Институт русского языка назвал главные слова 2019 года. Ими стали «пожар» и «протест»
Словарь Collins назвал выражением 2019 года «климатическую забастовку»
«Яндекс» научился понимать современную лексику
Сервис также может составить словарную статью про новые слова
От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон Творчество главного рэпера страны от А до Я
От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон Творчество главного рэпера страны от А до Я
ВШЭ выпустила «Словарь языка интернета.ru»
В новый словарь вошли слова и выражения, которые отражают процесс развития русского языка в Сети за последнее десятилетие
Итоги-2014: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2)Одалиска, русский космизм, Шалтай-Болтай и другие слова и явления, оказавшиеся в лексиконе горожанина в 2014 году — The Village собрал вторую часть традиционного словаря
Итоги-2014: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2) Одалиска, русский космизм, Шалтай-Болтай и другие слова и явления, оказавшиеся в лексиконе горожанина в 2014 году — The Village собрал вторую часть традиционного словаря
Итоги-2014: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1)Няш-мяш, валютные ипотечники, броу-бар и другие слова и явления, оказавшиеся в лексиконе горожанина в 2014 году, — The Village собрал первую часть традиционного словаря
Итоги-2014: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1) Няш-мяш, валютные ипотечники, броу-бар и другие слова и явления, оказавшиеся в лексиконе горожанина в 2014 году, — The Village собрал первую часть традиционного словаря
Краткий словарь кризисных терминов The Village объясняет финансовые термины, которые в последнее время закрепились в новостных лентах
Краткий словарь кризисных терминов The Village объясняет финансовые термины, которые в последнее время закрепились в новостных лентах
На каком языке говорит Россия: 46 универсальных слов и выражений Момон, лаваш, мочить сливу, касик — The Village обновил разговорник, который поможет лучше понимать приезжих из разных городов России
На каком языке говорит Россия: 46 универсальных слов и выражений Момон, лаваш, мочить сливу, касик — The Village обновил разговорник, который поможет лучше понимать приезжих из разных городов России
Словарь риелтора: Что означают сокращения на ЦИАНе The Village разобрался в аббревиатурах, которые часто встречаются на сайтах об аренде и продаже недвижимости
Словарь риелтора: Что означают сокращения на ЦИАНе The Village разобрался в аббревиатурах, которые часто встречаются на сайтах об аренде и продаже недвижимости
На каком языке говорит Россия: ещё 150 слов и выражений Псить, лаваш и душнарь — The Village продолжает работу над разговорником, который поможет лучше понимать приезжих из разных городов России
На каком языке говорит Россия: ещё 150 слов и выражений Псить, лаваш и душнарь — The Village продолжает работу над разговорником, который поможет лучше понимать приезжих из разных городов России
На каком языке говорит Россия Тигрятник, мультифора, шмурдяк — The Village составил небольшой разговорник, который поможет москвичам лучше понимать приезжих из других городов России
На каком языке говорит Россия Тигрятник, мультифора, шмурдяк — The Village составил небольшой разговорник, который поможет москвичам лучше понимать приезжих из других городов России
Итоги 2013: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 3) Пехтинг, селфи, тверк, «что-то пошло не так» и другие слова и выражения, ставшие частью лексикона горожанина в 2013 году, — The Village собрал последнюю часть традиционного словаря.
Итоги 2013: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 3) Пехтинг, селфи, тверк, «что-то пошло не так» и другие слова и выражения, ставшие частью лексикона горожанина в 2013 году, — The Village собрал последнюю часть традиционного словаря.
Итоги 2013: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1) 3D-принтер, абажур из либералов, песня столичного градоначальника и другие слова и явления, оказавшиеся в лексиконе горожанина в 2013 году — The Village собрал первую часть традиционного словаря.
Итоги 2013: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1) 3D-принтер, абажур из либералов, песня столичного градоначальника и другие слова и явления, оказавшиеся в лексиконе горожанина в 2013 году — The Village собрал первую часть традиционного словаря.
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
Русско-московский разговорник The Village составил небольшой разговорник, который поможет горожанам разных национальностей общаться друг с другом.
Русско-московский разговорник The Village составил небольшой разговорник, который поможет горожанам разных национальностей общаться друг с другом.
Итоги 2012: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 3) Кто такой стыцамен, куда исчезли часы патриарха, какие проблемы у Андрея Аршавина и чем прославился Павел Дуров — The Village собрал финальную часть словаря горожанина 2012 года.
Итоги 2012: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 3) Кто такой стыцамен, куда исчезли часы патриарха, какие проблемы у Андрея Аршавина и чем прославился Павел Дуров — The Village собрал финальную часть словаря горожанина 2012 года.
Дистанционное обучение: Бизнес-модели в урбанистике The Village продолжает рассказывать о том, как проходит обучение по теме «Горожане как потребители» на «Стрелке». В новом выпуске — о том, как применить идеи бизнес-моделей при проектировании районов.
Дистанционное обучение: Бизнес-модели в урбанистике The Village продолжает рассказывать о том, как проходит обучение по теме «Горожане как потребители» на «Стрелке». В новом выпуске — о том, как применить идеи бизнес-моделей при проектировании районов.
Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года Шеф-редактор Conde Nast Digital Данила Антоновский специально для The Village подготовил список главных слов и фраз 2010 года
Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года Шеф-редактор Conde Nast Digital Данила Антоновский специально для The Village подготовил список главных слов и фраз 2010 года
О генплане Москвы сняли фильм Документальный фильм о Генеральном плане развития Москвы до 2025 года на этой неделе покажут по телеканалу "Столица".
О генплане Москвы сняли фильм Документальный фильм о Генеральном плане развития Москвы до 2025 года на этой неделе покажут по телеканалу "Столица".
Новый словарь: IMHO, VIP и другие необходимые слова В русском языке наконец официально появятся «необходимые» слова, такие как «айсикью» «имхо» и «никнейм». В новый словарь войдет порядка 25 тысяч слов и устойчивых выражений. Словарь современного русского языка увидит свет в 2010 году. Он создается по заказу Министерства образования и науки. Газета "Труд" от нового словаря в восторге, но у нас возникли некоторые сомнения.
Новый словарь: IMHO, VIP и другие необходимые слова В русском языке наконец официально появятся «необходимые» слова, такие как «айсикью» «имхо» и «никнейм». В новый словарь войдет порядка 25 тысяч слов и устойчивых выражений. Словарь современного русского языка увидит свет в 2010 году. Он создается по заказу Министерства образования и науки. Газета "Труд" от нового словаря в восторге, но у нас возникли некоторые сомнения.
Порно-словарь За десятилетия существования порноиндустрия обросла своими условными знаками, понятиями и терминами и всерьез начала претендовать на звание если не искусства, то хотя бы науки. Профессиональные порнодеятели знают назубок кучу аббревиатур и ориентируются во множестве названий. Из длинного списка must know мы отобрали на первый взгляд самые безобидные вещи, которые уже начали проникать...
Порно-словарь За десятилетия существования порноиндустрия обросла своими условными знаками, понятиями и терминами и всерьез начала претендовать на звание если не искусства, то хотя бы науки. Профессиональные порнодеятели знают назубок кучу аббревиатур и ориентируются во множестве названий. Из длинного списка must know мы отобрали на первый взгляд самые безобидные вещи, которые уже начали проникать...
Славарь Словарь новых московских модников non edited version, которая к сожалению мало чем отличается от edited и мои ответы на него, которые я посылал в Большой Город.