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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые рейсы Москва — Дубай

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые рейсы Москва — Дубай

«Аэрофлот» ввел тариф для пенсионеров на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска

«Аэрофлот» ввел тариф для пенсионеров на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска

«Аэрофлот» снова начнет летать на Сейшелы с 8 октября

«Аэрофлот» снова начнет летать на Сейшелы с 8 октября

«Ведомости»: Половину авиадиспетчеров отправили в «частичный простой»

«Ведомости»: Половину авиадиспетчеров отправили в «частичный простой»

Wizz Air возобновит полеты из Абу-Даби в Москву с 3 октября

Wizz Air возобновит полеты из Абу-Даби в Москву с 3 октября

«РБК»: Грузовой авиаперевозчик «Волга-Днепр» сократит около 200 пилотов

«РБК»: Грузовой авиаперевозчик «Волга-Днепр» сократит около 200 пилотов

Reuters: Авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти

Reuters: Авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти

Эфиопия возобновит авиасообщение с Россией с 23 августа

Эфиопия возобновит авиасообщение с Россией с 23 августа

Иран начнет ремонтировать российские самолеты

Иран начнет ремонтировать российские самолеты

Таиланд собирается возобновить авиасообщение с Россией к зиме

Таиланд собирается возобновить авиасообщение с Россией к зиме

В России разрешили полеты самолетов Boeing 737 MAX

В России разрешили полеты самолетов Boeing 737 MAX

«Аэрофлот» возобновит полеты в Китай с 22 июля

«Аэрофлот» возобновит полеты в Китай с 22 июля

Welt: самолеты российских бизнесменов летают над ЕС несмотря на санкции
14 июня 2022

Welt: самолеты российских бизнесменов летают над ЕС несмотря на санкции

Запуск лоукостера от S7 заморозили
8 июня 2022

Запуск лоукостера от S7 заморозили

«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку
4 июня 2022

«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку

Минтранс не рассматривает идею о новых сборах для авиапассажиров
обновлено26 мая 2022

Минтранс не рассматривает идею о новых сборах для авиапассажиров

обновлено13 мая 2022

Прокуратура начала проверку из-за смерти собаки на борту «Аэрофлота»

В аэропортах Москвы задержали или отменили почти 50 рейсов
обновлено2 апреля 2022

В аэропортах Москвы задержали или отменили почти 50 рейсов

«Победа» перенесет все вылеты из Шереметьева во Внуково
1 апреля 2022

«Победа» перенесет все вылеты из Шереметьева во Внуково

29 марта 2022

В Шереметьево поступило сообщение о минировании самолета

Россия и Венесуэла откроют чартерный рейс на остров Маргарита
22 марта 2022

Россия и Венесуэла откроют чартерный рейс на остров Маргарита

Авиакомпания «Россия» перевела самолеты в реестр страны
обновлено30 марта 2022

Авиакомпания «Россия» перевела самолеты в реестр страны

11 марта 2022

Россия открыла авиасообщение с Арменией, Ираном и другими странами

обновлено15 марта 2022

Сотрудника Росавиации уволили после заявления про санкции

Сможем ли мы улететь из России
Сможем ли мы улететь из России И пользоваться авиасообщением внутри страны
Сможем ли мы улететь из России

Сможем ли мы улететь из России
И пользоваться авиасообщением внутри страны

В Московских аэропортах отменили и задержали почти 60 рейсов
14 января 2022

В Московских аэропортах отменили и задержали почти 60 рейсов

обновлено1 декабря 2021

Россия возобновила авиасообщение с Аргентиной и Бразилией

обновлено10 сентября 2021

Маршруты взлета и посадки самолетов в Шереметьеве изменились. Ранее на шум из аэропорта жаловались жители Подмосковья

26 июля 2021

Летевший из Минска в Анталью самолет «Белавиа» экстренно приземлился в Домодедове

25 января 2021

«Победа» разрешила выкупать соседнее кресло в самолете. Для ручной клади или личного комфорта

Сервис дня
25 января 2021

Ресурс S7 Select для брони целого самолета

21 января 2021

«Аэрофлот» предложил уменьшить размер бесплатного багажа в самолетах

На рейсах S7 питомцы смогут летать на соседнем кресле с хозяином
16 декабря 2020

На рейсах S7 питомцы смогут летать на соседнем кресле с хозяином

обновлено7 ноября 2020

В Люберцах разбился легкомоторный самолет Cessna. Погиб ведущий НТВ

8 октября 2020

Правительство обязало авиакомпании установить камеры в самолетах

6 октября 2020

«Победа» увеличила допустимый вес багажа до 32 килограммов

Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено)

