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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Лучший и худший яблочный сок по версии Роскачества

21 и 33 брендов сока получил максимальные оценки экспертов

Лучший и худший яблочный сок по версии Роскачества

Как делают помаду, соки и мультфильмы
Как делают помаду, соки и мультфильмы В прошедшем году The Village выпустил серию фоторепортажей с производств. Вспоминаем самые интересные из них
Как делают помаду, соки и мультфильмы

Как делают помаду, соки и мультфильмы
В прошедшем году The Village выпустил серию фоторепортажей с производств. Вспоминаем самые интересные из них

Как делают соки Rich и «Добрый»
Как делают соки Rich и «Добрый» The Village отправился на завод «Мултон» в подмосковном Щёлкове, чтобы узнать, из чего и как делают соки в пакетах
Как делают соки Rich и «Добрый»

Как делают соки Rich и «Добрый»
The Village отправился на завод «Мултон» в подмосковном Щёлкове, чтобы узнать, из чего и как делают соки в пакетах

Как и из чего делают восстановленный сок?
Как и из чего делают восстановленный сок? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Как и из чего делают восстановленный сок?

Как и из чего делают восстановленный сок?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

PepsiCo закрывает завод в Подмосковье

Сейчас на предприятии производят соки и нектары под брендами «J7», «Любимый сад», «Фруктовый сад» и «Я»

PepsiCo закрывает завод в Подмосковье

Еда на Дорогомиловском рынке

Лепёшки и сок на Дорогомиловском рынке

Еда на Дорогомиловском рынке

6 поздних завтраков в Москве The Village прошелся по кафе и ресторанам Москвы, чтобы выяснить, где в будние дни завтраки подают после полудня, сколько это стоит и из чего они состоят.

6 поздних завтраков в Москве

Итоги недели: новое вегетарианское кафе, универсальная карта, дорога до «Сколково» The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров

Итоги недели: новое вегетарианское кафе, универсальная карта, дорога до «Сколково»

Напротив Третьяковской галереи открылось вегетарианское кафе В новом кафе «Сок» в Лаврушинском переулке едят только овощи и не курят

Напротив Третьяковской галереи открылось вегетарианское кафе

Клубничная вкуснятина Простенький рецепт свежего клубничного коктейля!

Клубничная вкуснятина