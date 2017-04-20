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Расел из «Спасибо» и Кирилл из «Пасош» объясняют, зачем они сделали новую группу «Семинар»
Расел из «Спасибо» и Кирилл из «Пасош» объясняют, зачем они сделали новую группу «Семинар» «Я тысячу лет не испытывал ощущения, что делать музыку — это легко и весело»
Расел из «Спасибо» и Кирилл из «Пасош» объясняют, зачем они сделали новую группу «Семинар»

Расел из «Спасибо» и Кирилл из «Пасош» объясняют, зачем они сделали новую группу «Семинар»
«Я тысячу лет не испытывал ощущения, что делать музыку — это легко и весело»

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль

В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль
В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»

Как терапия помогла новому альбому «Спасибо»

Как терапия помогла новому альбому «Спасибо»«Все барьеры спали, я смог говорить»

Как терапия помогла новому альбому «Спасибо»

Как терапия помогла новому альбому «Спасибо»
«Все барьеры спали, я смог говорить»

Сбербанк начал менять «Спасибо» на деньги

Но только самым активным пользователям программы

Сбербанк начал менять «Спасибо» на деньги
Но только самым активным пользователям программы

«Пару раз просыпался там в подсобке»: Музыканты, промоутеры и посетители — о закрытии клуба «Дич»
«Пару раз просыпался там в подсобке»: Музыканты, промоутеры и посетители — о закрытии клуба «Дич» Сабуров, «Пасош», Jars и другие рассказывают о концертах, звуке и сотрудничестве друг с другом
«Пару раз просыпался там в подсобке»: Музыканты, промоутеры и посетители — о закрытии клуба «Дич»

«Пару раз просыпался там в подсобке»: Музыканты, промоутеры и посетители — о закрытии клуба «Дич»
Сабуров, «Пасош», Jars и другие рассказывают о концертах, звуке и сотрудничестве друг с другом