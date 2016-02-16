Подрядчик мэрии заработает до 300 миллионов за счет раздачи подарков голосующим москвичам
На саму программу «Миллион призов» выделили 10 миллиардов рублей
Подрядчик мэрии заработает до 300 миллионов за счет раздачи подарков голосующим москвичам На саму программу «Миллион призов» выделили 10 миллиардов рублей
Ни скидок, ни акций, ни цен: В России заработал первый онлайн-немагазин
В нем можно не тратить деньги на подарки для близких
Ни скидок, ни акций, ни цен: В России заработал первый онлайн-немагазин В нем можно не тратить деньги на подарки для близких
Ozon начал продавать экспресс-тесты на коронавирус
Маркетплейс добавил на площадку услуги телемедицины
Ozon начал продавать экспресс-тесты на коронавирус Маркетплейс добавил на площадку услуги телемедицины
Бизнес предупредил о риске исчезновения импортной органической продукции из магазинов
Это может случиться в 2020 году, когда вступят в силу новые правила маркировки органики
Бизнес предупредил о риске исчезновения импортной органической продукции из магазинов Это может случиться в 2020 году, когда вступят в силу новые правила маркировки органики
«Уральские авиалинии» — о том, почему самолет из Москвы в Париж сел в Калуге
«Рейс мог не состояться вообще», — сказали в авиакомпании
«Уральские авиалинии» — о том, почему самолет из Москвы в Париж сел в Калуге «Рейс мог не состояться вообще», — сказали в авиакомпании
Валентина Матвиенко пожаловалась на некачественную бутилированную воду
По словам сенатора, 80 % воды не соответствует заявленным названиям
Валентина Матвиенко пожаловалась на некачественную бутилированную воду По словам сенатора, 80 % воды не соответствует заявленным названиям
«Саратовские авиалинии» призвали добровольно прекратить деятельность
Компанию обвиняют в нарушении безопасности полетов после крушения Ан-148
«Саратовские авиалинии» призвали добровольно прекратить деятельность Компанию обвиняют в нарушении безопасности полетов после крушения Ан-148
Росстандарт удивился сертификатам на занятие магией и хиромантией
И решил урегулировать деятельность по предоставлению нетрадиционных услуг
Росстандарт удивился сертификатам на занятие магией и хиромантией И решил урегулировать деятельность по предоставлению нетрадиционных услуг
В России выявили более 50 сайтов по продаже ответов и сертификатов ЕГЭ
Активисты уже сообщили о найденных ресурсах в МВД, Мосгордуму и департамент образования Москвы
В России выявили более 50 сайтов по продаже ответов и сертификатов ЕГЭ Активисты уже сообщили о найденных ресурсах в МВД, Мосгордуму и департамент образования Москвы
В Москве продлят программу выдачи электронных сертификатов нуждающимся
С помощью сертификатов можно приобрести продукты питания, а также оборудование для реабилитации