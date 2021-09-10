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19 часов назад

Россия возобновит авиасообщение с Аргентиной и Бразилией с 1 декабря

обновлено10 сентября 2021

Маршруты взлета и посадки самолетов в Шереметьеве изменились. Ранее на шум из аэропорта жаловались жители Подмосковья

26 июля 2021

Летевший из Минска в Анталью самолет «Белавиа» экстренно приземлился в Домодедове

25 января 2021

«Победа» разрешила выкупать соседнее кресло в самолете. Для ручной клади или личного комфорта

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25 января 2021

Ресурс S7 Select для брони целого самолета

21 января 2021

«Аэрофлот» предложил уменьшить размер бесплатного багажа в самолетах

На рейсах S7 питомцы смогут летать на соседнем кресле с хозяином
16 декабря 2020

На рейсах S7 питомцы смогут летать на соседнем кресле с хозяином

обновлено7 ноября 2020

В Люберцах разбился легкомоторный самолет Cessna. Погиб ведущий НТВ

8 октября 2020

Правительство обязало авиакомпании установить камеры в самолетах

6 октября 2020

«Победа» увеличила допустимый вес багажа до 32 килограммов