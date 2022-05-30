Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе Завершающийся Чемпионат России по футболу и шумиха вокруг последних матчей заставили обратить на себя внимание. Мы отыскали среди толп футбольных фанатов и конной милиции молодых девочек, которые рассказали нам о том, как скрываются от родителей, что в школе можно издавать фанатский журнал, а на матчи лучше ходить вдвоем.