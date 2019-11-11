Как сделать покупки в супермаркете максимально быстро Советуют сотрудники сервисов доставки продуктов из магазинов
Как сделать покупки в супермаркете максимально быстро Советуют сотрудники сервисов доставки продуктов из магазинов
«Вкусвилл» и «Сбермаркет» начали доставлять продукты дачникам
Подмосковье не останется голодным
«Вкусвилл» и «Сбермаркет» начали доставлять продукты дачникам Подмосковье не останется голодным
Сервисы доставки не справляются с наплывом заказов. Продукты приходится ждать несколько дней
Пользователи покупают свежие овощи вместо продуктов длительного хранения
Сервисы доставки не справляются с наплывом заказов. Продукты приходится ждать несколько дней Пользователи покупают свежие овощи вместо продуктов длительного хранения
Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве Что происходит на рынке доставки и где выгоднее заказывать