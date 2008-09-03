На вечеринке в «Смене 2.0» распылили перцовку. Гости пожаловались на халатность организаторов
В соцсетях сообщают об угрозах со стороны команды клуба
От БГ до «Хадн Дадн»: Независимые книжные проведут музыкальный онлайн-марафон
Событие пройдет 31 мая, выступления продлятся с 13:00 до 23:00
В «Смене» отпразднуют четырехлетие передачи Никиты Забелина Resonance
Среди гостей: Inner Lakes, Linda Lazarov, Damie и Marcus L
На предновогодней вечеринке в «Смене 2.0» выступит Кедр Ливанский
В лайнапе артисты, выступающие в жанрах raw и лоу-фай-хаус
Премьера нового фильма Ларса фон Триера, вечеринка с NU и фестиваль лютой музыки «Злоба» Куда пойти в выходные в Москве
«Смена» проведет образовательные вечеринки о городах в истории музыки
Первым городом в цикле мероприятий станет Детройт
Команда «Смены» организует вечеринку со скейт-соревнованиями
Мероприятие делится на дневную и ночную части
Клип на новый сингл группы «Увула» — «Ты и твоя тень» Премьера на The Village: Дубна и конфронтация с самим собой в клипе на новую песню московско-петербургской группы
Организаторы «Поникараоке» сообщили о переносе вечеринки из «Смены»
Пространство временно отказалось от проведения мероприятий по техническим причинам
Встреча с Сапрыкиным, презентация альбома «Супер Сизый Кинг» и вечер японского нойза Самые интересные мероприятия этого уик-энда
21-летие «Пропаганды», концерт Ic3peak, показ фильмов Джармуша и открытие клуба «Смена» Подборка интересных мероприятий этих выходных
Клуб «Смена» закрывается
С вечера пятницы по утро воскресенья в клубе пройдёт прощальная вечеринка
В «Никола-Ленивце» пройдёт гастрокэмп «Смена»
Мероприятие объединит шеф-поваров из России и Европы, а также местных фермеров
Зачем ехать в КазаньС помощью жителей Казани The Village узнал, что отличает столицу Татарстана от других городов России
Зачем ехать в Казань С помощью жителей Казани The Village узнал, что отличает столицу Татарстана от других городов России
Рядом со станцией метро «Китай-город» открывается клуб «Смена»
В клубе будут проводить рок-концерты, а также вечеринки с электронной музыкой