Авиакомпания продолжает отрицать свою причастность

Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено)

«Победа» и Azur Air возобновят полеты по России с 1 июня (обновлено)

С Azur Air улететь можно будет только в Сочи, а «Победа» снизит цены втрое

«Победа» и Azur Air возобновят полеты по России с 1 июня (обновлено)

Авиакомпании резко подняли стоимость билетов

Ценовым лидером стал Utair

Авиакомпании резко подняли стоимость билетов

«Победа» приостановит все полеты — даже по России

Возможностей для путешествий становится все меньше

«Победа» приостановит все полеты — даже по России

С 27 марта улететь из России не получится

Авиасообщение с другими странами будет прекращено

С 27 марта улететь из России не получится

«Аэрофлот» вдвое снизил цены на внутренние рейсы

Билеты у конкурентов тоже дешевеют

«Аэрофлот» вдвое снизил цены на внутренние рейсы

«Победа» приостановит рейсы в Словакию и Чехию из-за коронавируса (обновлено)

Всем клиентам вернут полную стоимость билетов или предложат вернуться другим рейсом

«Победа» приостановит рейсы в Словакию и Чехию из-за коронавируса (обновлено)

«Аэрофлот» и «Россия» приостановят полеты в 18 городов Европы

Опять коронавирус

«Аэрофлот» и «Россия» приостановят полеты в 18 городов Европы

«Трансперенси» — о полетах главы Минпромторга в Геленджик на бизнес-джетах

Замечательный мужик меня вывез в Геленджик

«Трансперенси» — о полетах главы Минпромторга в Геленджик на бизнес-джетах

Шереметьево продолжает подниматься в топе крупнейших аэропортов Европы

Московский аэропорт показал самый быстрый рост среди лидеров

Шереметьево продолжает подниматься в топе крупнейших аэропортов Европы

Авиакомпании, отменяющие рейсы чаще и реже всего

В этом году 360 тысяч пассажиров в России не смогли улететь

Авиакомпании, отменяющие рейсы чаще и реже всего

РЖД начнет продавать билеты на самолеты и автобусы с 2020 года (обновлено)

Доступны будут единые билеты на поездки между Россией и другими странами

РЖД начнет продавать билеты на самолеты и автобусы с 2020 года (обновлено)

«Аэрофлот» лишил бонусов пассажира, который обманом провез в самолете слишком толстого кота

Он подменил животное при взвешивании, чтобы не сдавать в багаж

«Аэрофлот» лишил бонусов пассажира, который обманом провез в самолете слишком толстого кота

Терминал С аэропорта Шереметьево откроют в начале 2020 года

Первые рейсы отправятся 15 января

Терминал С аэропорта Шереметьево откроют в начале 2020 года

В московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов

Самолеты улетают по расписанию только из Жуковского

В московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов

Авиакомпания «Россия» сократит рейсы из Москвы

Число полетов из Петербурга увеличится

Авиакомпания «Россия» сократит рейсы из Москвы

Utair начала предлагать своим пассажирам подушечки с никотином

Так компания борется с курящими на борту и в аэропорту

Utair начала предлагать своим пассажирам подушечки с никотином

В московских аэропортах остается задержано и отменено более 80 рейсов

Причиной этому стал утренний туман

В московских аэропортах остается задержано и отменено более 80 рейсов

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с суперджетами

Это связали с высокими расходами на их обслуживание

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с суперджетами

Обучать хищных птиц борьбе с чайками возле аэропортов

Чтобы они не попадали в самолеты

Обучать хищных птиц борьбе с чайками возле аэропортов

Власти Подмосковья обнаружили стаи птиц у одной из свалок рядом с Жуковским (обновлено)

Ранее Росприроднадзор подтвердил наличие незаконной свалки вблизи аэропорта

Власти Подмосковья обнаружили стаи птиц у одной из свалок рядом с Жуковским (обновлено)

В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали более 30 рейсов

Проблем не наблюдается только в Жуковском

В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали более 30 рейсов

S7 вернулась к актуальному бренду — компания собрала достаточно денег на высадку миллиона деревьев

Перевозчик месяц работал под брендом «Сибирь», чтобы обратить внимание на проблему лесных пожаров

S7 вернулась к актуальному бренду — компания собрала достаточно денег на высадку миллиона деревьев

Авиакомпания «Россия» снова отменила прямые рейсы на Шри-Ланку (обновлено)

Их вернут в конце октября

Авиакомпания «Россия» снова отменила прямые рейсы на Шри-Ланку (обновлено)

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