Маршруты взлета и посадки самолетов в Шереметьеве изменились. Ранее на шум из аэропорта жаловались жители Подмосковья
«Победа» разрешила выкупать соседнее кресло в самолете. Для ручной клади или личного комфорта
Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено)
Авиакомпания продолжает отрицать свою причастность
«Победа» и Azur Air возобновят полеты по России с 1 июня (обновлено)
С Azur Air улететь можно будет только в Сочи, а «Победа» снизит цены втрое
«Победа» приостановит все полеты — даже по России
Возможностей для путешествий становится все меньше
«Победа» приостановит рейсы в Словакию и Чехию из-за коронавируса (обновлено)
Всем клиентам вернут полную стоимость билетов или предложат вернуться другим рейсом
«Трансперенси» — о полетах главы Минпромторга в Геленджик на бизнес-джетах
Замечательный мужик меня вывез в Геленджик
Шереметьево продолжает подниматься в топе крупнейших аэропортов Европы
Московский аэропорт показал самый быстрый рост среди лидеров
Авиакомпании, отменяющие рейсы чаще и реже всего
В этом году 360 тысяч пассажиров в России не смогли улететь
РЖД начнет продавать билеты на самолеты и автобусы с 2020 года (обновлено)
Доступны будут единые билеты на поездки между Россией и другими странами
«Аэрофлот» лишил бонусов пассажира, который обманом провез в самолете слишком толстого кота
Он подменил животное при взвешивании, чтобы не сдавать в багаж
В московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов
Самолеты улетают по расписанию только из Жуковского
Utair начала предлагать своим пассажирам подушечки с никотином
Так компания борется с курящими на борту и в аэропорту
В московских аэропортах остается задержано и отменено более 80 рейсов
Причиной этому стал утренний туман
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с суперджетами
Это связали с высокими расходами на их обслуживание
Власти Подмосковья обнаружили стаи птиц у одной из свалок рядом с Жуковским (обновлено)
Ранее Росприроднадзор подтвердил наличие незаконной свалки вблизи аэропорта
В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали более 30 рейсов
Проблем не наблюдается только в Жуковском
S7 вернулась к актуальному бренду — компания собрала достаточно денег на высадку миллиона деревьев
Перевозчик месяц работал под брендом «Сибирь», чтобы обратить внимание на проблему лесных пожаров
Авиакомпания «Россия» снова отменила прямые рейсы на Шри-Ланку (обновлено)
Их вернут в конце октября