«ВКонтакте» анонсировала приложение для знакомств Lovina. Пользователи сервиса смогут общаться через видеозвонки и видеоистории.

Для поиска пары в приложении не обязательно быть зарегистрированным во «ВКонтакте». Неавторизированным пользователям придется заполнить анкету, после чего им предложат наиболее подходящих собеседников с помощью алгоритмов компании.

Начать знакомство можно, просматривая чужие анкеты — в случае взаимной симпатии создается чат, который исчезнет, если за 48 часов собеседники не обменяются видеоисториями или не решатся на видеозвонок. Также пользователям будут доступны карусели видеозвонков, где можно выбирать, с кем продолжить общение.