Как у них: Что едят дети в школах Сиднея, Парижа, Берлина, Монреаля, Ханоя и Мариуполя

Секретный обед от уборщицы, нормандские сыры и ланчбокс с паприкой — The Village узнал у жителей Ханоя, Парижа, Сиднея, Берлина, Мариуполя и Монреаля, как устроена система питания в городских школах.