока неизвестно
Команда «Солянки» закрывает кафе S-11 Когда именно заведение закрывается и почему — пока неизвестно
Интерьер недели (Петербург): Susanin Fitness Фитнес-клуб, интерьер которого разработала архитектурная студия братьев Архипенко — с яркой мебелью, тренажерами с выходом в интернет и кафе здорового питания от объединения S-11.
Интерьер недели (Петербург): Susanin Fitness Фитнес-клуб, интерьер которого разработала архитектурная студия братьев Архипенко — с яркой мебелью, тренажерами с выходом в интернет и кафе здорового питания от объединения S-11.
«Солянка» открывает новый бар в парке Горького
На месте «Варны» команда S-11 открывает новое кафе — 8 Oz.
«Солянка» открывает новый бар в парке Горького На месте «Варны» команда S-11 открывает новое кафе — 8 Oz.
Владельцы «Солянки» и «Дома быта» открывают ресторан рядом с Инженерным замком
Объединение S-11 в январе откроет ресторан «Инженер» на Садовой улице в Петербурге с живыми концертами по вечерам и интерьером в стиле английских 60-х.
Владельцы «Солянки» и «Дома быта» открывают ресторан рядом с Инженерным замком Объединение S-11 в январе откроет ресторан «Инженер» на Садовой улице в Петербурге с живыми концертами по вечерам и интерьером в стиле английских 60-х.
Новости ресторанов: Первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в парке, киоск «Солянки» в парке Горького Десерты I Love Cake в «Кофеине», первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в Бауманском саду и на «Китай-городе», киоск S-11 в парке Горького и другие новости московских ресторанов.
Новости ресторанов: Первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в парке, киоск «Солянки» в парке Горького Десерты I Love Cake в «Кофеине», первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в Бауманском саду и на «Китай-городе», киоск S-11 в парке Горького и другие новости московских ресторанов.
В Месте: Глинтвейн на катке в парке Горького Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о глинтвейне в кафе «Медео», «Булка» и «Мороз и солнце».
В Месте: Глинтвейн на катке в парке Горького Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о глинтвейне в кафе «Медео», «Булка» и «Мороз и солнце».
В парке Горького начали строить самый большой каток в Москве Всю зиму в парке Горького будет работать каток, рядом с которым откроются хорошие временные кафе от пекарни «Булка», «Солянки» и рестораторов Мити Борисова и Дмитрия Ямпольского.
В парке Горького начали строить самый большой каток в Москве Всю зиму в парке Горького будет работать каток, рядом с которым откроются хорошие временные кафе от пекарни «Булка», «Солянки» и рестораторов Мити Борисова и Дмитрия Ямпольского.
Кафе «Лебединое озеро» откроется 30 апреля 30 апреля летнее кафе «Лебединое озеро» в Парке Горького открывает свой третий сезон
Кафе «Лебединое озеро» откроется 30 апреля 30 апреля летнее кафе «Лебединое озеро» в Парке Горького открывает свой третий сезон
День рождения «Солянки» В общенациональный праздничный церемониал дня России прямым и решительным образом врезается торжество «Солянки» — в этот же уик-энд мы будем гудеть по поводу собственного Дня рождения, третьего по счету. Исходя из высшей логики, мы решили дико ликовать и хлопать пробками трое суток подряд, 11, 12 и 13 июня. Громкий бас и запуск открытой террасы в ночи пятницы, субботы и воскресенья (в...
День рождения «Солянки» В общенациональный праздничный церемониал дня России прямым и решительным образом врезается торжество «Солянки» — в этот же уик-энд мы будем гудеть по поводу собственного Дня рождения, третьего по счету. Исходя из высшей логики, мы решили дико ликовать и хлопать пробками трое суток подряд, 11, 12 и 13 июня. Громкий бас и запуск открытой террасы в ночи пятницы, субботы и воскресенья (в...
Новое меню «Солянки» На этой неделе обновилась карта меню «Солянки» — по паназиатской, преимущественно, линии. Теперь в ресторане можно заказать индийского цыпленка тандури с рублеными овощами и кислым карри или, вариативно, теплый салат на заданную тему, фиш-кейк (за слово "фиш" в блюде отвечают лосось, судак и кальмары), салат с копченым лососем, картофелем, свеклой и ложечкой красной икры, а также...
Новое меню «Солянки» На этой неделе обновилась карта меню «Солянки» — по паназиатской, преимущественно, линии. Теперь в ресторане можно заказать индийского цыпленка тандури с рублеными овощами и кислым карри или, вариативно, теплый салат на заданную тему, фиш-кейк (за слово "фиш" в блюде отвечают лосось, судак и кальмары), салат с копченым лососем, картофелем, свеклой и ложечкой красной икры, а также...
Солянка в Петербурге. День рождения и не только В то время как лето силится заявить о своих правах, мы сообщаем о своих видах на этот сезон -- вашему вниманию предлагается своего рода summer preview.