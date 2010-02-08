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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Шансон или Шарлот: Сможете ли вы отличить романсы Вертинского от поп-музыки
Спецпроект
Шансон или Шарлот: Сможете ли вы отличить романсы Вертинского от поп-музыки
Шансон или Шарлот: Сможете ли вы отличить романсы Вертинского от поп-музыки
Спецпроект

Шансон или Шарлот: Сможете ли вы отличить романсы Вертинского от поп-музыки

РРРЕАКЦИЯ: Сериал Гринписа о климатическом кризисе

Активисты запустили кампанию, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата

РРРЕАКЦИЯ: Сериал Гринписа о климатическом кризисе

Самые популярные сериалы на Netflix

И какие сериалы вышли в топ, но смотрели их не так долго

Самые популярные сериалы на Netflix

Сериал «Чики» просят привлечь к ответственности за «пропаганду ЛГБТ и феминизма»

Авторы шоу отвечают, что помогают бороться с насилием

Сериал «Чики» просят привлечь к ответственности за «пропаганду ЛГБТ и феминизма»

«Лиза Алерт» выпустит интерактивный сериал. Зрители смогут поучаствовать в спасательной операции

Сериал можно будет посмотреть бесплатно в конце июля

«Лиза Алерт» выпустит интерактивный сериал. Зрители смогут поучаствовать в спасательной операции

Серебренников снимет мини-сериал о жизни Тарковского

Вместе с Hype Film, с которым сделал «Ученика», «Лето» и «Петровых в гриппе»

Серебренников снимет мини-сериал о жизни Тарковского

На онлайн-фестивале Screenlife Fest покажут кино, снятое на карантине

Зрителей ждет премьера киноальманаха «Истории карантина» из историй пользователей

На онлайн-фестивале Screenlife Fest покажут кино, снятое на карантине

Проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих

И выделять деньги на патриотические фильмы, а не те, что «очерняют историю страны»

Проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих

Коллекция Pull & Bear к сериалу «Бумажный дом»

Футболки, худи и комбинезон со зловещими принтами

Коллекция Pull & Bear к сериалу «Бумажный дом»

В Москву с концертом приедут авторы саундтрека к сериалу «Очень странные дела»

Гости погрузятся в атмосферу полюбившегося сериала

В Москву с концертом приедут авторы саундтрека к сериалу «Очень странные дела»

В Еврейском музее бесплатно покажут эпизод сериала Netflix «Наша планета»

Вторая серия посвящена Южному и Северному полюсам

В Еврейском музее бесплатно покажут эпизод сериала Netflix «Наша планета»

В «Октябре» за день покажут все серии «Нового Папы»

Девятичасовой марафон для самых стойких

В «Октябре» за день покажут все серии «Нового Папы»

Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)

«Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули

Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)

Лучшие фильмы, сериалы и актеры года по версии «Кинопоиска»

Победителей выбирали по рейтингу

Лучшие фильмы, сериалы и актеры года по версии «Кинопоиска»

Роскомнадзор заблокировал сайт LostFilm. Там показывают главные зарубежные сериалы

Иск подала компания Warner Bros.

Роскомнадзор заблокировал сайт LostFilm. Там показывают главные зарубежные сериалы

ТНТ перестал показывать сатирический сериал «Слуга народа» с Зеленским спустя день в эфире

Теперь посмотреть его можно только онлайн на платформе Premier

ТНТ перестал показывать сатирический сериал «Слуга народа» с Зеленским спустя день в эфире

Лучшие онлайн-проекты в России

Награды получили Amediateka, Дудь и кот Виктор

Лучшие онлайн-проекты в России

В «Афимолле» пройдет фестиваль, посвященный сериалу «Друзья»

Для тех, кто мечтал побывать в квартире у Моники и выпить кофе в Central Perk

В «Афимолле» пройдет фестиваль, посвященный сериалу «Друзья»

«Россия депрессивная»: Катрин Ненашева запустит новое интерактивное шоу

Героями сериала можно будет управлять с помощью бота

«Россия депрессивная»: Катрин Ненашева запустит новое интерактивное шоу

Полноценный трейлер продолжения «Во все тяжкие» (обновлено)

Речь в фильме пойдет о Джесси Пинкмане

Полноценный трейлер продолжения «Во все тяжкие» (обновлено)

