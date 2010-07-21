Как выглядит парк «Феникс» на востоке Москвы, посвященный русским сказкам
Его создал европейский дизайнер в рамках фестиваля «Цветочный джем»
Как выглядит парк «Феникс» на востоке Москвы, посвященный русским сказкам Его создал европейский дизайнер в рамках фестиваля «Цветочный джем»
Театр Табакова поставит спектакль «Конек-Горбунок» в Историческом музее
Премьера состоится 2 и 3 марта
Театр Табакова поставит спектакль «Конек-Горбунок» в Историческом музее Премьера состоится 2 и 3 марта
Парк «Остров мечты» рассказал о новых тематических зонах
Их посвятят героям сказок «Снежная королева», «Буратино» и «Маугли»
Парк «Остров мечты» рассказал о новых тематических зонах Их посвятят героям сказок «Снежная королева», «Буратино» и «Маугли»
В кинотеатрах Москвы пройдут бесплатные показы мультфильмов и сказок
«Москино» устроит более 130 бесплатных кинопоказов с 25 декабря по 10 января
В кинотеатрах Москвы пройдут бесплатные показы мультфильмов и сказок «Москино» устроит более 130 бесплатных кинопоказов с 25 декабря по 10 января
В Москве пройдет фестиваль снеговиков На нем можно будет найти снежную фигуру Чарли Чаплина
В Москве открылось четвертое колесо обозрения
Оно расположилось на территории парка «Сказка» в Крылатском
В Москве открылось четвертое колесо обозрения Оно расположилось на территории парка «Сказка» в Крылатском
В Москве появится первый клоунариум Его обустроят на территории парка «Сказка» в Крылатском
В Москве откроют подземный геологический музей для детей
Музей расположится на территории парка «Сказка» в Крылатском
В Москве откроют подземный геологический музей для детей Музей расположится на территории парка «Сказка» в Крылатском
В Москве появится первое колесо обозрения на солнечных батареях
На каждую из 18 кабинок нанесут изображение одного из героев русских сказок
В Москве появится первое колесо обозрения на солнечных батареях На каждую из 18 кабинок нанесут изображение одного из героев русских сказок
В Крылатском откроется парк с фермой хаски и колесом обозрения
На территории также разместится верёвочный парк и скалодромы