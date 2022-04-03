На следующей неделе в Москву придет «циклоническая бездна» с заморозками и мокрым снегом
Нормальная погода вернется в столицу к концу апреля
В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за метели
В городе ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
В Москве резко испортилась погода. МЧС предупредило о мокром снеге и метели
Прежнее тепло вернется только к концу недели
На следующей неделе в Москве похолодает и выпадет снег
Температура приблизится к мартовской норме
Москвичей предупредили о сильном снеге и метели вечером в субботу (обновление)
Ветер будет скоростью до 20 метров в секунду
Не невидимый снег, а пыль: Городские службы объяснили, что на самом деле убирают на дорогах
Легче не стало
Целая площадь искусственного снега на ярмарке в «Зарядье»
Хоть где-то теперь можно поиграть в снежки
В конце недели москвичей ожидают мощные дожди со снегом и гололедица
Синоптики называют эту ситуацию «погодными качелями»
Эксперты МГУ: Реагенты разрушают даже машины и мосты, не только обувь
Власти считают, что вещества безопасны
За две зимы Москва потратит на уборку снега 2 миллиарда рублей
За прошлые два года власти потратили еще больше
МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, дожде и сильном ветре
Непогода продлится в течение всего дня
В Москве продлили «оранжевый» уровень опасности из-за холода (обновлено)
Горожан ожидает мокрый снег и ветер
На следующей неделе Москву ждут скачки атмосферного давления и первый снег
Синоптики предупредили, что на европейскую часть страны надвигается циклон из Арктики
Синоптики предупредили москвичей о снеге
Осадки ожидаются все выходные. Потеплеет в столице только в понедельник
Москвичей предупредили о «рецидиве зимы» на следующей неделе
В середине недели в столице может выпасть около трети месячной нормы осадков
Весь день в Москве будет идти мокрый снег с сильным ветром
Пик непогоды придется на середину дня
«Желтый» уровень опасности в Москве продлили до пятницы
Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду
В Москве объявили «желтый» уровень опасности. Завтра в городе ожидается метель
Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду
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