Карпов из сериала «Глухарь» поддерживает митинги и критикует власть. Вот интервью актера о протестах
Карпов из сериала «Глухарь» поддерживает митинги и критикует власть. Вот интервью актера о протестах «В нашей стране появился страх»
Карпов из сериала «Глухарь» поддерживает митинги и критикует власть. Вот интервью актера о протестах

Карпов из сериала «Глухарь» поддерживает митинги и критикует власть. Вот интервью актера о протестах
«В нашей стране появился страх»

Netflix покажет премьеру российского сериала «Лучше, чем люди» о роботах-андроидах

Это первый отечественный проект под брендом Netflix Original

Netflix покажет премьеру российского сериала «Лучше, чем люди» о роботах-андроидах

Экспонаты из крипты «Игры престолов»

На «Юле» можно купить железный трон за 300 тысяч рублей

Экспонаты из крипты «Игры престолов»

Смотрим «Чернобыль» вместе с ликвидатором

Смотрим «Чернобыль» вместе с ликвидаторомОсторожно: в материале много спойлеров!

Смотрим «Чернобыль» вместе с ликвидатором

Смотрим «Чернобыль» вместе с ликвидатором
Осторожно: в материале много спойлеров!

Интерактивный гид по «Игре престолов» от «2ГИС» и «Амедиатеки»

Пользователи могут оставлять отзывы

Интерактивный гид по «Игре престолов» от «2ГИС» и «Амедиатеки»

На «Винзаводе» открылась крипта с усыпальницей по мотивам «Игры престолов»

Для фанатов тут будут проходить лекции и круглые столы

На «Винзаводе» открылась крипта с усыпальницей по мотивам «Игры престолов»

Пользователи «Амедиатеки» пожаловались на сбой во время премьеры финального сезона «Игры престолов»

Сервис предлагает промокод на три дня бесплатной подписки

Пользователи «Амедиатеки» пожаловались на сбой во время премьеры финального сезона «Игры престолов»

Самые богатые семьи «Игры престолов»

Bloomberg вспомнил, с чего начинали главные дома Вестероса

Самые богатые семьи «Игры престолов»

Новые кроссовки adidas, выпущенные к финалу «Игры престолов»

Они поступят в продажу 15 апреля по цене в 13 990 рублей

Новые кроссовки adidas, выпущенные к финалу «Игры престолов»

Гете-институт и Colta ищут героев для документального сериала о кибербуллинге

Сериал выложат на YouTube

Гете-институт и Colta ищут героев для документального сериала о кибербуллинге

В Москве покажут украшения из сериала «Би-би-си» «Война и мир»

Выставка откроется в Музее Отечественной войны 1812 года в марте

В Москве покажут украшения из сериала «Би-би-си» «Война и мир»

Российский сериал впервые покажут под брендом Netflix Original

Сервис купил проект «Лучше, чем люди» видеосервиса Start и Первого канала

Российский сериал впервые покажут под брендом Netflix Original

Rutube первым среди крупных российских видеохостингов начал снимать онлайн-сериал

Проект получил название «Бар „На грудь“»

Rutube первым среди крупных российских видеохостингов начал снимать онлайн-сериал

В парке Горького бесплатно покажут VR-сериал «Невидимые»

Также его можно посмотреть без очков виртуальной реальности в русском дубляже

В парке Горького бесплатно покажут VR-сериал «Невидимые»

Мультсериал «Рик и Морти» продлили на 70 серий

Сроки выхода новых эпизодов пока неизвестны

Мультсериал «Рик и Морти» продлили на 70 серий

Массовая утечка в MyFitnessPal, новый альбом The Weeknd и продолжение «Мира Дикого Запада»
Массовая утечка в MyFitnessPal, новый альбом The Weeknd и продолжение «Мира Дикого Запада» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Массовая утечка в MyFitnessPal, новый альбом The Weeknd и продолжение «Мира Дикого Запада»

Массовая утечка в MyFitnessPal, новый альбом The Weeknd и продолжение «Мира Дикого Запада»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Оружие Путина, сериал Paramount о Москве и борьба с экстремизмом

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Оружие Путина, сериал Paramount о Москве и борьба с экстремизмом

