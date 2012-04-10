Станцию «Спартак» предлагают накрыть куполом Архитектурное бюро Arch Group представило концепцию оформления станции метро «Спартак», которая должна открыться в 2013 году у футбольного стадиона на Тушинском аэродроме.
Еще в середине марта Москомархитектура объявила на сайте госзакупок открытый конкурс на лучший проект оформления станции «Спартак». Расположенная между «Щукинской» и «Тушинской», эта станция была законсервирована больше тридцати лет, но в связи со строительством футбольного стадиона власти решили доделать ее. Планируется, что станция будет готова к концу 2013 года.
На разработку проекта оформления власти готовы потратить до 12 миллионов рублей, прием заявок на конкурс идет до 25 апреля. Один вариант уже появился в сети. Выполнило его столичное бюро Arch Group, известное созданием слип-боксов для аэропортов и разработавшее офисы для компаний «Аэроэкспресс» и «ВТБ». И хотя для архитекторов Arch Group это первый опыт проектирования станции подземки, они продумали несколько новых и нестандартных для метрополитена идей.
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Прежде всего Arch Group предлагают полностью закрыть платформу куполом: это, по мнение архитекторов, защитит пассажиров от падения на рельсы, а также снизит уровень шума на станции. Купол сделают из стекла с металлическими перекрытиями, а колонны, которые расположены на платформе через каждые шесть метров, облицуют нержавеющей сталью. Освещение здесь тоже предлагают сделать нетипичным: лампы встраиваются в металлические полосы под потолком и будут светить вверх и вниз, создавая рассеянное освещение. Схему ветки метро предлагают повесить на поверхность купола, чтобы пассажирам было проще ее рассмотреть. Цветовая гамма будет бело-красной, что отсылает к фирменным цветам «Спартака».
Комментарии
интересный прием для замечания)
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