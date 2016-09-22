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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сексистские посты в соцсетях московского велофестиваля (обновлено)

Департамент транспорта советует женщинам завоевать внимание мужчин мини-юбкой

Сексистские посты в соцсетях московского велофестиваля (обновлено)

Замглавы «Росгеологии» уволили после стрима в Twitch, где он рассказывал о сексе с подчиненными

Во время трансляции чиновник также угрожал игрокам в PUBG, заявляя, что «он рос среди урок»

Замглавы «Росгеологии» уволили после стрима в Twitch, где он рассказывал о сексе с подчиненными

Московский ресторан обвинили в двукратном завышении цен для иностранцев

Администрация заведения использование двух разных меню отрицает

Московский ресторан обвинили в двукратном завышении цен для иностранцев

Варламов обвинил сотрудников «Делимобиля» в нападении при аренде электросамоката

Блогер неудачно попробовал протестировать новый сервис компании

Варламов обвинил сотрудников «Делимобиля» в нападении при аренде электросамоката

Журнал GQ рекомендовал не читать Библию

Христиане выступили в защиту Священного Писания

Журнал GQ рекомендовал не читать Библию

«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях

Компания скорректирует правила для посетителей в течение недели

«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях

Совфед — о «стадной» высылке российских дипломатов

В Кремле уже пригрозили ответными мерами

Совфед — о «стадной» высылке российских дипломатов

Британский совет прекращает деятельность в России

Соответствующее предписание организация получила от МИДа России

Британский совет прекращает деятельность в России

МИД — в ответ на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля

Мария Захарова назвала ситуацию «абсолютным шоу»

МИД — в ответ на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля

«Руки прочь». Пикет в защиту Леонида Слуцкого

Сторонники ЛДПР считают обвинения против парламентария заказными

«Руки прочь». Пикет в защиту Леонида Слуцкого

Зарегистрировавшие однополый брак россияне уехали из страны

Причиной отъезда стали «незаконные действия и давление со стороны правоохранительных органов»

Зарегистрировавшие однополый брак россияне уехали из страны

В объявлении «Zю кафе» нашли расистские требования к сотрудникам

Одним из требований для работы в кафе является «славянская внешность»

В объявлении «Zю кафе» нашли расистские требования к сотрудникам

Приближение Судного дня, флешмоб #этонеповодубить и новый клип Джастина Тимберлейка
Приближение Судного дня, флешмоб #этонеповодубить и новый клип Джастина Тимберлейка Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Приближение Судного дня, флешмоб #этонеповодубить и новый клип Джастина Тимберлейка

Приближение Судного дня, флешмоб #этонеповодубить и новый клип Джастина Тимберлейка
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Директор Центра Грабаря — о письме сотрудников Путину

Сергеев отметил, уже провел собрания с целью уладить конфликт

Директор Центра Грабаря — о письме сотрудников Путину

Пропущенная экзопланета, новый альбом Эминема и вторая часть интервью Оксимирона
Пропущенная экзопланета, новый альбом Эминема и вторая часть интервью Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Пропущенная экзопланета, новый альбом Эминема и вторая часть интервью Оксимирона

Пропущенная экзопланета, новый альбом Эминема и вторая часть интервью Оксимирона
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В МОК сообщили о подготовке списка спортсменов для участия в Олимпиаде

По каким критериям будут отбирать атлетов — еще неизвестно

В МОК сообщили о подготовке списка спортсменов для участия в Олимпиаде

Слоган Sports.ru у «Матч ТВ», Google-шпион и блокировка пиратов в Telegram

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Слоган Sports.ru у «Матч ТВ», Google-шпион и блокировка пиратов в Telegram

Скандал в Pixar, сделка Uber с хакерами и новая короткометражка Нила Бломкампа
Скандал в Pixar, сделка Uber с хакерами и новая короткометражка Нила Бломкампа Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Скандал в Pixar, сделка Uber с хакерами и новая короткометражка Нила Бломкампа

Скандал в Pixar, сделка Uber с хакерами и новая короткометражка Нила Бломкампа
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Константин Райкин призвал «урезонить» Владимира Мединского

По мнению Райкина, министр культуры ему мстит

Константин Райкин призвал «урезонить» Владимира Мединского

Хрупкость iPhone X, ускоренная доставка AliExpress и трейлер «Пятидесяти оттенков свободы»
Хрупкость iPhone X, ускоренная доставка AliExpress и трейлер «Пятидесяти оттенков свободы» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Хрупкость iPhone X, ускоренная доставка AliExpress и трейлер «Пятидесяти оттенков свободы»

Хрупкость iPhone X, ускоренная доставка AliExpress и трейлер «Пятидесяти оттенков свободы»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

На новых купюрах обнаружили полуостров Сахалин и заимствованные шрифты

Создатели банкнот утверждают, что сделали все в соответствии с требованиями законодательства

