Сексистские посты в соцсетях московского велофестиваля (обновлено)
Департамент транспорта советует женщинам завоевать внимание мужчин мини-юбкой
Замглавы «Росгеологии» уволили после стрима в Twitch, где он рассказывал о сексе с подчиненными
Во время трансляции чиновник также угрожал игрокам в PUBG, заявляя, что «он рос среди урок»
Московский ресторан обвинили в двукратном завышении цен для иностранцев
Администрация заведения использование двух разных меню отрицает
Варламов обвинил сотрудников «Делимобиля» в нападении при аренде электросамоката
Блогер неудачно попробовал протестировать новый сервис компании
«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях
Компания скорректирует правила для посетителей в течение недели
Британский совет прекращает деятельность в России
Соответствующее предписание организация получила от МИДа России
МИД — в ответ на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля
Мария Захарова назвала ситуацию «абсолютным шоу»
«Руки прочь». Пикет в защиту Леонида Слуцкого
Сторонники ЛДПР считают обвинения против парламентария заказными
Зарегистрировавшие однополый брак россияне уехали из страны
Причиной отъезда стали «незаконные действия и давление со стороны правоохранительных органов»
В объявлении «Zю кафе» нашли расистские требования к сотрудникам
Одним из требований для работы в кафе является «славянская внешность»
Приближение Судного дня, флешмоб #этонеповодубить и новый клип Джастина Тимберлейка Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Директор Центра Грабаря — о письме сотрудников Путину
Сергеев отметил, уже провел собрания с целью уладить конфликт
Пропущенная экзопланета, новый альбом Эминема и вторая часть интервью Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В МОК сообщили о подготовке списка спортсменов для участия в Олимпиаде
По каким критериям будут отбирать атлетов — еще неизвестно
Слоган Sports.ru у «Матч ТВ», Google-шпион и блокировка пиратов в Telegram
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Скандал в Pixar, сделка Uber с хакерами и новая короткометражка Нила Бломкампа Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Константин Райкин призвал «урезонить» Владимира Мединского
По мнению Райкина, министр культуры ему мстит
Хрупкость iPhone X, ускоренная доставка AliExpress и трейлер «Пятидесяти оттенков свободы» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
На новых купюрах обнаружили полуостров Сахалин и заимствованные шрифты
Создатели банкнот утверждают, что сделали все в соответствии с требованиями законодательства
Клиенты «Тинькофф Банка» возмутились призывом Тинькова удалить Telegram
Предприниматель пообещал денежное вознаграждение за удаление приложения, но в банке заявили, что не проводят такой акции
Ельцин Центр призвал Михалкова извиниться за сравнение с Вермахтом
Режиссер продолжает конфликт с Музеем первого президента
Чудновец заявила об оскорблении своих чувств роликом о ловле покемонов
Осужденная за репост екатеринбурженка осудила «ловца покемонов»
Основательница бренда Asya Malbershtein рассказала о захвате ее бизнеса
По словам Анастасии Швачко, компанию пытается присвоить ее деловой партнер
В Петербурге уволили координатора «Городских проектов» (обновлено)
Причиной увольнения стал конфликт, возникший между Ксенией Чапкевич и учредителями фонда
В Москве набирают массовку для концерта в память о погибших в Петербурге
За участие в мероприятии обещают заплатить 400 рублей
«Дикая провинциализация»: Все скандалы Петербурга — от Исаакия до «Публички» Как происходит атака на городскую науку и культуру и чем она закончится
Авторов гимна российской нации обвинили в плагиате
Студентка СПбГУ считает, что авторы песни взяли за основу сочиненную ей песню
Лебедев обвинил Навального в сознательном оттягивании дебатов (обновлено)
По его мнению, оппозиционер хочет, чтобы его сторонники и дальше думали, что он «жертва, герой и страдалец»
Минобороны обвинили в препятствовании отпеванию погибших артистов ансамбля Александрова
По словам родственников погибших, их просьбы о проведении полноценной панихиды называют просто «хотелками»
В Telegram появился пародирующий депутата Сысоева бот
На любой вопрос бот отвечает фразой из ответа депутата на обращения активистов
Михаил Пиотровский — о протестах против выставки Яна Фабра в Эрмитаже
По мнению директора Эрмитажа, «уровень злобы в стране слишком велик».
