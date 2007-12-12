Новый словарь: IMHO, VIP и другие необходимые слова В русском языке наконец официально появятся «необходимые» слова, такие как «айсикью» «имхо» и «никнейм». В новый словарь войдет порядка 25 тысяч слов и устойчивых выражений. Словарь современного русского языка увидит свет в 2010 году. Он создается по заказу Министерства образования и науки. Газета "Труд" от нового словаря в восторге, но у нас возникли некоторые сомнения.