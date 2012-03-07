Первый магазин Hamleys был открыт в центре Лондона еще в 1760 году. Сейчас он по-прежнему работает в старом здании, но занимает семь этажей, предлагая игрушки на любой вкус: от конструкторов «Лего» и моделей железной дороги до кукол в человеческий рост. Под брендом Hamleys открыто больше десятка крупных магазинов в самой Великобритании, а также в Дании, ОАЭ, Индии и Саудовской Аравии.

В России развитием сети будет заниматься компания Ideas4retail, совладельцем которой является бизнесмен Александр Мамут. (Он, кстати, владеет также известной британской сетью книжных магазинов Waterstones, и буквально на днях стало известно, что в лондонском магазине на Пиккадилли открылся русскоязычный отдел).

Для Hamleys это уже не первая попытка выйти на отечественный рынок. В 2009 году четырехэтажный магазин должны были открыть на Тверской улице, но в последний момент российский партнер Александр Лопатин отказался от сотрудничества и самостоятельно открыл магазин игрушек под брендом «Сказка». Продажи, правда, оказались невысокими, и год назад «Сказку» пришлось закрыть.