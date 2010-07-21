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Как выглядит парк «Феникс» на востоке Москвы, посвященный русским сказкам

Его создал европейский дизайнер в рамках фестиваля «Цветочный джем»

Как выглядит парк «Феникс» на востоке Москвы, посвященный русским сказкам
Его создал европейский дизайнер в рамках фестиваля «Цветочный джем»

Театр Табакова поставит спектакль «Конек-Горбунок» в Историческом музее

Премьера состоится 2 и 3 марта

Театр Табакова поставит спектакль «Конек-Горбунок» в Историческом музее
Премьера состоится 2 и 3 марта

Парк «Остров мечты» рассказал о новых тематических зонах

Их посвятят героям сказок «Снежная королева», «Буратино» и «Маугли»

Парк «Остров мечты» рассказал о новых тематических зонах
Их посвятят героям сказок «Снежная королева», «Буратино» и «Маугли»

В кинотеатрах Москвы пройдут бесплатные показы мультфильмов и сказок

«Москино» устроит более 130 бесплатных кинопоказов с 25 декабря по 10 января

В кинотеатрах Москвы пройдут бесплатные показы мультфильмов и сказок
«Москино» устроит более 130 бесплатных кинопоказов с 25 декабря по 10 января

В Москве пройдет фестиваль снеговиков

На нем можно будет найти снежную фигуру Чарли Чаплина

В Москве пройдет фестиваль снеговиков
На нем можно будет найти снежную фигуру Чарли Чаплина

В Москве открылось четвертое колесо обозрения

Оно расположилось на территории парка «Сказка» в Крылатском

В Москве открылось четвертое колесо обозрения
Оно расположилось на территории парка «Сказка» в Крылатском

В Москве появится первый клоунариум

Его обустроят на территории парка «Сказка» в Крылатском

В Москве появится первый клоунариум
Его обустроят на территории парка «Сказка» в Крылатском

В Москве откроют подземный геологический музей для детей

Музей расположится на территории парка «Сказка» в Крылатском

В Москве откроют подземный геологический музей для детей
Музей расположится на территории парка «Сказка» в Крылатском

В Москве появится первое колесо обозрения на солнечных батареях

На каждую из 18 кабинок нанесут изображение одного из героев русских сказок

В Москве появится первое колесо обозрения на солнечных батареях
На каждую из 18 кабинок нанесут изображение одного из героев русских сказок

В Крылатском откроется парк с фермой хаски и колесом обозрения

На территории также разместится верёвочный парк и скалодромы

В Крылатском откроется парк с фермой хаски и колесом обозрения
На территории также разместится верёвочный парк и скалодромы

В Москве откроют магазин игрушек Hamleys Старейшая британская сеть магазинов игрушек Hamleys выходит на российский рынок — первый магазин откроется уже в мае в ТЦ «Европейский».

В Москве откроют магазин игрушек Hamleys
Старейшая британская сеть магазинов игрушек Hamleys выходит на российский рынок — первый магазин откроется уже в мае в ТЦ «Европейский».

Магазины терпят убытки из-за запрета парковки на Тверской Магазин игрушек «Сказка» вынужден сократить торговые площади

Магазины терпят убытки из-за запрета парковки на Тверской
Магазин игрушек «Сказка» вынужден сократить торговые площади

Сентендре – для души. Не для жизни Пол часа на электричке от Будапешта, и вы уже здесь. В сказке.

Сентендре – для души. Не для жизни
Пол часа на электричке от Будапешта, и вы уже здесь. В сказке.