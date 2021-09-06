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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как вернуть деньги за ненужный или просроченный подарочный сертификат
Как вернуть деньги за ненужный или просроченный подарочный сертификат Да, так можно!
Как вернуть деньги за ненужный или просроченный подарочный сертификат

Как вернуть деньги за ненужный или просроченный подарочный сертификат
Да, так можно!

обновлено6 сентября 2021

В Москве запустят сервис для продления QR-кодов после ревакцинации

Цифра дня
12 июля 2021

Во сколько раз увеличилось количество поисковых запросов о покупке сертификатов о вакцинации

Подрядчик мэрии заработает до 300 миллионов за счет раздачи подарков голосующим москвичам

На саму программу «Миллион призов» выделили 10 миллиардов рублей

Подрядчик мэрии заработает до 300 миллионов за счет раздачи подарков голосующим москвичам

Ни скидок, ни акций, ни цен: В России заработал первый онлайн-немагазин

В нем можно не тратить деньги на подарки для близких

Ни скидок, ни акций, ни цен: В России заработал первый онлайн-немагазин

Ozon начал продавать экспресс-тесты на коронавирус

Маркетплейс добавил на площадку услуги телемедицины

Ozon начал продавать экспресс-тесты на коронавирус

Бизнес предупредил о риске исчезновения импортной органической продукции из магазинов

Это может случиться в 2020 году, когда вступят в силу новые правила маркировки органики

Бизнес предупредил о риске исчезновения импортной органической продукции из магазинов

«Уральские авиалинии» — о том, почему самолет из Москвы в Париж сел в Калуге

«Рейс мог не состояться вообще», — сказали в авиакомпании

«Уральские авиалинии» — о том, почему самолет из Москвы в Париж сел в Калуге

Валентина Матвиенко пожаловалась на некачественную бутилированную воду

По словам сенатора, 80 % воды не соответствует заявленным названиям

Валентина Матвиенко пожаловалась на некачественную бутилированную воду

«Саратовские авиалинии» призвали добровольно прекратить деятельность

Компанию обвиняют в нарушении безопасности полетов после крушения Ан-148

«Саратовские авиалинии» призвали добровольно прекратить деятельность

Росстандарт удивился сертификатам на занятие магией и хиромантией

И решил урегулировать деятельность по предоставлению нетрадиционных услуг

Росстандарт удивился сертификатам на занятие магией и хиромантией

В России выявили более 50 сайтов по продаже ответов и сертификатов ЕГЭ

Активисты уже сообщили о найденных ресурсах в МВД, Мосгордуму и департамент образования Москвы

В России выявили более 50 сайтов по продаже ответов и сертификатов ЕГЭ

В Москве продлят программу выдачи электронных сертификатов нуждающимся

С помощью сертификатов можно приобрести продукты питания, а также оборудование для реабилитации

В Москве продлят программу выдачи электронных сертификатов нуждающимся

Нуждающимся семьям в Москве выдадут сертификаты на 2 тысячи рублей

На них можно будет приобрести товары для детей

Нуждающимся семьям в Москве выдадут сертификаты на 2 тысячи рублей