Звягинцев и Роднянский снимут для Paramount сериал о Москве

Это первый международный проект, который производится на русском языке

Звягинцев и Роднянский снимут для Paramount сериал о Москве

«Здесь и сейчас»: Премьера первой серии на The Village
«Здесь и сейчас»: Премьера первой серии на The Village Новый сериал от автора «Настоящей крови» и «Клиент всегда мертв»
«Здесь и сейчас»: Премьера первой серии на The Village

«Здесь и сейчас»: Премьера первой серии на The Village
Новый сериал от автора «Настоящей крови» и «Клиент всегда мертв»

Обнуление криптовалют, Tesla на пути к орбите Марса и новая «Джессика Джонс»
Обнуление криптовалют, Tesla на пути к орбите Марса и новая «Джессика Джонс» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Обнуление криптовалют, Tesla на пути к орбите Марса и новая «Джессика Джонс»

Обнуление криптовалют, Tesla на пути к орбите Марса и новая «Джессика Джонс»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новые права таможенников, пропажа Telegram и клип со скрывающим боль Гарольдом
Новые права таможенников, пропажа Telegram и клип со скрывающим боль Гарольдом Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новые права таможенников, пропажа Telegram и клип со скрывающим боль Гарольдом

Новые права таможенников, пропажа Telegram и клип со скрывающим боль Гарольдом
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Конец ***го мира»: История взросления молодых нигилистов, покорившая Netflix
«Конец ***го мира»: История взросления молодых нигилистов, покорившая Netflix Британская черная комедия — новый хит сезона. Все ли с ней так хорошо?
«Конец ***го мира»: История взросления молодых нигилистов, покорившая Netflix

«Конец ***го мира»: История взросления молодых нигилистов, покорившая Netflix
Британская черная комедия — новый хит сезона. Все ли с ней так хорошо?

Несозревший конкурент Путина, мобильный оператор «Тинькоффа» и новый фильм с Портман
Несозревший конкурент Путина, мобильный оператор «Тинькоффа» и новый фильм с Портман Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Несозревший конкурент Путина, мобильный оператор «Тинькоффа» и новый фильм с Портман

Несозревший конкурент Путина, мобильный оператор «Тинькоффа» и новый фильм с Портман
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Продажа Shazam, теракт в Нью-Йорке и возвращение Моби
Продажа Shazam, теракт в Нью-Йорке и возвращение Моби Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Продажа Shazam, теракт в Нью-Йорке и возвращение Моби

Продажа Shazam, теракт в Нью-Йорке и возвращение Моби
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Проблемы iPhone X, мемы с плавками Дурова и драма о цирке с Хью Джекманом
Проблемы iPhone X, мемы с плавками Дурова и драма о цирке с Хью Джекманом Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Проблемы iPhone X, мемы с плавками Дурова и драма о цирке с Хью Джекманом

Проблемы iPhone X, мемы с плавками Дурова и драма о цирке с Хью Джекманом
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Хрупкость iPhone X, ускоренная доставка AliExpress и трейлер «Пятидесяти оттенков свободы»
Хрупкость iPhone X, ускоренная доставка AliExpress и трейлер «Пятидесяти оттенков свободы» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Хрупкость iPhone X, ускоренная доставка AliExpress и трейлер «Пятидесяти оттенков свободы»

Хрупкость iPhone X, ускоренная доставка AliExpress и трейлер «Пятидесяти оттенков свободы»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Режиссер Юрий Быков объявил об уходе из кино из-за обвинений в сотрудничестве с властью

Давление на режиссера связано с сериалом «Спящие» на Первом канале

Режиссер Юрий Быков объявил об уходе из кино из-за обвинений в сотрудничестве с властью

Пользователи пожаловались на проблемы в работе «Амедиатеки»

Некоторым из них не удалось загрузить финальную серию седьмого сезона «Игры престолов»

Пользователи пожаловались на проблемы в работе «Амедиатеки»

YouTube удалил «Физрука» после предупреждения Роскомнадзора

Видеохостинг удалил все эпизоды шоу, сообщили в ведомстве

YouTube удалил «Физрука» после предупреждения Роскомнадзора

Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube за «Физрука»

Уточняется, что Роскомнадзор регулярно требовал от администрации YouTube удалить размещённые серии, однако эпизоды вновь появлялись на ресурсе

Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube за «Физрука»

5 типов предпринимателей из «Игры престолов» (Game of Thrones)
5 типов предпринимателей из «Игры престолов» (Game of Thrones) Эпичный фэнтези-сериал снова уходит на каникулы, а H&F вспоминает самых предприимчивых героев «Игры престолов» и их правила жизни — накануне выхода последней серии четвёртого сезона.
5 типов предпринимателей из «Игры престолов» (Game of Thrones)

5 типов предпринимателей из «Игры престолов» (Game of Thrones)
Эпичный фэнтези-сериал снова уходит на каникулы, а H&F вспоминает самых предприимчивых героев «Игры престолов» и их правила жизни — накануне выхода последней серии четвёртого сезона.

