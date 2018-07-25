Лучшие приложения для знакомств Где общаться безопаснее и удобнее всего
Пользователи Badoo сами решат, смотреть ли «дикпики»
Приложение предупредит об интимном контенте
Пользователи Badoo сами решат, смотреть ли «дикпики» Приложение предупредит об интимном контенте
Бизнес-знакомства в формате онлайн-бранча Собеседника вам подберет ИИ
Tinder разрешил бесплатно общаться пользователям из разных стран
Теперь не нужно искать того, кто поближе
Tinder разрешил бесплатно общаться пользователям из разных стран Теперь не нужно искать того, кто поближе
Вместо арт-вечеринок Painty запустит онлайн-беседы для незнакомцев
Чтобы присоединиться, нужно пройти фейсконтроль на сайте
Вместо арт-вечеринок Painty запустит онлайн-беседы для незнакомцев Чтобы присоединиться, нужно пройти фейсконтроль на сайте
Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech
Расскажут про индустрию онлайн-дейтинга, устроят кинопоказы и марафон «Москва признаний»
Любовь и роботы: В Москве пройдет конференция Love Tech Расскажут про индустрию онлайн-дейтинга, устроят кинопоказы и марафон «Москва признаний»
Лимитированная коллекция Badoo, созданная вместе с A.D.E.D.
Плащи, футболки и сумки в фирменной айдентике сервиса знакомств
Лимитированная коллекция Badoo, созданная вместе с A.D.E.D. Плащи, футболки и сумки в фирменной айдентике сервиса знакомств
Помощник в поиске собеседника для завтрака (обновлено) Приложение уже доступно в Москве
Tinder добавит в приложение кнопку SOS Функция защитит на неудачном свидании
Badoo откроет согревающие станции для свиданий в центре Москвы
На Даниловском рынке и Хлебозаводе можно пообщаться и выпить кофе
Badoo откроет согревающие станции для свиданий в центре Москвы На Даниловском рынке и Хлебозаводе можно пообщаться и выпить кофе
Badoo откроет офлайн-пространство для знакомств в особняке на Большой Никитской
Попасть можно по приглашениям и промокартам из приложения
Badoo откроет офлайн-пространство для знакомств в особняке на Большой Никитской Попасть можно по приглашениям и промокартам из приложения
Lovina: Знакомства в видеочатах от «ВКонтакте»
Пользователи могут покупать дополнительные функции
Lovina: Знакомства в видеочатах от «ВКонтакте» Пользователи могут покупать дополнительные функции
Tinder предупредит ЛГБТ-пользователей при въезде в гомофобные страны
И скроет профили во время пребывания там
Tinder предупредит ЛГБТ-пользователей при въезде в гомофобные страны И скроет профили во время пребывания там
«ВКонтакте» запустит сервис знакомств. Общаться там нужно с помощью видео
«Накроет по уши!», — гласит слоган приложения Lovina
«ВКонтакте» запустит сервис знакомств. Общаться там нужно с помощью видео «Накроет по уши!», — гласит слоган приложения Lovina
Клиенты «Мегафона» получат эксклюзивные возможности в Tinder
Мобильный оператор стал партнером приложения для знакомств
Клиенты «Мегафона» получат эксклюзивные возможности в Tinder Мобильный оператор стал партнером приложения для знакомств
Tinder обязали предоставлять ФСБ данные о пользователях (обновлено)
Сервис знакомств внесли в реестр организаторов распространения информации
Tinder обязали предоставлять ФСБ данные о пользователях (обновлено) Сервис знакомств внесли в реестр организаторов распространения информации
Какие профили в Tinder привлекают россиян
Сервис знакомств рассказал о предпочтениях пользователей в 2018 году
Какие профили в Tinder привлекают россиян Сервис знакомств рассказал о предпочтениях пользователей в 2018 году
Дейтинг-сервис для любителей шахмат Mates
Пользователи могут найти партнера для шахматной партии