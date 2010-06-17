Лучший и худший яблочный сок по версии Роскачества
21 и 33 брендов сока получил максимальные оценки экспертов
Как делают помаду, соки и мультфильмы В прошедшем году The Village выпустил серию фоторепортажей с производств. Вспоминаем самые интересные из них
Как делают помаду, соки и мультфильмы В прошедшем году The Village выпустил серию фоторепортажей с производств. Вспоминаем самые интересные из них
Как делают соки Rich и «Добрый» The Village отправился на завод «Мултон» в подмосковном Щёлкове, чтобы узнать, из чего и как делают соки в пакетах
Как делают соки Rich и «Добрый» The Village отправился на завод «Мултон» в подмосковном Щёлкове, чтобы узнать, из чего и как делают соки в пакетах
Как и из чего делают восстановленный сок? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Как и из чего делают восстановленный сок? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
PepsiCo закрывает завод в Подмосковье
Сейчас на предприятии производят соки и нектары под брендами «J7», «Любимый сад», «Фруктовый сад» и «Я»
6 поздних завтраков в Москве The Village прошелся по кафе и ресторанам Москвы, чтобы выяснить, где в будние дни завтраки подают после полудня, сколько это стоит и из чего они состоят.
Итоги недели: новое вегетарианское кафе, универсальная карта, дорога до «Сколково» The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров
Напротив Третьяковской галереи открылось вегетарианское кафе В новом кафе «Сок» в Лаврушинском переулке едят только овощи и не курят