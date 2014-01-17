Facebook призналась в прослушивании и расшифровке голосовых сообщений
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Почему голосовые ассистенты — женщины? Лингвист, антрополог, Siri и «Алиса» рассказывают, почему справки и советы пользователям дают женскими голосами
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Автопилот в Tesla, распад «Кинопоиска» и новый способ взлома смартфонов
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Apple исправила русскоязычную Siri после обвинений в гомофобии
Голосовой помощник реагировал на слово «гей» как на нецензурную лексику
Apple исправила русскоязычную Siri после обвинений в гомофобии Голосовой помощник реагировал на слово «гей» как на нецензурную лексику
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Расширение возможностей персонального помощника стало одним из основных нововведений в iOS 8.3
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Apple хочет перевести Siri на русский язык Корпорация ищет соответствующих специалистов
Учитель русского языка для Siri
На сайте компании Apple появилась вакансия разработчика голосового помощника Siri на русском языке
Учитель русского языка для Siri На сайте компании Apple появилась вакансия разработчика голосового помощника Siri на русском языке
Голосовые помощники Apple, Microsoft и Google сразились за звание лучшего
Однако оперативность их работы оказалась примерно одинакова
Голосовые помощники Apple, Microsoft и Google сразились за звание лучшего Однако оперативность их работы оказалась примерно одинакова
Apple усиливает роль Siri в инфраструктуре «умного» дома
Ассистент сможет следить за пользователем при помощи системы датчиков, установленных по помещению
Apple усиливает роль Siri в инфраструктуре «умного» дома Ассистент сможет следить за пользователем при помощи системы датчиков, установленных по помещению
Apple откроет API голосового помощника Siri для сторонних разработчиков
Предполагается, что это произойдёт сразу же после презентации смарт-часов
Apple откроет API голосового помощника Siri для сторонних разработчиков Предполагается, что это произойдёт сразу же после презентации смарт-часов
Ссылки дня: Новый клип Disclosure, тайны Siri и Северная Корея в 1990 году
Анонимные истории из «Подслушано», новый клип Disclosure, мировое лидерство 150 стран, тайны Siri и Северная Корея в 1990 году — в наших «Ссылках дня».
Ссылки дня: Новый клип Disclosure, тайны Siri и Северная Корея в 1990 году Анонимные истории из «Подслушано», новый клип Disclosure, мировое лидерство 150 стран, тайны Siri и Северная Корея в 1990 году — в наших «Ссылках дня».
Голосовой помощник Siri может стать центральным элементом «умного» дома от Apple
Корпорация уже запатентовала специальную док-станцию, способную активировать голосовое управление на расстоянии