На новых купюрах обнаружили полуостров Сахалин и заимствованные шрифты

Клиенты «Тинькофф Банка» возмутились призывом Тинькова удалить Telegram

Предприниматель пообещал денежное вознаграждение за удаление приложения, но в банке заявили, что не проводят такой акции

Клиенты «Тинькофф Банка» возмутились призывом Тинькова удалить Telegram

Ельцин Центр призвал Михалкова извиниться за сравнение с Вермахтом

Режиссер продолжает конфликт с Музеем первого президента

Ельцин Центр призвал Михалкова извиниться за сравнение с Вермахтом

Чудновец заявила об оскорблении своих чувств роликом о ловле покемонов

Осужденная за репост екатеринбурженка осудила «ловца покемонов»

Чудновец заявила об оскорблении своих чувств роликом о ловле покемонов

Основательница бренда Asya Malbershtein рассказала о захвате ее бизнеса

По словам Анастасии Швачко, компанию пытается присвоить ее деловой партнер

Основательница бренда Asya Malbershtein рассказала о захвате ее бизнеса

В Петербурге уволили координатора «Городских проектов» (обновлено)

Причиной увольнения стал конфликт, возникший между Ксенией Чапкевич и учредителями фонда

В Петербурге уволили координатора «Городских проектов» (обновлено)

В Москве набирают массовку для концерта в память о погибших в Петербурге

За участие в мероприятии обещают заплатить 400 рублей

В Москве набирают массовку для концерта в память о погибших в Петербурге

«Дикая провинциализация»: Все скандалы Петербурга — от Исаакия до «Публички»
«Дикая провинциализация»: Все скандалы Петербурга — от Исаакия до «Публички» Как происходит атака на городскую науку и культуру и чем она закончится
«Дикая провинциализация»: Все скандалы Петербурга — от Исаакия до «Публички»

«Дикая провинциализация»: Все скандалы Петербурга — от Исаакия до «Публички»
Как происходит атака на городскую науку и культуру и чем она закончится

Авторов гимна российской нации обвинили в плагиате

Студентка СПбГУ считает, что авторы песни взяли за основу сочиненную ей песню

Авторов гимна российской нации обвинили в плагиате

Лебедев обвинил Навального в сознательном оттягивании дебатов (обновлено)

По его мнению, оппозиционер хочет, чтобы его сторонники и дальше думали, что он «жертва, герой и страдалец»

Лебедев обвинил Навального в сознательном оттягивании дебатов (обновлено)

Минобороны обвинили в препятствовании отпеванию погибших артистов ансамбля Александрова

По словам родственников погибших, их просьбы о проведении полноценной панихиды называют просто «хотелками»

Минобороны обвинили в препятствовании отпеванию погибших артистов ансамбля Александрова

В Telegram появился пародирующий депутата Сысоева бот

На любой вопрос бот отвечает фразой из ответа депутата на обращения активистов

В Telegram появился пародирующий депутата Сысоева бот

Михаил Пиотровский — о протестах против выставки Яна Фабра в Эрмитаже

По мнению директора Эрмитажа, «уровень злобы в стране слишком велик».

Михаил Пиотровский — о протестах против выставки Яна Фабра в Эрмитаже

РПЦ — о выставке Яна Фабра в Эрмитаже

Петербургский протоиерей заявил, что выставка выглядит «достаточно позорно»

РПЦ — о выставке Яна Фабра в Эрмитаже

Советник министра спорта Наталья Желанова уволена со своего поста

Ее имя упоминалось в докладе ВАДА о допинговой кампании в России

Советник министра спорта Наталья Желанова уволена со своего поста

Евгений Миронов — об угрозах по отношению к деятелям искусства

Худрук Театра наций призвал опираться на «ответственных профессионалов», а не на «праздных невежд и ряженых»

Евгений Миронов — об угрозах по отношению к деятелям искусства

Ulmart объяснил акцию про женскую логику «доброжелательным сексизмом»

Пользователи социальных сетей выразили недовольство акцией компании

Ulmart объяснил акцию про женскую логику «доброжелательным сексизмом»

IKEA — о скандале с гомосексуалами на обложке каталога
IKEA — о скандале с гомосексуалами на обложке каталога И о путанице с правилами конкурса в СМИ
IKEA — о скандале с гомосексуалами на обложке каталога

IKEA — о скандале с гомосексуалами на обложке каталога
И о путанице с правилами конкурса в СМИ

Дмитрий Песков — о критике Звягинцевем цензуры в российском искусстве

По словам пресс-секретаря, чиновники «распоряжаются деньгами государства в интересах самого государства»

Дмитрий Песков — о критике Звягинцевем цензуры в российском искусстве

Восемь московских кинотеатров отказались показывать фильм Виталия Манского о Северной Корее

Отказ пришел от семи кинозалов государственной сети «Москино», а также от кинотеатра «Эльдар»

Восемь московских кинотеатров отказались показывать фильм Виталия Манского о Северной Корее

