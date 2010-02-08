РРРЕАКЦИЯ: Сериал Гринписа о климатическом кризисе
Активисты запустили кампанию, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата
Сериал «Чики» просят привлечь к ответственности за «пропаганду ЛГБТ и феминизма»
Авторы шоу отвечают, что помогают бороться с насилием
«Лиза Алерт» выпустит интерактивный сериал. Зрители смогут поучаствовать в спасательной операции
Сериал можно будет посмотреть бесплатно в конце июля
Серебренников снимет мини-сериал о жизни Тарковского
Вместе с Hype Film, с которым сделал «Ученика», «Лето» и «Петровых в гриппе»
На онлайн-фестивале Screenlife Fest покажут кино, снятое на карантине
Зрителей ждет премьера киноальманаха «Истории карантина» из историй пользователей
Проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих
И выделять деньги на патриотические фильмы, а не те, что «очерняют историю страны»
Коллекция Pull & Bear к сериалу «Бумажный дом»
Футболки, худи и комбинезон со зловещими принтами
В Москву с концертом приедут авторы саундтрека к сериалу «Очень странные дела»
Гости погрузятся в атмосферу полюбившегося сериала
В Еврейском музее бесплатно покажут эпизод сериала Netflix «Наша планета»
Вторая серия посвящена Южному и Северному полюсам
Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)
«Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули
Роскомнадзор заблокировал сайт LostFilm. Там показывают главные зарубежные сериалы
Иск подала компания Warner Bros.
ТНТ перестал показывать сатирический сериал «Слуга народа» с Зеленским спустя день в эфире
Теперь посмотреть его можно только онлайн на платформе Premier
В «Афимолле» пройдет фестиваль, посвященный сериалу «Друзья»
Для тех, кто мечтал побывать в квартире у Моники и выпить кофе в Central Perk
«Россия депрессивная»: Катрин Ненашева запустит новое интерактивное шоу
Героями сериала можно будет управлять с помощью бота
Полноценный трейлер продолжения «Во все тяжкие» (обновлено)
Речь в фильме пойдет о Джесси Пинкмане
Карпов из сериала «Глухарь» поддерживает митинги и критикует власть. Вот интервью актера о протестах «В нашей стране появился страх»
Netflix покажет премьеру российского сериала «Лучше, чем люди» о роботах-андроидах
Это первый отечественный проект под брендом Netflix Original
Смотрим «Чернобыль» вместе с ликвидатором Осторожно: в материале много спойлеров!
Интерактивный гид по «Игре престолов» от «2ГИС» и «Амедиатеки»
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На «Винзаводе» открылась крипта с усыпальницей по мотивам «Игры престолов»
Для фанатов тут будут проходить лекции и круглые столы
Пользователи «Амедиатеки» пожаловались на сбой во время премьеры финального сезона «Игры престолов»
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Самые богатые семьи «Игры престолов»
Bloomberg вспомнил, с чего начинали главные дома Вестероса
Новые кроссовки adidas, выпущенные к финалу «Игры престолов»
Они поступят в продажу 15 апреля по цене в 13 990 рублей
Гете-институт и Colta ищут героев для документального сериала о кибербуллинге
Сериал выложат на YouTube
В Москве покажут украшения из сериала «Би-би-си» «Война и мир»
Выставка откроется в Музее Отечественной войны 1812 года в марте
Российский сериал впервые покажут под брендом Netflix Original
Сервис купил проект «Лучше, чем люди» видеосервиса Start и Первого канала
Rutube первым среди крупных российских видеохостингов начал снимать онлайн-сериал
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Сериал «Оттепель» покажут в «Пионере»
Первые серии сериала Валерия Тодоровского «Оттепель» бесплатно покажут в кинотеатре «Пионер».