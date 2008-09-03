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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На вечеринке в «Смене 2.0» распылили перцовку. Гости пожаловались на халатность организаторов

В соцсетях сообщают об угрозах со стороны команды клуба

На вечеринке в «Смене 2.0» распылили перцовку. Гости пожаловались на халатность организаторов

От БГ до «Хадн Дадн»: Независимые книжные проведут музыкальный онлайн-марафон

Событие пройдет 31 мая, выступления продлятся с 13:00 до 23:00

От БГ до «Хадн Дадн»: Независимые книжные проведут музыкальный онлайн-марафон

В «Смене» отпразднуют четырехлетие передачи Никиты Забелина Resonance

Среди гостей: Inner Lakes, Linda Lazarov, Damie и Marcus L

В «Смене» отпразднуют четырехлетие передачи Никиты Забелина Resonance

На предновогодней вечеринке в «Смене 2.0» выступит Кедр Ливанский

В лайнапе артисты, выступающие в жанрах raw и лоу-фай-хаус

На предновогодней вечеринке в «Смене 2.0» выступит Кедр Ливанский

Премьера нового фильма Ларса фон Триера, вечеринка с NU и фестиваль лютой музыки «Злоба»
Премьера нового фильма Ларса фон Триера, вечеринка с NU и фестиваль лютой музыки «Злоба» Куда пойти в выходные в Москве
Премьера нового фильма Ларса фон Триера, вечеринка с NU и фестиваль лютой музыки «Злоба»

Премьера нового фильма Ларса фон Триера, вечеринка с NU и фестиваль лютой музыки «Злоба»
Куда пойти в выходные в Москве

«Смена» проведет образовательные вечеринки о городах в истории музыки

Первым городом в цикле мероприятий станет Детройт

«Смена» проведет образовательные вечеринки о городах в истории музыки

Команда «Смены» организует вечеринку со скейт-соревнованиями

Мероприятие делится на дневную и ночную части

Команда «Смены» организует вечеринку со скейт-соревнованиями

Клип на новый сингл группы «Увула» — «Ты и твоя тень»
Клип на новый сингл группы «Увула» — «Ты и твоя тень» Премьера на The Village: Дубна и конфронтация с самим собой в клипе на новую песню московско-петербургской группы
Клип на новый сингл группы «Увула» — «Ты и твоя тень»

Клип на новый сингл группы «Увула» — «Ты и твоя тень»
Премьера на The Village: Дубна и конфронтация с самим собой в клипе на новую песню московско-петербургской группы

Организаторы «Поникараоке» сообщили о переносе вечеринки из «Смены»

Пространство временно отказалось от проведения мероприятий по техническим причинам

Организаторы «Поникараоке» сообщили о переносе вечеринки из «Смены»

Встреча с Сапрыкиным, презентация альбома «Супер Сизый Кинг» и вечер японского нойза
Встреча с Сапрыкиным, презентация альбома «Супер Сизый Кинг» и вечер японского нойза Самые интересные мероприятия этого уик-энда
Встреча с Сапрыкиным, презентация альбома «Супер Сизый Кинг» и вечер японского нойза

Встреча с Сапрыкиным, презентация альбома «Супер Сизый Кинг» и вечер японского нойза
Самые интересные мероприятия этого уик-энда

21-летие «Пропаганды», концерт Ic3peak, показ фильмов Джармуша и открытие клуба «Смена»
21-летие «Пропаганды», концерт Ic3peak, показ фильмов Джармуша и открытие клуба «Смена» Подборка интересных мероприятий этих выходных
21-летие «Пропаганды», концерт Ic3peak, показ фильмов Джармуша и открытие клуба «Смена»

21-летие «Пропаганды», концерт Ic3peak, показ фильмов Джармуша и открытие клуба «Смена»
Подборка интересных мероприятий этих выходных

Клуб «Смена» закрывается

С вечера пятницы по утро воскресенья в клубе пройдёт прощальная вечеринка

Клуб «Смена» закрывается

В «Никола-Ленивце» пройдёт гастрокэмп «Смена»

Мероприятие объединит шеф-поваров из России и Европы, а также местных фермеров

В «Никола-Ленивце» пройдёт гастрокэмп «Смена»

Зачем ехать в Казань

Зачем ехать в КазаньС помощью жителей Казани The Village узнал, что отличает столицу Татарстана от других городов России

Зачем ехать в Казань

Зачем ехать в Казань
С помощью жителей Казани The Village узнал, что отличает столицу Татарстана от других городов России

Рядом со станцией метро «Китай-город» открывается клуб «Смена»

В клубе будут проводить рок-концерты, а также вечеринки с электронной музыкой

Рядом со станцией метро «Китай-город» открывается клуб «Смена»

Эксперимент: Сколько проходят официанты за смену
Эксперимент: Сколько проходят официанты за смену The Village посчитал шаги троих официантов за 12-часовую смену и поговорил с ними об особенностях работы.
Эксперимент: Сколько проходят официанты за смену

Эксперимент: Сколько проходят официанты за смену
The Village посчитал шаги троих официантов за 12-часовую смену и поговорил с ними об особенностях работы.

Как провести Новый год?
Как провести Новый год? Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.
Как провести Новый год?

Как провести Новый год?
Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.

Комиссионный фотоподвал Казалось бы, уже практически невозможно отыскать такие фотографические атрефакты как реле времени, кюветы, кинокамеры советского периода, резаки для бумаги, осветители, экспонометры и крышечки к фотоаппаратам типа «Зенит», но все это непонятным образом продается в фотокомиссионном магазине и не где-нибудь там, а в самом центре города, на Невском проспекте.

Комиссионный фотоподвал