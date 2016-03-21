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МЫ В СОЦСЕТЯХ

К чему приведет объединение Uber и «Яндекс.Такси»
К чему приведет объединение Uber и «Яндекс.Такси» Изменятся ли цены на поездки после перехода двух сервисов на одну платформу
К чему приведет объединение Uber и «Яндекс.Такси»

К чему приведет объединение Uber и «Яндекс.Такси»
Изменятся ли цены на поездки после перехода двух сервисов на одну платформу

Как теперь рассчитывается цена на поездки в Uber
Как теперь рассчитывается цена на поездки в Uber И почему она может внезапно меняться
Как теперь рассчитывается цена на поездки в Uber

Как теперь рассчитывается цена на поездки в Uber
И почему она может внезапно меняться

В аэропортах Москвы появятся терминалы для вызова такси

Также разработают систему для оплаты парковки в аэропортах через мобильное приложение или SMS

В аэропортах Москвы появятся терминалы для вызова такси

Водители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездок
Водители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездок Сколько работают и зарабатывают таксисты, а также насколько тщательно сервис их контролирует
Водители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездок

Водители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездок
Сколько работают и зарабатывают таксисты, а также насколько тщательно сервис их контролирует

Водителей «Яндекс.Такси» и Gett уличили в подмене GPS

Таксисты используют программы для подмены своих координат, чтобы получать наиболее выгодные заказы

Водителей «Яндекс.Такси» и Gett уличили в подмене GPS

Uber запустит сервис доставки еды в России

Компания уже начала поиск специалистов для работы в UberEATS

Uber запустит сервис доставки еды в России

Сервис совместных поездок UberPool запустится в России в 2016 году

С его помощью пассажиры смогут экономить на поездках, совмещая свои маршруты

Сервис совместных поездок UberPool запустится в России в 2016 году

Gett запустил доставку букетов

Доставка букета займёт не больше часа

Gett запустил доставку букетов

Uber отменил бесплатное ожидание пассажиров в Москве

Теперь, подъехав к месту вызова, водитель, не совершая звонка, сразу нажимает «Начать поездку»

Uber отменил бесплатное ожидание пассажиров в Москве

Российская налоговая проверяет Uber

По словам представителей компании, в 2015 году в её деятельности не выявили никаких нарушений

Российская налоговая проверяет Uber

В России запустили сервис заказа такси по цене клиента

Приложение указывает рекомендованную стоимость поездки, в зависимости от расстояния, при этом клиент может предложить альтернативную цену

В России запустили сервис заказа такси по цене клиента