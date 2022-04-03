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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Поездка на дачу отменяется»
«Поездка на дачу отменяется» Собрали кадры с майским снегопадом в Москве
«Поездка на дачу отменяется»

«Поездка на дачу отменяется»
Собрали кадры с майским снегопадом в Москве

В Москве выпало 45 % от нормы осадков за месяц! Снегопад продолжается
Прогноз
3 апреля 2022

В Москве выпало 45 % от нормы осадков за месяц! Снегопад продолжается

И снова зима! В первые дни апреля москвичей ждет мокрый снег
Прогноз
30 марта 2022

И снова зима! В первые дни апреля москвичей ждет мокрый снег

Москва превратилась в зимнюю сказку
Москва превратилась в зимнюю сказку Лучшие предновогодние фото парков и заснеженных улиц
Москва превратилась в зимнюю сказку

Москва превратилась в зимнюю сказку
Лучшие предновогодние фото парков и заснеженных улиц

Во дворах Москвы и Подмосковья появились снеговики
Во дворах Москвы и Подмосковья появились снеговики Собрали лучших!
Во дворах Москвы и Подмосковья появились снеговики

Во дворах Москвы и Подмосковья появились снеговики
Собрали лучших!

В Москве прошел сильнейший снегопад за всю послевоенную историю
В Москве прошел сильнейший снегопад за всю послевоенную историю
В Москве прошел сильнейший снегопад за всю послевоенную историю

В Москве прошел сильнейший снегопад за всю послевоенную историю

Москву накроет снег! А к концу месяца могут прийти январские морозы
Прогноз
14 ноября 2021

Москву накроет снег! А к концу месяца могут прийти январские морозы

Настоящая весна уже близко — снег в Москве растает в начале следующей недели
Прогноз
5 апреля 2021

Настоящая весна уже близко — снег в Москве растает в начале следующей недели

Москву накроет новая волна снега. Но всего на один день!
Прогноз
12 марта 2021

Москву накроет новая волна снега. Но всего на один день!

В Москву опять придет снегопад
Прогноз
27 января 2021

В Москву опять придет снегопад

На следующей неделе в Москву придет сибирская зима
Прогноз
обновлено8 января 2021

На следующей неделе в Москву придет сибирская зима

Зима в Москву придет только в конце ноября
Прогноз
29 октября 2020

Зима в Москву придет только в конце ноября

В Москву в ближайшие ночи придет снег, но ненадолго
Прогноз
19 октября 2020

В Москву в ближайшие ночи придет снег, но ненадолго

Прогноз
12 октября 2020

В выходные в Москве ожидается первый снег

На следующей неделе в Москву придет «циклоническая бездна» с заморозками и мокрым снегом

Нормальная погода вернется в столицу к концу апреля

На следующей неделе в Москву придет «циклоническая бездна» с заморозками и мокрым снегом

В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за метели

В городе ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду

В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за метели

В Москве резко испортилась погода. МЧС предупредило о мокром снеге и метели

Прежнее тепло вернется только к концу недели

В Москве резко испортилась погода. МЧС предупредило о мокром снеге и метели

На следующей неделе в Москве похолодает и выпадет снег

Температура приблизится к мартовской норме

На следующей неделе в Москве похолодает и выпадет снег

Москвичей предупредили о сильном снеге и метели вечером в субботу (обновление)

Ветер будет скоростью до 20 метров в секунду

Москвичей предупредили о сильном снеге и метели вечером в субботу (обновление)

Не невидимый снег, а пыль: Городские службы объяснили, что на самом деле убирают на дорогах

Легче не стало

Не невидимый снег, а пыль: Городские службы объяснили, что на самом деле убирают на дорогах

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде

Сейчас в городе на 10 градусов теплее нормы

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде

В центр Москвы завезли снег (обновлено)

На Красной площади его даже огородили забором

В центр Москвы завезли снег (обновлено)

Целая площадь искусственного снега на ярмарке в «Зарядье»

Хоть где-то теперь можно поиграть в снежки

Целая площадь искусственного снега на ярмарке в «Зарядье»

В выходные на дорогах появится «ледяной панцирь»

Также город припорошит снегом

В выходные на дорогах появится «ледяной панцирь»

В конце недели москвичей ожидают мощные дожди со снегом и гололедица

Синоптики называют эту ситуацию «погодными качелями»

В конце недели москвичей ожидают мощные дожди со снегом и гололедица

Эксперты МГУ: Реагенты разрушают даже машины и мосты, не только обувь

Власти считают, что вещества безопасны

Эксперты МГУ: Реагенты разрушают даже машины и мосты, не только обувь

Москву на этой неделе ждет морозная и солнечная погода

Со среды в столице ощутимо похолодает

Москву на этой неделе ждет морозная и солнечная погода

За две зимы Москва потратит на уборку снега 2 миллиарда рублей

За прошлые два года власти потратили еще больше

За две зимы Москва потратит на уборку снега 2 миллиарда рублей

В Москве потеплеет в начале ноября

Температура будет выше климатической нормы

В Москве потеплеет в начале ноября

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, дожде и сильном ветре

Непогода продлится в течение всего дня

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, дожде и сильном ветре

Скользкие улицы: Как подготовить машину к зиме
ПРОМО
Скользкие улицы: Как подготовить машину к зиме И почему эти советы пригодятся всем
Скользкие улицы: Как подготовить машину к зиме
ПРОМО

Скользкие улицы: Как подготовить машину к зиме
И почему эти советы пригодятся всем

В Москве продлили «оранжевый» уровень опасности из-за холода (обновлено)

Горожан ожидает мокрый снег и ветер

В Москве продлили «оранжевый» уровень опасности из-за холода (обновлено)

