На следующей неделе в Москву придет «циклоническая бездна» с заморозками и мокрым снегом
Нормальная погода вернется в столицу к концу апреля
На следующей неделе в Москву придет «циклоническая бездна» с заморозками и мокрым снегом Нормальная погода вернется в столицу к концу апреля
В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за метели
В городе ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за метели В городе ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
В Москве резко испортилась погода. МЧС предупредило о мокром снеге и метели
Прежнее тепло вернется только к концу недели
В Москве резко испортилась погода. МЧС предупредило о мокром снеге и метели Прежнее тепло вернется только к концу недели
На следующей неделе в Москве похолодает и выпадет снег
Температура приблизится к мартовской норме
На следующей неделе в Москве похолодает и выпадет снег Температура приблизится к мартовской норме
Москвичей предупредили о сильном снеге и метели вечером в субботу (обновление)
Ветер будет скоростью до 20 метров в секунду
Москвичей предупредили о сильном снеге и метели вечером в субботу (обновление) Ветер будет скоростью до 20 метров в секунду
Не невидимый снег, а пыль: Городские службы объяснили, что на самом деле убирают на дорогах
Легче не стало
Не невидимый снег, а пыль: Городские службы объяснили, что на самом деле убирают на дорогах Легче не стало
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде Сейчас в городе на 10 градусов теплее нормы
В центр Москвы завезли снег (обновлено) На Красной площади его даже огородили забором
Целая площадь искусственного снега на ярмарке в «Зарядье»
Хоть где-то теперь можно поиграть в снежки
Целая площадь искусственного снега на ярмарке в «Зарядье» Хоть где-то теперь можно поиграть в снежки
В выходные на дорогах появится «ледяной панцирь» Также город припорошит снегом
В конце недели москвичей ожидают мощные дожди со снегом и гололедица
Синоптики называют эту ситуацию «погодными качелями»
В конце недели москвичей ожидают мощные дожди со снегом и гололедица Синоптики называют эту ситуацию «погодными качелями»
Эксперты МГУ: Реагенты разрушают даже машины и мосты, не только обувь
Власти считают, что вещества безопасны
Эксперты МГУ: Реагенты разрушают даже машины и мосты, не только обувь Власти считают, что вещества безопасны
Москву на этой неделе ждет морозная и солнечная погода Со среды в столице ощутимо похолодает
За две зимы Москва потратит на уборку снега 2 миллиарда рублей
За прошлые два года власти потратили еще больше
За две зимы Москва потратит на уборку снега 2 миллиарда рублей За прошлые два года власти потратили еще больше
В Москве потеплеет в начале ноября Температура будет выше климатической нормы
МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, дожде и сильном ветре
Непогода продлится в течение всего дня
МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, дожде и сильном ветре Непогода продлится в течение всего дня
В Москве продлили «оранжевый» уровень опасности из-за холода (обновлено)
Горожан ожидает мокрый снег и ветер
В Москве продлили «оранжевый» уровень опасности из-за холода (обновлено) Горожан ожидает мокрый снег и ветер
На следующей неделе Москву ждут скачки атмосферного давления и первый снег
Синоптики предупредили, что на европейскую часть страны надвигается циклон из Арктики