В «Вермутерии» выступит экс-президент гильдии барменов Великобритании Сальваторе Калабрезе
30 марта он проведет мастер-класс по приготовлению коктейлей
В «Вермутерии» выступит экс-президент гильдии барменов Великобритании Сальваторе Калабрезе 30 марта он проведет мастер-класс по приготовлению коктейлей
Бартендер Сальваторе Калабрезе — о вечных коктейлях The Village поговорил с Сальваторе Калабрезе, знаменитым бартендером, обладающим внушительной коллекцией винтажного алкоголя, о философии «трёх R», бутылке Kina Lillet и московских барменах.