Дмитрий Песков — о проверках «протестного потенциала» в вузах

По словам пресс-секретаря, в Кремле ничего об этом не знают

Дмитрий Песков — о проверках «протестного потенциала» в вузах

Отслеживать судьбу взятых из приюта животных

С предложением выступил зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов

Отслеживать судьбу взятых из приюта животных

Носик рассказал о планах Дептранса по незаконной стройке в Левобережном районе

По словам блогера, местных жителей не допускают до слушаний по строительству

Носик рассказал о планах Дептранса по незаконной стройке в Левобережном районе

В министерстве спорта признали нарушением проведение детских боев в Грозном

При этом в ведомстве отметили, что не могут наказывать за подобные инциденты

В министерстве спорта признали нарушением проведение детских боев в Грозном

Заявитель по делу о диссертации Мединского потребовал уволить секретаря ВАК

С требованием в адрес министра образования Ольги Васильевой выступил филолог Иван Бабицкий

Заявитель по делу о диссертации Мединского потребовал уволить секретаря ВАК

У приюта «Эко» в Бирюлёве проходит акция протеста (обновлено)

По данным зоозащитников, правоохранительные органы пытаются скрыть улики массовой гибели животных

У приюта «Эко» в Бирюлёве проходит акция протеста (обновлено)

Прокуратура начала проверку инцидента с вывешенным у музея ГУЛАГа «чучелом» Солженицына

Ранее сообщалось, что ответственность за акцию взял на себя Российский коммунистический союз молодежи

Прокуратура начала проверку инцидента с вывешенным у музея ГУЛАГа «чучелом» Солженицына

Очевидцы сообщили о ликвидации памятной доски Осипу Мандельштаму в московском сквере

По словам очевидцев, на место прибыли сотрудники полиции

Очевидцы сообщили о ликвидации памятной доски Осипу Мандельштаму в московском сквере

Музей ГУЛАГа обратится в полицию из-за повешенного «чучела» Солженицына

Ответственность за акцию с «повешением» писателя взяли на себя члены Российского коммунистического союза молодежи

Музей ГУЛАГа обратится в полицию из-за повешенного «чучела» Солженицына

Руководство МАДИ обратилось в прокуратуру с жалобой на фиктивные дипломы в своем вузе

По данным МАДИ, бывшие и. о. ректора и проректора выдали тысячу фальшивых дипломов, дающих право преподавать

Руководство МАДИ обратилось в прокуратуру с жалобой на фиктивные дипломы в своем вузе

Федор Емельяненко осудил проведение детских боев в Грозном

Речь идет о турнире по единоборствам, прошедшем в столице Чечни 4 октября

Федор Емельяненко осудил проведение детских боев в Грозном

Студентке петербургского филиала ВШЭ запретили быть старостой из-за пола

В учебном заведении отказ объяснили традицией вуза

Студентке петербургского филиала ВШЭ запретили быть старостой из-за пола

СК возбудил дело из-за потери зрения пациентами НИИ имени Гельмгольца

Следствие считает, что введение препарата не было оформлено согласно инструкции

СК возбудил дело из-за потери зрения пациентами НИИ имени Гельмгольца

СК проверяет информацию о потере зрения пациентами НИИ имени Гельмгольца

Ранее СМИ написали, что девять пациентов НИИ глазных болезней имени Гельмгольца потеряли зрение из-за некачественного лекарства

СК проверяет информацию о потере зрения пациентами НИИ имени Гельмгольца

Навальный опубликовал видео с «домом Сечина» в Барвихе

По словам Навального, большая часть земли «занята огромной постройкой», чья стоимость достигает 3,8 миллиарда рублей

Навальный опубликовал видео с «домом Сечина» в Барвихе

Член Общественной палаты Антон Цветков — о своем участии в закрытии выставки Стёрджеса

Цветков подтвердил, что не обнаружил на выставке нарушений законодательства

Член Общественной палаты Антон Цветков — о своем участии в закрытии выставки Стёрджеса

Секретарь Общественной палаты — о ситуации с закрытием выставки Стёрджеса

Он отметил, что с блокировкой входов и выходов в таких ситуациях «следует быть аккуратным»

Секретарь Общественной палаты — о ситуации с закрытием выставки Стёрджеса

«Офицеры России» заблокировали вход на выставку Стёрджеса

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала работы фотографа детской порнографией

«Офицеры России» заблокировали вход на выставку Стёрджеса

Look At Media заморозил коммерческое партнерство с Aviasales

Причиной стал скандал между главным редактором Wonderzine и основателем Aviasales

Look At Media заморозил коммерческое партнерство с Aviasales

Сооснователь Look At Media Алексей Амётов — о том, куда приводят слова
Сооснователь Look At Media Алексей Амётов — о том, куда приводят слова И почему важен бойкот Aviasales
Сооснователь Look At Media Алексей Амётов — о том, куда приводят слова

Сооснователь Look At Media Алексей Амётов — о том, куда приводят слова
И почему важен бойкот Aviasales

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