Еще в середине марта Москомархитектура объявила на сайте госзакупок открытый конкурс на лучший проект оформления станции «Спартак». Расположенная между «Щукинской» и «Тушинской», эта станция была законсервирована больше тридцати лет, но в связи со строительством футбольного стадиона власти решили доделать ее. Планируется, что станция будет готова к концу 2013 года.

На разработку проекта оформления власти готовы потратить до 12 миллионов рублей, прием заявок на конкурс идет до 25 апреля. Один вариант уже появился в сети. Выполнило его столичное бюро Arch Group, известное созданием слип-боксов для аэропортов и разработавшее офисы для компаний «Аэроэкспресс» и «ВТБ». И хотя для архитекторов Arch Group это первый опыт проектирования станции подземки, они продумали несколько новых и нестандартных для метрополитена идей.