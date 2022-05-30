Власти решили закрыть фан-зону у стадиона «Спартак». Спустя три дня после начала ее работы
Решение приняли на фоне проигрыша сборной России
Водителей предупредили о проблемах на дорогах из-за ливня 19 июня
Автомобилистам советуют пересесть на общественный транспорт
В Москве появится временная дорожная разметка к ЧМ-2018
Новые линии нанесут на территориях вблизи стадионов «Спартак» и «Лужники»
Футбольные хулиганы и ультрас Драки в лесу, песни на стадионе и угрозы от полиции
На стадионах ЧМ появятся места для болельщиков с лишним весом
Чтобы попасть туда, надо предъявить справку от врача
Более чем на 50 участках в Москве ограничат движение из-за чемпионата мира
Перекрытия начнутся с 1 июня и продлятся полтора месяца
Алексей Учитель — о купленных людях, вывесивших баннер против «Матильды» на футбольном матче
По его мнению, настоящие футбольные фанаты «не имеют отношения к произошедшему»
У фанатов ЦСКА провели обыски по делу о хулиганстве
Во время последнего матча ЦСКА со «Спартаком» между секторами порвали сетку
Аппараты для подавления взрывных устройств в метро
Их разместят в вестибюлях станций «Лесопарковая», «Деловой центр» и «Спартак»
На месте Тушинского аэродрома создадут спорткластер
Там появятся хоккейный дворец, центр автомобильного спорта и другие объекты
Открылась станция метро «Спартак»
На открытии станции присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин
Стадион «Спартака» 42 тысячи мест, десятки фуд-кортов, антивандальные кресла и VIP-ложи, в которых можно сделать ремонт на свой вкус, — The Village побывал на открывающемся на этой неделе стадионе московского «Спартака»
Станция метро «Спартак» во время матчей будет работать только на выход
Пассажиры смогут воспользоваться станцией «Спартак» только в дни футбольных матчей
Новый стадион «Спартака» за две недели до открытия
The Village побывал на ещё не открывшемся стадионе «Открытие Арена» — новом домашнем поле «Спартака»
Рядом со стадионом «Спартак» установят скульптуру гладиатора
Скульптура выполнена российским мастером Филиппом Рукавишниковым
Успех дня: Суд позволил «Стиль Фарме» зарегистрировать презервативы Sparta
До этого права на этот товарный знак в категории медицинских изделий принадлежали ФК «Спартак-Москва»
Стадион «Спартак» решили увеличить
Стадион «Спартак» будет на 1 500 квадратных метров больше, чем планировалось.
Началась расконсервация станции метро «Спартак»
Станцию метро «Спартак» на Таганско-Краснопресненской линии откроют в марте 2014 года.