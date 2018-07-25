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Новости

Лучшие приложения для знакомств

Где общаться безопаснее и удобнее всего

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Новости

Лучшие приложения для знакомств Где общаться безопаснее и удобнее всего

Новости

Пользователи Badoo сами решат, смотреть ли «дикпики»

Приложение предупредит об интимном контенте

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Новости

Пользователи Badoo сами решат, смотреть ли «дикпики» Приложение предупредит об интимном контенте

Новости

Бизнес-знакомства в формате онлайн-бранча

Собеседника вам подберет ИИ

0
Новости

Бизнес-знакомства в формате онлайн-бранча Собеседника вам подберет ИИ

Новости

Tinder разрешил бесплатно общаться пользователям из разных стран

Теперь не нужно искать того, кто поближе

1
Новости

Tinder разрешил бесплатно общаться пользователям из разных стран Теперь не нужно искать того, кто поближе

Новости

Вместо арт-вечеринок Painty запустит онлайн-беседы для незнакомцев

Чтобы присоединиться, нужно пройти фейсконтроль на сайте

0
Новости

Вместо арт-вечеринок Painty запустит онлайн-беседы для незнакомцев Чтобы присоединиться, нужно пройти фейсконтроль на сайте

Новости

Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech

Расскажут про индустрию онлайн-дейтинга, устроят кинопоказы и марафон «Москва признаний»

0
Новости

Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech Расскажут про индустрию онлайн-дейтинга, устроят кинопоказы и марафон «Москва признаний»

Новости

Лимитированная коллекция Badoo, созданная вместе с A.D.E.D.

Плащи, футболки и сумки в фирменной айдентике сервиса знакомств

0
Новости

Лимитированная коллекция Badoo, созданная вместе с A.D.E.D. Плащи, футболки и сумки в фирменной айдентике сервиса знакомств

Новости

Помощник в поиске собеседника для завтрака (обновлено)

Приложение уже доступно в Москве

4
Новости

Помощник в поиске собеседника для завтрака (обновлено) Приложение уже доступно в Москве

Новости

Tinder добавит в приложение кнопку SOS

Функция защитит на неудачном свидании

0
Новости

Tinder добавит в приложение кнопку SOS Функция защитит на неудачном свидании

Новости

Badoo откроет согревающие станции для свиданий в центре Москвы

На Даниловском рынке и Хлебозаводе можно пообщаться и выпить кофе

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Новости

Badoo откроет согревающие станции для свиданий в центре Москвы На Даниловском рынке и Хлебозаводе можно пообщаться и выпить кофе

Новости

Badoo откроет офлайн-пространство для знакомств в особняке на Большой Никитской

Попасть можно по приглашениям и промокартам из приложения

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Badoo откроет офлайн-пространство для знакомств в особняке на Большой Никитской Попасть можно по приглашениям и промокартам из приложения

Новости

Lovina: Знакомства в видеочатах от «ВКонтакте»

Пользователи могут покупать дополнительные функции

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Новости

Lovina: Знакомства в видеочатах от «ВКонтакте» Пользователи могут покупать дополнительные функции

Новости

Tinder предупредит ЛГБТ-пользователей при въезде в гомофобные страны

И скроет профили во время пребывания там

0
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Tinder предупредит ЛГБТ-пользователей при въезде в гомофобные страны И скроет профили во время пребывания там

Новости

«ВКонтакте» запустит сервис знакомств. Общаться там нужно с помощью видео

«Накроет по уши!», — гласит слоган приложения Lovina

0
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«ВКонтакте» запустит сервис знакомств. Общаться там нужно с помощью видео «Накроет по уши!», — гласит слоган приложения Lovina

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Клиенты «Мегафона» получат эксклюзивные возможности в Tinder

Мобильный оператор стал партнером приложения для знакомств

2
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Клиенты «Мегафона» получат эксклюзивные возможности в Tinder Мобильный оператор стал партнером приложения для знакомств

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Tinder обязали предоставлять ФСБ данные о пользователях (обновлено)

Сервис знакомств внесли в реестр организаторов распространения информации

0
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Tinder обязали предоставлять ФСБ данные о пользователях (обновлено) Сервис знакомств внесли в реестр организаторов распространения информации

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Какие профили в Tinder привлекают россиян

Сервис знакомств рассказал о предпочтениях пользователей в 2018 году

0
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Какие профили в Tinder привлекают россиян Сервис знакомств рассказал о предпочтениях пользователей в 2018 году

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Cамые популярные районы Москвы для знакомств в Tinder

Возглавляет список Отрадное

0
Новости

Cамые популярные районы Москвы для знакомств в Tinder Возглавляет список Отрадное

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Дейтинг-сервис для любителей шахмат Mates

Пользователи могут найти партнера для шахматной партии

0
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Дейтинг-сервис для любителей шахмат Mates Пользователи могут найти партнера для шахматной партии

Новости

К акции Tinder для совместных городских исследований присоединились новые локации

Также организаторы пообещали дополнительные боксы с подарками

0
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К акции Tinder для совместных городских исследований присоединились новые локации Также организаторы пообещали дополнительные боксы с подарками

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