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Новости

Подрядчик мэрии заработает до 300 миллионов за счет раздачи подарков голосующим москвичам

На саму программу «Миллион призов» выделили 10 миллиардов рублей

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Новости

Подрядчик мэрии заработает до 300 миллионов за счет раздачи подарков голосующим москвичам На саму программу «Миллион призов» выделили 10 миллиардов рублей

Новости

Ни скидок, ни акций, ни цен: В России заработал первый онлайн-немагазин

В нем можно не тратить деньги на подарки для близких

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Новости

Ни скидок, ни акций, ни цен: В России заработал первый онлайн-немагазин В нем можно не тратить деньги на подарки для близких

Новости

Ozon начал продавать экспресс-тесты на коронавирус

Маркетплейс добавил на площадку услуги телемедицины

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Новости

Ozon начал продавать экспресс-тесты на коронавирус Маркетплейс добавил на площадку услуги телемедицины

Новости

Бизнес предупредил о риске исчезновения импортной органической продукции из магазинов

Это может случиться в 2020 году, когда вступят в силу новые правила маркировки органики

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Новости

Бизнес предупредил о риске исчезновения импортной органической продукции из магазинов Это может случиться в 2020 году, когда вступят в силу новые правила маркировки органики

Новости

«Уральские авиалинии» — о том, почему самолет из Москвы в Париж сел в Калуге

«Рейс мог не состояться вообще», — сказали в авиакомпании

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Новости

«Уральские авиалинии» — о том, почему самолет из Москвы в Париж сел в Калуге «Рейс мог не состояться вообще», — сказали в авиакомпании

Новости

Валентина Матвиенко пожаловалась на некачественную бутилированную воду

По словам сенатора, 80 % воды не соответствует заявленным названиям

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Новости

Валентина Матвиенко пожаловалась на некачественную бутилированную воду По словам сенатора, 80 % воды не соответствует заявленным названиям

Новости

«Саратовские авиалинии» призвали добровольно прекратить деятельность

Компанию обвиняют в нарушении безопасности полетов после крушения Ан-148

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Новости

«Саратовские авиалинии» призвали добровольно прекратить деятельность Компанию обвиняют в нарушении безопасности полетов после крушения Ан-148

Новости

Росстандарт удивился сертификатам на занятие магией и хиромантией

И решил урегулировать деятельность по предоставлению нетрадиционных услуг

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Новости

Росстандарт удивился сертификатам на занятие магией и хиромантией И решил урегулировать деятельность по предоставлению нетрадиционных услуг

Образование

В России выявили более 50 сайтов по продаже ответов и сертификатов ЕГЭ

Активисты уже сообщили о найденных ресурсах в МВД, Мосгордуму и департамент образования Москвы

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Образование

В России выявили более 50 сайтов по продаже ответов и сертификатов ЕГЭ Активисты уже сообщили о найденных ресурсах в МВД, Мосгордуму и департамент образования Москвы

Город

В Москве продлят программу выдачи электронных сертификатов нуждающимся

С помощью сертификатов можно приобрести продукты питания, а также оборудование для реабилитации

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Город

В Москве продлят программу выдачи электронных сертификатов нуждающимся С помощью сертификатов можно приобрести продукты питания, а также оборудование для реабилитации

Ситуация

Нуждающимся семьям в Москве выдадут сертификаты на 2 тысячи рублей

На них можно будет приобрести товары для детей

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Ситуация

Нуждающимся семьям в Москве выдадут сертификаты на 2 тысячи рублей На них можно будет приобрести товары для детей