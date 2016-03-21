К чему приведет объединение Uber и «Яндекс.Такси» Изменятся ли цены на поездки после перехода двух сервисов на одну платформу
В аэропортах Москвы появятся терминалы для вызова такси
Также разработают систему для оплаты парковки в аэропортах через мобильное приложение или SMS
Водители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездок Сколько работают и зарабатывают таксисты, а также насколько тщательно сервис их контролирует
Водителей «Яндекс.Такси» и Gett уличили в подмене GPS
Таксисты используют программы для подмены своих координат, чтобы получать наиболее выгодные заказы
Uber запустит сервис доставки еды в России
Компания уже начала поиск специалистов для работы в UberEATS
Сервис совместных поездок UberPool запустится в России в 2016 году
С его помощью пассажиры смогут экономить на поездках, совмещая свои маршруты
Uber отменил бесплатное ожидание пассажиров в Москве
Теперь, подъехав к месту вызова, водитель, не совершая звонка, сразу нажимает «Начать поездку»
Российская налоговая проверяет Uber
По словам представителей компании, в 2015 году в её деятельности не выявили никаких нарушений
В России запустили сервис заказа такси по цене клиента
Приложение указывает рекомендованную стоимость поездки, в зависимости от расстояния, при этом клиент может предложить альтернативную цену