Расел из «Спасибо» и Кирилл из «Пасош» объясняют, зачем они сделали новую группу «Семинар» «Я тысячу лет не испытывал ощущения, что делать музыку — это легко и весело»
Расел из «Спасибо» и Кирилл из «Пасош» объясняют, зачем они сделали новую группу «Семинар» «Я тысячу лет не испытывал ощущения, что делать музыку — это легко и весело»
«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль
В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»
«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»
Как терапия помогла новому альбому «Спасибо» «Все барьеры спали, я смог говорить»
Сбербанк начал менять «Спасибо» на деньги Но только самым активным пользователям программы
«Пару раз просыпался там в подсобке»: Музыканты, промоутеры и посетители — о закрытии клуба «Дич» Сабуров, «Пасош», Jars и другие рассказывают о концертах, звуке и сотрудничестве друг с другом