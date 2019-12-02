Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено)
Авиакомпания продолжает отрицать свою причастность
Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено) Авиакомпания продолжает отрицать свою причастность
«Победа» и Azur Air возобновят полеты по России с 1 июня (обновлено)
С Azur Air улететь можно будет только в Сочи, а «Победа» снизит цены втрое
«Победа» и Azur Air возобновят полеты по России с 1 июня (обновлено) С Azur Air улететь можно будет только в Сочи, а «Победа» снизит цены втрое
Авиакомпании резко подняли стоимость билетов Ценовым лидером стал Utair
«Победа» приостановит все полеты — даже по России
Возможностей для путешествий становится все меньше
«Победа» приостановит все полеты — даже по России Возможностей для путешествий становится все меньше
С 27 марта улететь из России не получится Авиасообщение с другими странами будет прекращено
«Аэрофлот» вдвое снизил цены на внутренние рейсы Билеты у конкурентов тоже дешевеют
«Победа» приостановит рейсы в Словакию и Чехию из-за коронавируса (обновлено)
Всем клиентам вернут полную стоимость билетов или предложат вернуться другим рейсом
«Победа» приостановит рейсы в Словакию и Чехию из-за коронавируса (обновлено) Всем клиентам вернут полную стоимость билетов или предложат вернуться другим рейсом
«Аэрофлот» и «Россия» приостановят полеты в 18 городов Европы Опять коронавирус
«Трансперенси» — о полетах главы Минпромторга в Геленджик на бизнес-джетах
Замечательный мужик меня вывез в Геленджик
«Трансперенси» — о полетах главы Минпромторга в Геленджик на бизнес-джетах Замечательный мужик меня вывез в Геленджик
Шереметьево продолжает подниматься в топе крупнейших аэропортов Европы
Московский аэропорт показал самый быстрый рост среди лидеров
Шереметьево продолжает подниматься в топе крупнейших аэропортов Европы Московский аэропорт показал самый быстрый рост среди лидеров
Авиакомпании, отменяющие рейсы чаще и реже всего
В этом году 360 тысяч пассажиров в России не смогли улететь
Авиакомпании, отменяющие рейсы чаще и реже всего В этом году 360 тысяч пассажиров в России не смогли улететь
РЖД начнет продавать билеты на самолеты и автобусы с 2020 года (обновлено)
Доступны будут единые билеты на поездки между Россией и другими странами
РЖД начнет продавать билеты на самолеты и автобусы с 2020 года (обновлено) Доступны будут единые билеты на поездки между Россией и другими странами
«Аэрофлот» лишил бонусов пассажира, который обманом провез в самолете слишком толстого кота
Он подменил животное при взвешивании, чтобы не сдавать в багаж
«Аэрофлот» лишил бонусов пассажира, который обманом провез в самолете слишком толстого кота Он подменил животное при взвешивании, чтобы не сдавать в багаж
Терминал С аэропорта Шереметьево откроют в начале 2020 года Первые рейсы отправятся 15 января
В московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов
Самолеты улетают по расписанию только из Жуковского
В московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов Самолеты улетают по расписанию только из Жуковского
Авиакомпания «Россия» сократит рейсы из Москвы Число полетов из Петербурга увеличится
Utair начала предлагать своим пассажирам подушечки с никотином
Так компания борется с курящими на борту и в аэропорту
Utair начала предлагать своим пассажирам подушечки с никотином Так компания борется с курящими на борту и в аэропорту
В московских аэропортах остается задержано и отменено более 80 рейсов
Причиной этому стал утренний туман
В московских аэропортах остается задержано и отменено более 80 рейсов Причиной этому стал утренний туман
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с суперджетами
Это связали с высокими расходами на их обслуживание