На следующей неделе Москву ждут скачки атмосферного давления и первый снег

Синоптики предупредили, что на европейскую часть страны надвигается циклон из Арктики

На следующей неделе Москву ждут скачки атмосферного давления и первый снег

Синоптики предупредили москвичей о снеге

Осадки ожидаются все выходные. Потеплеет в столице только в понедельник

Синоптики предупредили москвичей о снеге

Москвичей предупредили о «рецидиве зимы» на следующей неделе

В середине недели в столице может выпасть около трети месячной нормы осадков

Москвичей предупредили о «рецидиве зимы» на следующей неделе

Весь день в Москве будет идти мокрый снег с сильным ветром

Пик непогоды придется на середину дня

Весь день в Москве будет идти мокрый снег с сильным ветром

«Желтый» уровень опасности в Москве продлили до пятницы

Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду

«Желтый» уровень опасности в Москве продлили до пятницы

В Москве объявили «желтый» уровень опасности. Завтра в городе ожидается метель

Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду

В Москве объявили «желтый» уровень опасности. Завтра в городе ожидается метель

Снежинка-террорист, «Титаник» и блокада: Художники осмысляют снежную катастрофу в Петербурге
Снежинка-террорист, «Титаник» и блокада: Художники осмысляют снежную катастрофу в Петербурге А также: букеты из грязного снега, BeGlow и «Большой ковш»
Снежинка-террорист, «Титаник» и блокада: Художники осмысляют снежную катастрофу в Петербурге

Снежинка-террорист, «Титаник» и блокада: Художники осмысляют снежную катастрофу в Петербурге
А также: букеты из грязного снега, BeGlow и «Большой ковш»

Где в России лучше и хуже всего убирают снег

Лучше всего чистят дворы и дороги в сибирских городах

Где в России лучше и хуже всего убирают снег

Снег в Москве пролежит до апреля

Сугробы в феврале и марте продолжат расти

Снег в Москве пролежит до апреля

Снежная крепость жителей Кунцева, протестующих против застройки

Бастион появился на улице Ивана Франка

Снежная крепость жителей Кунцева, протестующих против застройки

Как Москва справляется с самым мощным снегопадом почти за 70 лет
Как Москва справляется с самым мощным снегопадом почти за 70 лет К понедельнику сугробы вырастут до полуметра
Как Москва справляется с самым мощным снегопадом почти за 70 лет

Как Москва справляется с самым мощным снегопадом почти за 70 лет
К понедельнику сугробы вырастут до полуметра

В выходные в Москве ожидается самый сильный снегопад за зиму

Синоптики прогнозируют выпадение 14–17 миллиметров осадков

В выходные в Москве ожидается самый сильный снегопад за зиму

Два человека погибли из-за падения снега с крыш в Москве

Мужчина скончался в НИИ имени Склифосовского после нескольких дней лечения

Два человека погибли из-за падения снега с крыш в Москве

Cугробы Петербурга: Как город занесло снегом (и как его пытаются убирать)
Cугробы Петербурга: Как город занесло снегом (и как его пытаются убирать) Фоторепортаж с улиц заснеженного Петербурга, передвигаться по которому с каждым днем все сложнее
Cугробы Петербурга: Как город занесло снегом (и как его пытаются убирать)

Cугробы Петербурга: Как город занесло снегом (и как его пытаются убирать)
Фоторепортаж с улиц заснеженного Петербурга, передвигаться по которому с каждым днем все сложнее

В Москве продлили «желтый» уровень опасности

Синоптики прогнозируют сильный ветер и похолодание до минус 12 градусов

В Москве продлили «желтый» уровень опасности

Самолет «Уральских авиалиний» перевез пассажиров из Внукова в Домодедово

Во время снегопада рейс авиакомпании, летевший через Москву, изначально сел не в аэропорту назначения

Самолет «Уральских авиалиний» перевез пассажиров из Внукова в Домодедово

Снег с московских дорог решили перебрасывать на газоны

Для этого на крупных шоссе и автомагистралях будут использовать роторы

Снег с московских дорог решили перебрасывать на газоны

Ученые обнаружили более 700 потенциально опасных веществ в московском снеге

Специалисты предложили властям изменить мониторинг состояния окружающей среды

Ученые обнаружили более 700 потенциально опасных веществ в московском снеге

Москвичам пообещали зимний пейзаж в выходные

В ночь на воскресенье выпадет снег и образуется гололедица

Москвичам пообещали зимний пейзаж в выходные

На выходных в Москве ожидается снег и высокое атмосферное давление

В воскресенье возможны заморозки, а в понедельник ожидается гололед

На выходных в Москве ожидается снег и высокое атмосферное давление

Отказаться от машин сегодня вечером из-за мокрого снега

Водителей предупредили о скользких дорогах

Отказаться от машин сегодня вечером из-за мокрого снега

На следующей неделе в Москве ожидается предзимняя погода без солнца

Горожан ждут осадки в виде дождя и снега и минусовые температуры

На следующей неделе в Москве ожидается предзимняя погода без солнца

Сентябрьский град в Москве

Пользователи соцсетей делятся фотографиями не типичного для ранней осени явления

Сентябрьский град в Москве

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве и области

Горожан ожидают сильный ветер и гроза

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве и области

МЧС предупредило о вечернем усилении ветра и грозе

Также горожан ожидает аномально низкое давление

МЧС предупредило о вечернем усилении ветра и грозе

На завтра в Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра

Также горожан ожидают продолжительные дожди и пониженное давление

На завтра в Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра

На завтра в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра

Также горожан ожидает аномально низкое давление

На завтра в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра

Бордель с куклой на час, метро без детей и возвращение зимы

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Бордель с куклой на час, метро без детей и возвращение зимы

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