15 уроков для предпринимателя из сериала «Настоящий детектив» (True Detective)
15 уроков для предпринимателя из сериала «Настоящий детектив» (True Detective) Бизнесмену, как и главным героям сериала — следователям, необходимы логическое мышление, критический взгляд на вещи, дедукция и понимание мотивов людей.
15 уроков для предпринимателя из сериала «Настоящий детектив» (True Detective)

15 уроков для предпринимателя из сериала «Настоящий детектив» (True Detective)
Бизнесмену, как и главным героям сериала — следователям, необходимы логическое мышление, критический взгляд на вещи, дедукция и понимание мотивов людей.

Business Insider оценил первые эпизоды сериала о Кремниевой долине

Он оказался не таким катастрофичным, как казалось по трейлеру

Business Insider оценил первые эпизоды сериала о Кремниевой долине

Сериал «Оттепель» покажут в «Пионере»

Первые серии сериала Валерия Тодоровского «Оттепель» бесплатно покажут в кинотеатре «Пионер».

Сериал «Оттепель» покажут в «Пионере»

16 цитат о том, как не стать жертвой мошенников, из сериала «Виртуозы» (Hustle)
16 цитат о том, как не стать жертвой мошенников, из сериала «Виртуозы» (Hustle) Британский сериал о команде мошенников, которые за восемь сезонов обводят вокруг пальца не одного бизнесмена.
16 цитат о том, как не стать жертвой мошенников, из сериала «Виртуозы» (Hustle)

16 цитат о том, как не стать жертвой мошенников, из сериала «Виртуозы» (Hustle)
Британский сериал о команде мошенников, которые за восемь сезонов обводят вокруг пальца не одного бизнесмена.

5 доказательств того, что хипстерам не следует заниматься бизнесом («Портландия»)
5 доказательств того, что хипстерам не следует заниматься бизнесом («Портландия») H&F посмотрел сериал «Портландия» с Фредом Армизеном и Керри Браунстайн и выбрал 5 сомнительных стартапов, которые доказывают, что хипстерам и бизнесу лучше жить порознь.
5 доказательств того, что хипстерам не следует заниматься бизнесом («Портландия»)

5 доказательств того, что хипстерам не следует заниматься бизнесом («Портландия»)
H&F посмотрел сериал «Портландия» с Фредом Армизеном и Керри Браунстайн и выбрал 5 сомнительных стартапов, которые доказывают, что хипстерам и бизнесу лучше жить порознь.

Примерное поведение: 5 сериалов об управлении городом
Примерное поведение: 5 сериалов об управлении городом The Village запускает серию материалов о фильмах, сериалах и играх, которые помогают лучше вникнуть в устройство мегаполисов. В первом выпуске — история безумного мэра Чикаго и еще 4 телешоу.
Примерное поведение: 5 сериалов об управлении городом

Примерное поведение: 5 сериалов об управлении городом
The Village запускает серию материалов о фильмах, сериалах и играх, которые помогают лучше вникнуть в устройство мегаполисов. В первом выпуске — история безумного мэра Чикаго и еще 4 телешоу.

Другое кино: Александра Шевелева о жизни как сериале Александра Шевелева о том, почему жизнь наших родителей была похожа на эпическое кино, а наша собственная напоминает сериал и как поколение нулевых оказалось в шизофреническом двоемирии.

Другое кино: Александра Шевелева о жизни как сериале

Школу снова закрыли
Школу снова закрыли Сегодня на главных новостных порталах рунета появилась новость: Авторский проект режиссера Валерии Гай Германики «Школа» кажется, действительно снят с эфира телеканала.
Школу снова закрыли

Школу снова закрыли
Сегодня на главных новостных порталах рунета появилась новость: Авторский проект режиссера Валерии Гай Германики «Школа» кажется, действительно снят с эфира телеканала.