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К чему приведет объединение Uber и «Яндекс.Такси»
Ситуация
К чему приведет объединение Uber и «Яндекс.Такси» Изменятся ли цены на поездки после перехода двух сервисов на одну платформу
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К чему приведет объединение Uber и «Яндекс.Такси»
Ситуация

К чему приведет объединение Uber и «Яндекс.Такси» Изменятся ли цены на поездки после перехода двух сервисов на одну платформу

Как теперь рассчитывается цена на поездки в Uber
Финансы
Как теперь рассчитывается цена на поездки в Uber И почему она может внезапно меняться
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Как теперь рассчитывается цена на поездки в Uber
Финансы

Как теперь рассчитывается цена на поездки в Uber И почему она может внезапно меняться

Транспорт

В аэропортах Москвы появятся терминалы для вызова такси

Также разработают систему для оплаты парковки в аэропортах через мобильное приложение или SMS

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Транспорт

В аэропортах Москвы появятся терминалы для вызова такси Также разработают систему для оплаты парковки в аэропортах через мобильное приложение или SMS

Водители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездок
Комментарий
Водители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездокСколько работают и зарабатывают таксисты, а также насколько тщательно сервис их контролирует
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Водители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездок
Комментарий

Водители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездок Сколько работают и зарабатывают таксисты, а также насколько тщательно сервис их контролирует

Новости

Водителей «Яндекс.Такси» и Gett уличили в подмене GPS

Таксисты используют программы для подмены своих координат, чтобы получать наиболее выгодные заказы

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Новости

Водителей «Яндекс.Такси» и Gett уличили в подмене GPS Таксисты используют программы для подмены своих координат, чтобы получать наиболее выгодные заказы

Новости

Uber запустит сервис доставки еды в России

Компания уже начала поиск специалистов для работы в UberEATS

2
Новости

Uber запустит сервис доставки еды в России Компания уже начала поиск специалистов для работы в UberEATS

Новости

Сервис совместных поездок UberPool запустится в России в 2016 году

С его помощью пассажиры смогут экономить на поездках, совмещая свои маршруты

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Новости

Сервис совместных поездок UberPool запустится в России в 2016 году С его помощью пассажиры смогут экономить на поездках, совмещая свои маршруты

Сервис

Gett запустил доставку букетов

Доставка букета займёт не больше часа

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Сервис

Gett запустил доставку букетов Доставка букета займёт не больше часа

Транспорт

Uber отменил бесплатное ожидание пассажиров в Москве

Теперь, подъехав к месту вызова, водитель, не совершая звонка, сразу нажимает «Начать поездку»

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Транспорт

Uber отменил бесплатное ожидание пассажиров в Москве Теперь, подъехав к месту вызова, водитель, не совершая звонка, сразу нажимает «Начать поездку»

Новости

Российская налоговая проверяет Uber

По словам представителей компании, в 2015 году в её деятельности не выявили никаких нарушений

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Новости

Российская налоговая проверяет Uber По словам представителей компании, в 2015 году в её деятельности не выявили никаких нарушений

Транспорт

В России запустили сервис заказа такси по цене клиента

Приложение указывает рекомендованную стоимость поездки, в зависимости от расстояния, при этом клиент может предложить альтернативную цену

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Транспорт

В России запустили сервис заказа такси по цене клиента Приложение указывает рекомендованную стоимость поездки, в зависимости от расстояния, при этом клиент может предложить альтернативную цену