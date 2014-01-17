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Facebook призналась в прослушивании и расшифровке голосовых сообщений

Такая же практика есть у «Яндекса»

Facebook призналась в прослушивании и расшифровке голосовых сообщений
Такая же практика есть у «Яндекса»

Почему голосовые ассистенты — женщины?
Почему голосовые ассистенты — женщины? Лингвист, антрополог, Siri и «Алиса» рассказывают, почему справки и советы пользователям дают женскими голосами
Почему голосовые ассистенты — женщины?

Почему голосовые ассистенты — женщины?
Лингвист, антрополог, Siri и «Алиса» рассказывают, почему справки и советы пользователям дают женскими голосами

Смогут ли «Алиса» и Siri заменить Путина и Трампа
Смогут ли «Алиса» и Siri заменить Путина и Трампа И готово ли к этому общество
Смогут ли «Алиса» и Siri заменить Путина и Трампа

Смогут ли «Алиса» и Siri заменить Путина и Трампа
И готово ли к этому общество

Apple представила iOS 11 и музыкальную колонку HomePod

Компания также презентовала новый iPad Pro и редизайн App Store

Apple представила iOS 11 и музыкальную колонку HomePod
Компания также презентовала новый iPad Pro и редизайн App Store

Apple представила новые версии всех своих операционных систем

Корпорация анонсировала обновления для macOS, iOS, watchOS и tvOS

Apple представила новые версии всех своих операционных систем
Корпорация анонсировала обновления для macOS, iOS, watchOS и tvOS

Популярность WhatsApp, развитие Siri и авария с автопилотом Tesla

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Популярность WhatsApp, развитие Siri и авария с автопилотом Tesla
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Успех Coub, эволюция Siri и окна для Hyperloop

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Успех Coub, эволюция Siri и окна для Hyperloop
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

В Москве запустили рекомендательный сервис «Мосробот»

«Мосробот» может предупреждать о городских событиях, перекрытиях дорог и отключении горячей воды

В Москве запустили рекомендательный сервис «Мосробот»
«Мосробот» может предупреждать о городских событиях, перекрытиях дорог и отключении горячей воды

Новый конкурент YouTube, лига боевых роботов и баги в Pornhub

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый конкурент YouTube, лига боевых роботов и баги в Pornhub
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Автопилот в Tesla, распад «Кинопоиска» и новый способ взлома смартфонов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Автопилот в Tesla, распад «Кинопоиска» и новый способ взлома смартфонов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Apple исправила русскоязычную Siri после обвинений в гомофобии

Голосовой помощник реагировал на слово «гей» как на нецензурную лексику

Apple исправила русскоязычную Siri после обвинений в гомофобии
Голосовой помощник реагировал на слово «гей» как на нецензурную лексику

Siri — о маме, боге и депрессии
Siri — о маме, боге и депрессии The Village взял интервью у голосового помощника Siri, который с сегодняшнего дня заговорил по-русски
Siri — о маме, боге и депрессии

Siri — о маме, боге и депрессии
The Village взял интервью у голосового помощника Siri, который с сегодняшнего дня заговорил по-русски

Apple научила голосовой помощник Siri говорить по-русски

Расширение возможностей персонального помощника стало одним из основных нововведений в iOS 8.3

Apple научила голосовой помощник Siri говорить по-русски
Расширение возможностей персонального помощника стало одним из основных нововведений в iOS 8.3

Apple хочет перевести Siri на русский язык

Корпорация ищет соответствующих специалистов

Apple хочет перевести Siri на русский язык
Корпорация ищет соответствующих специалистов

Учитель русского языка для Siri

На сайте компании Apple появилась вакансия разработчика голосового помощника Siri на русском языке

Учитель русского языка для Siri
На сайте компании Apple появилась вакансия разработчика голосового помощника Siri на русском языке

Голосовые помощники Apple, Microsoft и Google сразились за звание лучшего

Однако оперативность их работы оказалась примерно одинакова

Голосовые помощники Apple, Microsoft и Google сразились за звание лучшего
Однако оперативность их работы оказалась примерно одинакова

Apple усиливает роль Siri в инфраструктуре «умного» дома

Ассистент сможет следить за пользователем при помощи системы датчиков, установленных по помещению

Apple усиливает роль Siri в инфраструктуре «умного» дома
Ассистент сможет следить за пользователем при помощи системы датчиков, установленных по помещению

Apple откроет API голосового помощника Siri для сторонних разработчиков

Предполагается, что это произойдёт сразу же после презентации смарт-часов

Apple откроет API голосового помощника Siri для сторонних разработчиков
Предполагается, что это произойдёт сразу же после презентации смарт-часов

Ссылки дня: Новый клип Disclosure, тайны Siri и Северная Корея в 1990 году

Анонимные истории из «Подслушано», новый клип Disclosure, мировое лидерство 150 стран, тайны Siri и Северная Корея в 1990 году — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Новый клип Disclosure, тайны Siri и Северная Корея в 1990 году
Анонимные истории из «Подслушано», новый клип Disclosure, мировое лидерство 150 стран, тайны Siri и Северная Корея в 1990 году — в наших «Ссылках дня».

Голосовой помощник Siri может стать центральным элементом «умного» дома от Apple

Корпорация уже запатентовала специальную док-станцию, способную активировать голосовое управление на расстоянии

Голосовой помощник Siri может стать центральным элементом «умного» дома от Apple
Корпорация уже запатентовала специальную док-станцию, способную активировать голосовое управление на расстоянии

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