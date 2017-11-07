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Сексистские посты в соцсетях московского велофестиваля (обновлено)

Департамент транспорта советует женщинам завоевать внимание мужчин мини-юбкой

Сексистские посты в соцсетях московского велофестиваля (обновлено)
Департамент транспорта советует женщинам завоевать внимание мужчин мини-юбкой

Замглавы «Росгеологии» уволили после стрима в Twitch, где он рассказывал о сексе с подчиненными

Во время трансляции чиновник также угрожал игрокам в PUBG, заявляя, что «он рос среди урок»

Замглавы «Росгеологии» уволили после стрима в Twitch, где он рассказывал о сексе с подчиненными
Во время трансляции чиновник также угрожал игрокам в PUBG, заявляя, что «он рос среди урок»

Московский ресторан обвинили в двукратном завышении цен для иностранцев

Администрация заведения использование двух разных меню отрицает

Московский ресторан обвинили в двукратном завышении цен для иностранцев
Администрация заведения использование двух разных меню отрицает

Варламов обвинил сотрудников «Делимобиля» в нападении при аренде электросамоката

Блогер неудачно попробовал протестировать новый сервис компании

Варламов обвинил сотрудников «Делимобиля» в нападении при аренде электросамоката
Блогер неудачно попробовал протестировать новый сервис компании

Журнал GQ рекомендовал не читать Библию

Христиане выступили в защиту Священного Писания

Журнал GQ рекомендовал не читать Библию
Христиане выступили в защиту Священного Писания

«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях

Компания скорректирует правила для посетителей в течение недели

«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях
Компания скорректирует правила для посетителей в течение недели

Совфед — о «стадной» высылке российских дипломатов

В Кремле уже пригрозили ответными мерами

Совфед — о «стадной» высылке российских дипломатов
В Кремле уже пригрозили ответными мерами

Британский совет прекращает деятельность в России

Соответствующее предписание организация получила от МИДа России

Британский совет прекращает деятельность в России
Соответствующее предписание организация получила от МИДа России

МИД — в ответ на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля

Мария Захарова назвала ситуацию «абсолютным шоу»

МИД — в ответ на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля
Мария Захарова назвала ситуацию «абсолютным шоу»

«Руки прочь». Пикет в защиту Леонида Слуцкого

Сторонники ЛДПР считают обвинения против парламентария заказными

«Руки прочь». Пикет в защиту Леонида Слуцкого
Сторонники ЛДПР считают обвинения против парламентария заказными

Зарегистрировавшие однополый брак россияне уехали из страны

Причиной отъезда стали «незаконные действия и давление со стороны правоохранительных органов»

Зарегистрировавшие однополый брак россияне уехали из страны
Причиной отъезда стали «незаконные действия и давление со стороны правоохранительных органов»

В объявлении «Zю кафе» нашли расистские требования к сотрудникам

Одним из требований для работы в кафе является «славянская внешность»

В объявлении «Zю кафе» нашли расистские требования к сотрудникам
Одним из требований для работы в кафе является «славянская внешность»

Приближение Судного дня, флешмоб #этонеповодубить и новый клип Джастина Тимберлейка
Приближение Судного дня, флешмоб #этонеповодубить и новый клип Джастина Тимберлейка Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Приближение Судного дня, флешмоб #этонеповодубить и новый клип Джастина Тимберлейка

Приближение Судного дня, флешмоб #этонеповодубить и новый клип Джастина Тимберлейка
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Директор Центра Грабаря — о письме сотрудников Путину

Сергеев отметил, уже провел собрания с целью уладить конфликт

Директор Центра Грабаря — о письме сотрудников Путину
Сергеев отметил, уже провел собрания с целью уладить конфликт

Пропущенная экзопланета, новый альбом Эминема и вторая часть интервью Оксимирона
Пропущенная экзопланета, новый альбом Эминема и вторая часть интервью Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Пропущенная экзопланета, новый альбом Эминема и вторая часть интервью Оксимирона

Пропущенная экзопланета, новый альбом Эминема и вторая часть интервью Оксимирона
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В МОК сообщили о подготовке списка спортсменов для участия в Олимпиаде

По каким критериям будут отбирать атлетов — еще неизвестно

В МОК сообщили о подготовке списка спортсменов для участия в Олимпиаде
По каким критериям будут отбирать атлетов — еще неизвестно

Слоган Sports.ru у «Матч ТВ», Google-шпион и блокировка пиратов в Telegram

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Слоган Sports.ru у «Матч ТВ», Google-шпион и блокировка пиратов в Telegram
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Скандал в Pixar, сделка Uber с хакерами и новая короткометражка Нила Бломкампа
Скандал в Pixar, сделка Uber с хакерами и новая короткометражка Нила Бломкампа Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Скандал в Pixar, сделка Uber с хакерами и новая короткометражка Нила Бломкампа

Скандал в Pixar, сделка Uber с хакерами и новая короткометражка Нила Бломкампа
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Константин Райкин призвал «урезонить» Владимира Мединского

По мнению Райкина, министр культуры ему мстит

Константин Райкин призвал «урезонить» Владимира Мединского
По мнению Райкина, министр культуры ему мстит

Хрупкость iPhone X, ускоренная доставка AliExpress и трейлер «Пятидесяти оттенков свободы»
Хрупкость iPhone X, ускоренная доставка AliExpress и трейлер «Пятидесяти оттенков свободы» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Хрупкость iPhone X, ускоренная доставка AliExpress и трейлер «Пятидесяти оттенков свободы»

Хрупкость iPhone X, ускоренная доставка AliExpress и трейлер «Пятидесяти оттенков свободы»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

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