Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве задержали более 50 фанатов «Спартака»
30 мая 2022

В Москве задержали более 50 фанатов «Спартака»

Nike больше не будет сотрудничать со «Спартаком» из-за санкций УЕФА
12 мая 2022

Nike больше не будет сотрудничать со «Спартаком» из-за санкций УЕФА

обновлено18 ноября 2021

Напавшего на журналиста «РБК Спорт» болельщика «Спартака» отпустят под залог

Власти решили закрыть фан-зону у стадиона «Спартак». Спустя три дня после начала ее работы

Решение приняли на фоне проигрыша сборной России

Власти решили закрыть фан-зону у стадиона «Спартак». Спустя три дня после начала ее работы

Водителей предупредили о проблемах на дорогах из-за ливня 19 июня

Автомобилистам советуют пересесть на общественный транспорт

Водителей предупредили о проблемах на дорогах из-за ливня 19 июня

В Москве появится временная дорожная разметка к ЧМ-2018

Новые линии нанесут на территориях вблизи стадионов «Спартак» и «Лужники»

В Москве появится временная дорожная разметка к ЧМ-2018

Футбольные хулиганы и ультрас

Футбольные хулиганы и ультрасДраки в лесу, песни на стадионе и угрозы от полиции

Футбольные хулиганы и ультрас

Футбольные хулиганы и ультрас
Драки в лесу, песни на стадионе и угрозы от полиции

На стадионах ЧМ появятся места для болельщиков с лишним весом

Чтобы попасть туда, надо предъявить справку от врача

На стадионах ЧМ появятся места для болельщиков с лишним весом

Более чем на 50 участках в Москве ограничат движение из-за чемпионата мира

Перекрытия начнутся с 1 июня и продлятся полтора месяца

Более чем на 50 участках в Москве ограничат движение из-за чемпионата мира

Алексей Учитель — о купленных людях, вывесивших баннер против «Матильды» на футбольном матче

По его мнению, настоящие футбольные фанаты «не имеют отношения к произошедшему»

Алексей Учитель — о купленных людях, вывесивших баннер против «Матильды» на футбольном матче

У фанатов ЦСКА провели обыски по делу о хулиганстве

Во время последнего матча ЦСКА со «Спартаком» между секторами порвали сетку

У фанатов ЦСКА провели обыски по делу о хулиганстве

Аппараты для подавления взрывных устройств в метро

Их разместят в вестибюлях станций «Лесопарковая», «Деловой центр» и «Спартак»

Аппараты для подавления взрывных устройств в метро

На месте Тушинского аэродрома создадут спорткластер

Там появятся хоккейный дворец, центр автомобильного спорта и другие объекты

На месте Тушинского аэродрома создадут спорткластер

Болельщики ЦСКА попытались поджечь новый стадион «Спартака»

Хулиганам удалось скрыться

Болельщики ЦСКА попытались поджечь новый стадион «Спартака»

Открылась станция метро «Спартак»

На открытии станции присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин

Открылась станция метро «Спартак»

Стадион «Спартака»
Стадион «Спартака» 42 тысячи мест, десятки фуд-кортов, антивандальные кресла и VIP-ложи, в которых можно сделать ремонт на свой вкус, — The Village побывал на открывающемся на этой неделе стадионе московского «Спартака»
Стадион «Спартака»

Стадион «Спартака»
42 тысячи мест, десятки фуд-кортов, антивандальные кресла и VIP-ложи, в которых можно сделать ремонт на свой вкус, — The Village побывал на открывающемся на этой неделе стадионе московского «Спартака»

Станция метро «Спартак» во время матчей будет работать только на выход

Пассажиры смогут воспользоваться станцией «Спартак» только в дни футбольных матчей

Станция метро «Спартак» во время матчей будет работать только на выход

Новый стадион «Спартака» за две недели до открытия

The Village побывал на ещё не открывшемся стадионе «Открытие Арена» — новом домашнем поле «Спартака»

Новый стадион «Спартака» за две недели до открытия

Рядом со стадионом «Спартак» установят скульптуру гладиатора

Скульптура выполнена российским мастером Филиппом Рукавишниковым

Рядом со стадионом «Спартак» установят скульптуру гладиатора

Успех дня: Суд позволил «Стиль Фарме» зарегистрировать презервативы Sparta

До этого права на этот товарный знак в категории медицинских изделий принадлежали ФК «Спартак-Москва»

Успех дня: Суд позволил «Стиль Фарме» зарегистрировать презервативы Sparta

Стадион «Спартак» решили увеличить

Стадион «Спартак» будет на 1 500 квадратных метров больше, чем планировалось.

Стадион «Спартак» решили увеличить

Началась расконсервация станции метро «Спартак»

Станцию метро «Спартак» на Таганско-Краснопресненской линии откроют в марте 2014 года.

Началась расконсервация станции метро «Спартак»

Станцию «Спартак» предлагают накрыть куполом Архитектурное бюро Arch Group представило концепцию оформления станции метро «Спартак», которая должна открыться в 2013 году у футбольного стадиона на Тушинском аэродроме.

Станцию «Спартак» предлагают накрыть куполом

Стадион в Тушине откроется в 2014 году Первые матчи на новом стадионе «Спартака» пройдут в феврале 2014 года, а чтобы решить транспортные проблемы, в эксплуатацию могут ввести законсервированную станцию метро.

Стадион в Тушине откроется в 2014 году

Хроника событий: Митинг на Манежной площади В субботу, 11 декабря, в 15:00 по московскому времени, около 5 тысяч представителей националистических группировок и футбольных фанатов устроили митинг и массовые погромы на Манежной площади

Хроника событий: Митинг на Манежной площади

Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе
Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе Завершающийся Чемпионат России по футболу и шумиха вокруг последних матчей заставили обратить на себя внимание. Мы отыскали среди толп футбольных фанатов и конной милиции молодых девочек, которые рассказали нам о том, как скрываются от родителей, что в школе можно издавать фанатский журнал, а на матчи лучше ходить вдвоем.
Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе

Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе
Завершающийся Чемпионат России по футболу и шумиха вокруг последних матчей заставили обратить на себя внимание. Мы отыскали среди толп футбольных фанатов и конной милиции молодых девочек, которые рассказали нам о том, как скрываются от родителей, что в школе можно издавать фанатский журнал, а на матчи лучше ходить вдвоем.