Институт русского языка назвал главные слова 2019 года. Ими стали «пожар» и «протест»
Словарь Collins назвал выражением 2019 года «климатическую забастовку»
Институт русского языка назвал главные слова 2019 года. Ими стали «пожар» и «протест» Словарь Collins назвал выражением 2019 года «климатическую забастовку»
«Яндекс» научился понимать современную лексику
Сервис также может составить словарную статью про новые слова
«Яндекс» научился понимать современную лексику Сервис также может составить словарную статью про новые слова
От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон Творчество главного рэпера страны от А до Я
От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон Творчество главного рэпера страны от А до Я
ВШЭ выпустила «Словарь языка интернета.ru»
В новый словарь вошли слова и выражения, которые отражают процесс развития русского языка в Сети за последнее десятилетие
ВШЭ выпустила «Словарь языка интернета.ru» В новый словарь вошли слова и выражения, которые отражают процесс развития русского языка в Сети за последнее десятилетие
Итоги-2014: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2)Одалиска, русский космизм, Шалтай-Болтай и другие слова и явления, оказавшиеся в лексиконе горожанина в 2014 году — The Village собрал вторую часть традиционного словаря
Итоги-2014: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2) Одалиска, русский космизм, Шалтай-Болтай и другие слова и явления, оказавшиеся в лексиконе горожанина в 2014 году — The Village собрал вторую часть традиционного словаря
Итоги-2014: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1)Няш-мяш, валютные ипотечники, броу-бар и другие слова и явления, оказавшиеся в лексиконе горожанина в 2014 году, — The Village собрал первую часть традиционного словаря
Итоги-2014: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1) Няш-мяш, валютные ипотечники, броу-бар и другие слова и явления, оказавшиеся в лексиконе горожанина в 2014 году, — The Village собрал первую часть традиционного словаря
Краткий словарь кризисных терминов The Village объясняет финансовые термины, которые в последнее время закрепились в новостных лентах
Краткий словарь кризисных терминов The Village объясняет финансовые термины, которые в последнее время закрепились в новостных лентах
На каком языке говорит Россия: 46 универсальных слов и выражений Момон, лаваш, мочить сливу, касик — The Village обновил разговорник, который поможет лучше понимать приезжих из разных городов России
На каком языке говорит Россия: 46 универсальных слов и выражений Момон, лаваш, мочить сливу, касик — The Village обновил разговорник, который поможет лучше понимать приезжих из разных городов России
На каком языке говорит Россия: ещё 150 слов и выражений Псить, лаваш и душнарь — The Village продолжает работу над разговорником, который поможет лучше понимать приезжих из разных городов России
На каком языке говорит Россия: ещё 150 слов и выражений Псить, лаваш и душнарь — The Village продолжает работу над разговорником, который поможет лучше понимать приезжих из разных городов России
На каком языке говорит Россия Тигрятник, мультифора, шмурдяк — The Village составил небольшой разговорник, который поможет москвичам лучше понимать приезжих из других городов России
На каком языке говорит Россия Тигрятник, мультифора, шмурдяк — The Village составил небольшой разговорник, который поможет москвичам лучше понимать приезжих из других городов России
Итоги 2013: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 3) Пехтинг, селфи, тверк, «что-то пошло не так» и другие слова и выражения, ставшие частью лексикона горожанина в 2013 году, — The Village собрал последнюю часть традиционного словаря.
Итоги 2013: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 3) Пехтинг, селфи, тверк, «что-то пошло не так» и другие слова и выражения, ставшие частью лексикона горожанина в 2013 году, — The Village собрал последнюю часть традиционного словаря.
Итоги 2013: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1) 3D-принтер, абажур из либералов, песня столичного градоначальника и другие слова и явления, оказавшиеся в лексиконе горожанина в 2013 году — The Village собрал первую часть традиционного словаря.
Итоги 2013: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1) 3D-принтер, абажур из либералов, песня столичного градоначальника и другие слова и явления, оказавшиеся в лексиконе горожанина в 2013 году — The Village собрал первую часть традиционного словаря.
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
Русско-московский разговорник The Village составил небольшой разговорник, который поможет горожанам разных национальностей общаться друг с другом.
Русско-московский разговорник The Village составил небольшой разговорник, который поможет горожанам разных национальностей общаться друг с другом.
Итоги 2012: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 3) Кто такой стыцамен, куда исчезли часы патриарха, какие проблемы у Андрея Аршавина и чем прославился Павел Дуров — The Village собрал финальную часть словаря горожанина 2012 года.
Итоги 2012: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 3) Кто такой стыцамен, куда исчезли часы патриарха, какие проблемы у Андрея Аршавина и чем прославился Павел Дуров — The Village собрал финальную часть словаря горожанина 2012 года.
Дистанционное обучение: Бизнес-модели в урбанистике The Village продолжает рассказывать о том, как проходит обучение по теме «Горожане как потребители» на «Стрелке». В новом выпуске — о том, как применить идеи бизнес-моделей при проектировании районов.
Дистанционное обучение: Бизнес-модели в урбанистике The Village продолжает рассказывать о том, как проходит обучение по теме «Горожане как потребители» на «Стрелке». В новом выпуске — о том, как применить идеи бизнес-моделей при проектировании районов.
Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года Шеф-редактор Conde Nast Digital Данила Антоновский специально для The Village подготовил список главных слов и фраз 2010 года
Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года Шеф-редактор Conde Nast Digital Данила Антоновский специально для The Village подготовил список главных слов и фраз 2010 года
О генплане Москвы сняли фильм Документальный фильм о Генеральном плане развития Москвы до 2025 года на этой неделе покажут по телеканалу "Столица".
О генплане Москвы сняли фильм Документальный фильм о Генеральном плане развития Москвы до 2025 года на этой неделе покажут по телеканалу "Столица".
Новый словарь: IMHO, VIP и другие необходимые слова В русском языке наконец официально появятся «необходимые» слова, такие как «айсикью» «имхо» и «никнейм». В новый словарь войдет порядка 25 тысяч слов и устойчивых выражений. Словарь современного русского языка увидит свет в 2010 году. Он создается по заказу Министерства образования и науки. Газета "Труд" от нового словаря в восторге, но у нас возникли некоторые сомнения.
Новый словарь: IMHO, VIP и другие необходимые слова В русском языке наконец официально появятся «необходимые» слова, такие как «айсикью» «имхо» и «никнейм». В новый словарь войдет порядка 25 тысяч слов и устойчивых выражений. Словарь современного русского языка увидит свет в 2010 году. Он создается по заказу Министерства образования и науки. Газета "Труд" от нового словаря в восторге, но у нас возникли некоторые сомнения.
Порно-словарь За десятилетия существования порноиндустрия обросла своими условными знаками, понятиями и терминами и всерьез начала претендовать на звание если не искусства, то хотя бы науки. Профессиональные порнодеятели знают назубок кучу аббревиатур и ориентируются во множестве названий. Из длинного списка must know мы отобрали на первый взгляд самые безобидные вещи, которые уже начали проникать...