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На следующей неделе в Москву придет «циклоническая бездна» с заморозками и мокрым снегом

Нормальная погода вернется в столицу к концу апреля

На следующей неделе в Москву придет «циклоническая бездна» с заморозками и мокрым снегом
Нормальная погода вернется в столицу к концу апреля

В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за метели

В городе ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду

В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за метели
В городе ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду

В Москве резко испортилась погода. МЧС предупредило о мокром снеге и метели

Прежнее тепло вернется только к концу недели

В Москве резко испортилась погода. МЧС предупредило о мокром снеге и метели
Прежнее тепло вернется только к концу недели

На следующей неделе в Москве похолодает и выпадет снег

Температура приблизится к мартовской норме

На следующей неделе в Москве похолодает и выпадет снег
Температура приблизится к мартовской норме

Москвичей предупредили о сильном снеге и метели вечером в субботу (обновление)

Ветер будет скоростью до 20 метров в секунду

Москвичей предупредили о сильном снеге и метели вечером в субботу (обновление)
Ветер будет скоростью до 20 метров в секунду

Не невидимый снег, а пыль: Городские службы объяснили, что на самом деле убирают на дорогах

Легче не стало

Не невидимый снег, а пыль: Городские службы объяснили, что на самом деле убирают на дорогах
Легче не стало

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде

Сейчас в городе на 10 градусов теплее нормы

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде
Сейчас в городе на 10 градусов теплее нормы

В центр Москвы завезли снег (обновлено)

На Красной площади его даже огородили забором

В центр Москвы завезли снег (обновлено)
На Красной площади его даже огородили забором

Целая площадь искусственного снега на ярмарке в «Зарядье»

Хоть где-то теперь можно поиграть в снежки

Целая площадь искусственного снега на ярмарке в «Зарядье»
Хоть где-то теперь можно поиграть в снежки

В выходные на дорогах появится «ледяной панцирь»

Также город припорошит снегом

В выходные на дорогах появится «ледяной панцирь»
Также город припорошит снегом

В конце недели москвичей ожидают мощные дожди со снегом и гололедица

Синоптики называют эту ситуацию «погодными качелями»

В конце недели москвичей ожидают мощные дожди со снегом и гололедица
Синоптики называют эту ситуацию «погодными качелями»

Эксперты МГУ: Реагенты разрушают даже машины и мосты, не только обувь

Власти считают, что вещества безопасны

Эксперты МГУ: Реагенты разрушают даже машины и мосты, не только обувь
Власти считают, что вещества безопасны

Москву на этой неделе ждет морозная и солнечная погода

Со среды в столице ощутимо похолодает

Москву на этой неделе ждет морозная и солнечная погода
Со среды в столице ощутимо похолодает

За две зимы Москва потратит на уборку снега 2 миллиарда рублей

За прошлые два года власти потратили еще больше

За две зимы Москва потратит на уборку снега 2 миллиарда рублей
За прошлые два года власти потратили еще больше

В Москве потеплеет в начале ноября

Температура будет выше климатической нормы

В Москве потеплеет в начале ноября
Температура будет выше климатической нормы

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, дожде и сильном ветре

Непогода продлится в течение всего дня

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, дожде и сильном ветре
Непогода продлится в течение всего дня

Скользкие улицы: Как подготовить машину к зиме
ПРОМО
Скользкие улицы: Как подготовить машину к зиме И почему эти советы пригодятся всем
Скользкие улицы: Как подготовить машину к зиме
ПРОМО

Скользкие улицы: Как подготовить машину к зиме
И почему эти советы пригодятся всем

В Москве продлили «оранжевый» уровень опасности из-за холода (обновлено)

Горожан ожидает мокрый снег и ветер

В Москве продлили «оранжевый» уровень опасности из-за холода (обновлено)
Горожан ожидает мокрый снег и ветер

На следующей неделе Москву ждут скачки атмосферного давления и первый снег

Синоптики предупредили, что на европейскую часть страны надвигается циклон из Арктики

На следующей неделе Москву ждут скачки атмосферного давления и первый снег
Синоптики предупредили, что на европейскую часть страны надвигается циклон из Арктики

Синоптики предупредили москвичей о снеге

Осадки ожидаются все выходные. Потеплеет в столице только в понедельник

Синоптики предупредили москвичей о снеге
Осадки ожидаются все выходные. Потеплеет в столице только в понедельник

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