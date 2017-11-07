Сексистские посты в соцсетях московского велофестиваля (обновлено)
Департамент транспорта советует женщинам завоевать внимание мужчин мини-юбкой
Сексистские посты в соцсетях московского велофестиваля (обновлено) Департамент транспорта советует женщинам завоевать внимание мужчин мини-юбкой
Замглавы «Росгеологии» уволили после стрима в Twitch, где он рассказывал о сексе с подчиненными
Во время трансляции чиновник также угрожал игрокам в PUBG, заявляя, что «он рос среди урок»
Замглавы «Росгеологии» уволили после стрима в Twitch, где он рассказывал о сексе с подчиненными Во время трансляции чиновник также угрожал игрокам в PUBG, заявляя, что «он рос среди урок»
Московский ресторан обвинили в двукратном завышении цен для иностранцев
Администрация заведения использование двух разных меню отрицает
Московский ресторан обвинили в двукратном завышении цен для иностранцев Администрация заведения использование двух разных меню отрицает
Варламов обвинил сотрудников «Делимобиля» в нападении при аренде электросамоката
Блогер неудачно попробовал протестировать новый сервис компании
Варламов обвинил сотрудников «Делимобиля» в нападении при аренде электросамоката Блогер неудачно попробовал протестировать новый сервис компании
Журнал GQ рекомендовал не читать Библию Христиане выступили в защиту Священного Писания
«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях
Компания скорректирует правила для посетителей в течение недели
«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях Компания скорректирует правила для посетителей в течение недели
Совфед — о «стадной» высылке российских дипломатов В Кремле уже пригрозили ответными мерами
Британский совет прекращает деятельность в России
Соответствующее предписание организация получила от МИДа России
Британский совет прекращает деятельность в России Соответствующее предписание организация получила от МИДа России
МИД — в ответ на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля
Мария Захарова назвала ситуацию «абсолютным шоу»
МИД — в ответ на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля Мария Захарова назвала ситуацию «абсолютным шоу»
«Руки прочь». Пикет в защиту Леонида Слуцкого
Сторонники ЛДПР считают обвинения против парламентария заказными
«Руки прочь». Пикет в защиту Леонида Слуцкого Сторонники ЛДПР считают обвинения против парламентария заказными
Зарегистрировавшие однополый брак россияне уехали из страны
Причиной отъезда стали «незаконные действия и давление со стороны правоохранительных органов»
Зарегистрировавшие однополый брак россияне уехали из страны Причиной отъезда стали «незаконные действия и давление со стороны правоохранительных органов»
В объявлении «Zю кафе» нашли расистские требования к сотрудникам
Одним из требований для работы в кафе является «славянская внешность»
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В МОК сообщили о подготовке списка спортсменов для участия в Олимпиаде По каким критериям будут отбирать атлетов — еще неизвестно
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