РПЦ — о выставке Яна Фабра в Эрмитаже
Петербургский протоиерей заявил, что выставка выглядит «достаточно позорно»
Советник министра спорта Наталья Желанова уволена со своего поста
Ее имя упоминалось в докладе ВАДА о допинговой кампании в России
Евгений Миронов — об угрозах по отношению к деятелям искусства
Худрук Театра наций призвал опираться на «ответственных профессионалов», а не на «праздных невежд и ряженых»
Ulmart объяснил акцию про женскую логику «доброжелательным сексизмом»
Пользователи социальных сетей выразили недовольство акцией компании
IKEA — о скандале с гомосексуалами на обложке каталога И о путанице с правилами конкурса в СМИ
Дмитрий Песков — о критике Звягинцевем цензуры в российском искусстве
По словам пресс-секретаря, чиновники «распоряжаются деньгами государства в интересах самого государства»
Восемь московских кинотеатров отказались показывать фильм Виталия Манского о Северной Корее
Отказ пришел от семи кинозалов государственной сети «Москино», а также от кинотеатра «Эльдар»
Дмитрий Песков — о проверках «протестного потенциала» в вузах
По словам пресс-секретаря, в Кремле ничего об этом не знают
Отслеживать судьбу взятых из приюта животных
С предложением выступил зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов
Носик рассказал о планах Дептранса по незаконной стройке в Левобережном районе
По словам блогера, местных жителей не допускают до слушаний по строительству
В министерстве спорта признали нарушением проведение детских боев в Грозном
При этом в ведомстве отметили, что не могут наказывать за подобные инциденты
Заявитель по делу о диссертации Мединского потребовал уволить секретаря ВАК
С требованием в адрес министра образования Ольги Васильевой выступил филолог Иван Бабицкий
У приюта «Эко» в Бирюлёве проходит акция протеста (обновлено)
По данным зоозащитников, правоохранительные органы пытаются скрыть улики массовой гибели животных
Прокуратура начала проверку инцидента с вывешенным у музея ГУЛАГа «чучелом» Солженицына
Ранее сообщалось, что ответственность за акцию взял на себя Российский коммунистический союз молодежи
Очевидцы сообщили о ликвидации памятной доски Осипу Мандельштаму в московском сквере
По словам очевидцев, на место прибыли сотрудники полиции
Музей ГУЛАГа обратится в полицию из-за повешенного «чучела» Солженицына
Ответственность за акцию с «повешением» писателя взяли на себя члены Российского коммунистического союза молодежи
Руководство МАДИ обратилось в прокуратуру с жалобой на фиктивные дипломы в своем вузе
По данным МАДИ, бывшие и. о. ректора и проректора выдали тысячу фальшивых дипломов, дающих право преподавать
Федор Емельяненко осудил проведение детских боев в Грозном
Речь идет о турнире по единоборствам, прошедшем в столице Чечни 4 октября
Студентке петербургского филиала ВШЭ запретили быть старостой из-за пола
В учебном заведении отказ объяснили традицией вуза
СК возбудил дело из-за потери зрения пациентами НИИ имени Гельмгольца
Следствие считает, что введение препарата не было оформлено согласно инструкции
СК проверяет информацию о потере зрения пациентами НИИ имени Гельмгольца
Ранее СМИ написали, что девять пациентов НИИ глазных болезней имени Гельмгольца потеряли зрение из-за некачественного лекарства
Навальный опубликовал видео с «домом Сечина» в Барвихе
По словам Навального, большая часть земли «занята огромной постройкой», чья стоимость достигает 3,8 миллиарда рублей
Член Общественной палаты Антон Цветков — о своем участии в закрытии выставки Стёрджеса
Цветков подтвердил, что не обнаружил на выставке нарушений законодательства
Секретарь Общественной палаты — о ситуации с закрытием выставки Стёрджеса
Он отметил, что с блокировкой входов и выходов в таких ситуациях «следует быть аккуратным»
«Офицеры России» заблокировали вход на выставку Стёрджеса
Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала работы фотографа детской порнографией
Look At Media заморозил коммерческое партнерство с Aviasales
Причиной стал скандал между главным редактором Wonderzine и основателем Aviasales